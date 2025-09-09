Каллас: У Путина нулевой интерес к миру, однако Россия не способна победить в войне

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что российский правитель Владимир Путин не заинтересован в мире и усиливает атаки против Украины, однако Россия не способна победить в войне.

Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия не сломала решимость Украины. Она не сломала и нашу. У Путина нулевой интерес к миру. И он не остановит войну, пока его не заставят", - подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что на выходных Россия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину, и подчеркнула, что после установления мира нельзя допустить нового перевооружения РФ.

Каллас также сообщила о подготовке 19-го пакета санкций против России и отметила масштабную помощь ЕС Украине. Общая поддержка с 2022 года превысила 169 млрд евро, из которых 63 млрд евро - военная помощь. По ее словам, ЕС уже выполнил 80% плана по передаче Украине 2 млн снарядов и стремится завершить его до октября.

