Польша открыла Camp Jomsborg – центр НАТО для обучения украинских военных
На полигоне Польши открыли крупнейший учебный центр для ВСУ. Здесь будут проходить тренировки до 1200 военнослужащих с участием инструкторов из Норвегии, Эстонии и НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Центр создан при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии, и он станет ключевой площадкой для обмена боевым опытом между украинскими военными и странами НАТО.
По словам заместителя министра обороны Украины Евгения Мойсюка, в Camp Jomsborg планируется отработка современных подходов к применению дронов и противодействия им.
Центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши и интегрирован в систему поддержки Украины со стороны НАТО.
На открытии присутствовали министры обороны Польши, Норвегии, Эстонии и представители других стран Альянса.
Сейчас в центре работают 250 норвежских инструкторов, в ближайшее время к ним присоединятся специалисты из Эстонии и других государств НАТО.
