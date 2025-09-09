РУС
Каллас: У Путина нулевой интерес к миру, однако Россия не способна победить в войне

Каллас о Крыме

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что российский правитель Владимир Путин не заинтересован в мире и усиливает атаки против Украины, однако Россия не способна победить в войне.

Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия не сломала решимость Украины. Она не сломала и нашу. У Путина нулевой интерес к миру. И он не остановит войну, пока его не заставят", - подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что на выходных Россия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину, и подчеркнула, что после установления мира нельзя допустить нового перевооружения РФ.

Каллас также сообщила о подготовке 19-го пакета санкций против России и отметила масштабную помощь ЕС Украине. Общая поддержка с 2022 года превысила 169 млрд евро, из которых 63 млрд евро - военная помощь. По ее словам, ЕС уже выполнил 80% плана по передаче Украине 2 млн снарядов и стремится завершить его до октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует предоставить Украине 2 млн снарядов до октября, - Каллас

Автор: 

Каллас Кая (271) война в Украине (6032)
Та нехай! Скоріше буде кінець Московії !
09.09.2025 12:24 Ответить
"після встановлення миру не можна допустити нового переозброєння РФ"

Яким чином?
09.09.2025 12:42 Ответить
Глибоко помиляються. Пуйло досягає того, що може. Він мислить тактично. Покроково. Не вдалось все, то спробую хоч це. І буде діяти поки може. Зельоні вже готові в обмін на "мир" відмінити мовний закон, перестати "переслідувати" язик, та відновити статус РПЦ в Україні. Тому і відтягують вже сім років виконання прийнятого закону. От Пуйло і допомагає Зельоним. Захоплює і бомбить, поки Зельоні не переконають населення, що піти на поступки, це перемога у війні.
09.09.2025 12:49 Ответить
Дивлячись що вважати перемогою. Як на мене московія вже перемогла коли почали обговорювати не як її наказати ,а яку частину України віддати для того щоб був мир.
09.09.2025 14:10 Ответить
 
 