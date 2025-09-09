Каллас: У Путіна нульовий інтерес до миру, проте Росія не здатна перемогти у війні

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що російський правитель Володимир Путін не зацікавлений у мирі та посилює атаки проти України, однак Росія не здатна перемогти у війні.

Про це вона сказала під час виступу в Європарламенті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія не зламала рішучість України. Вона не зламала і нашу. У Путіна нульовий інтерес до миру. І він не зупинить війну, поки його не змусять", - наголосила Каллас.

Вона нагадала, що на вихідних Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку на Україну, та підкреслила, що після встановлення миру не можна допустити нового переозброєння РФ.

Каллас також повідомила про підготовку 19-го пакету санкцій проти Росії та відзначила масштабну допомогу ЄС Україні. Загальна підтримка з 2022 року перевищила 169 млрд євро, з яких 63 млрд євро - військова допомога. За її словами, ЄС уже виконав 80% плану щодо передачі Україні 2 млн снарядів і прагне завершити його до жовтня.

