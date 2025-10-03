Польща відкрила Camp Jomsborg – центр НАТО для навчання українських військових

На полігоні Польщі відкрили найбільший навчальний центр для ЗСУ. Тут проходитимуть тренування до 1200 військовослужбовців за участю інструкторів з Норвегії, Естонії та НАТО.

Центр створено за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, і він стане ключовим майданчиком для обміну бойовим досвідом між українськими військовими та країнами НАТО.

За словами заступника міністра оборони України Євгена Мойсюка, у Camp Jomsborg планується відпрацювання сучасних підходів до застосування дронів і протидії їм.

Центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі й інтегрований у систему підтримки України з боку НАТО.

На відкритті були присутні міністри оборони Польщі, Норвегії, Естонії та представники інших країн Альянсу.

Наразі у центрі працюють 250 норвезьких інструкторів, найближчим часом до них приєднаються фахівці з Естонії та інших держав НАТО.

