Каллас: У Путіна нульовий інтерес до миру, проте Росія не здатна перемогти у війні

Каллас про Крим

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що російський правитель Володимир Путін не зацікавлений у мирі та посилює атаки проти України, однак Росія не здатна перемогти у війні.

Про це вона сказала під час виступу в Європарламенті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія не зламала рішучість України. Вона не зламала і нашу. У Путіна нульовий інтерес до миру. І він не зупинить війну, поки його не змусять", - наголосила Каллас.

Вона нагадала, що на вихідних Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку на Україну, та підкреслила, що після встановлення миру не можна допустити нового переозброєння РФ.

Каллас також повідомила про підготовку 19-го пакету санкцій проти Росії та відзначила масштабну допомогу ЄС Україні. Загальна підтримка з 2022 року перевищила 169 млрд євро, з яких 63 млрд євро - військова допомога. За її словами, ЄС уже виконав 80% плану щодо передачі Україні 2 млн снарядів і прагне завершити його до жовтня.

Та нехай! Скоріше буде кінець Московії !
09.09.2025 12:24 Відповісти
"після встановлення миру не можна допустити нового переозброєння РФ"

Яким чином?
09.09.2025 12:42 Відповісти
Глибоко помиляються. Пуйло досягає того, що може. Він мислить тактично. Покроково. Не вдалось все, то спробую хоч це. І буде діяти поки може. Зельоні вже готові в обмін на "мир" відмінити мовний закон, перестати "переслідувати" язик, та відновити статус РПЦ в Україні. Тому і відтягують вже сім років виконання прийнятого закону. От Пуйло і допомагає Зельоним. Захоплює і бомбить, поки Зельоні не переконають населення, що піти на поступки, це перемога у війні.
09.09.2025 12:49 Відповісти
Дивлячись що вважати перемогою. Як на мене московія вже перемогла коли почали обговорювати не як її наказати ,а яку частину України віддати для того щоб був мир.
09.09.2025 14:10 Відповісти
 
 