РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10342 посетителя онлайн
Новости Обучение ВСУ иностранными инструкторами
520 3

Польша открыла Camp Jomsborg – центр НАТО для обучения украинских военных

ЗСУ

На полигоне Польши открыли крупнейший учебный центр для ВСУ. Здесь будут проходить тренировки до 1200 военнослужащих с участием инструкторов из Норвегии, Эстонии и НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Центр создан при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии, и он станет ключевой площадкой для обмена боевым опытом между украинскими военными и странами НАТО.

По словам заместителя министра обороны Украины Евгения Мойсюка, в Camp Jomsborg планируется отработка современных подходов к применению дронов и противодействия им.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши и интегрирован в систему поддержки Украины со стороны НАТО.

На открытии присутствовали министры обороны Польши, Норвегии, Эстонии и представители других стран Альянса.

Сейчас в центре работают 250 норвежских инструкторов, в ближайшее время к ним присоединятся специалисты из Эстонии и других государств НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Дании стартовали совместные учения: ВСУ отрабатывают борьбу с ударными БпЛА

Автор: 

НАТО (10397) Польша (8879) Украина (45142) военные учения (3501)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навчати? Чому???
показать весь комментарий
03.10.2025 07:08 Ответить
Як воювати з кацапами тактиками 80 річної давності
показать весь комментарий
03.10.2025 08:45 Ответить
До чого тут Йомсборг?
показать весь комментарий
03.10.2025 07:24 Ответить
 
 