Польща відкрила Camp Jomsborg – центр НАТО для навчання українських військових
На полігоні Польщі відкрили найбільший навчальний центр для ЗСУ. Тут проходитимуть тренування до 1200 військовослужбовців за участю інструкторів з Норвегії, Естонії та НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
Центр створено за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, і він стане ключовим майданчиком для обміну бойовим досвідом між українськими військовими та країнами НАТО.
За словами заступника міністра оборони України Євгена Мойсюка, у Camp Jomsborg планується відпрацювання сучасних підходів до застосування дронів і протидії їм.
Центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі й інтегрований у систему підтримки України з боку НАТО.
На відкритті були присутні міністри оборони Польщі, Норвегії, Естонії та представники інших країн Альянсу.
Наразі у центрі працюють 250 норвезьких інструкторів, найближчим часом до них приєднаються фахівці з Естонії та інших держав НАТО.
