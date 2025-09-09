ЄС планує розширити місію з підготовки українських військових на території України, - Каллас
Європейський Союз розпочав роботу над зміною мандата своєї місії з тренування українських військових, щоб розгорнути її безпосередньо на території України.
Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Каллас повідомила, що ЄС обговорює можливість проведення навчань української армії на її території. Вона нагадала, що ЄС вже підготував близько 80 тисяч українських військовослужбовців.
"Ми є найбільшим провайдером підготовки українських збройних сил. Найсильніша гарантія безпеки - це сильна українська армія", - підкреслила головна дипломатка ЄС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль