Польша открыла Camp Jomsborg – центр НАТО для обучения украинских военных

На полигоне Польши открыли крупнейший учебный центр для ВСУ. Здесь будут проходить тренировки до 1200 военнослужащих с участием инструкторов из Норвегии, Эстонии и НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Центр создан при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии, и он станет ключевой площадкой для обмена боевым опытом между украинскими военными и странами НАТО.

По словам заместителя министра обороны Украины Евгения Мойсюка, в Camp Jomsborg планируется отработка современных подходов к применению дронов и противодействия им.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши и интегрирован в систему поддержки Украины со стороны НАТО.

На открытии присутствовали министры обороны Польши, Норвегии, Эстонии и представители других стран Альянса.

Сейчас в центре работают 250 норвежских инструкторов, в ближайшее время к ним присоединятся специалисты из Эстонии и других государств НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Дании стартовали совместные учения: ВСУ отрабатывают борьбу с ударными БпЛА