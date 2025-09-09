ЕС планирует предоставить Украине 2 млн снарядов до октября, - Каллас

Евросоюз планирует выполнить обещание о предоставлении Украине 2 млн артиллерийских снарядов до октября.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы выполнили 80% нашего обещания в два миллиона боеприпасов. Мы стремимся достичь 100% к октябрю", - отметила она.

Также читайте: Каллас: Удар РФ по зданию Кабмина в Киеве свидетельствует об эскалации войны

По словам Каллас, Европа уже предоставила Украине почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала полномасштабной войны в 2022 году, что включает более 63 млрд евро военной поддержки.

"Только в этом году государства-члены предоставят 25 млрд евро на эту цель, что больше, чем когда-либо прежде", - добавила она.

Каллас отметила, что Европа является крупнейшим спонсором оборонной промышленности Украины благодаря доходам от замороженных российских активов.

Также смотрите: Дроны 28-й ОМБр уничтожили российскую пехоту в Донецкой области: оккупанты прятались под "плащами-невидимками". ВИДЕО

"Активы России должны оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует Украине миллиарды евро убытков, которые она нанесла и продолжает наносить. Именно это заявил Европейский Совет. Крайне важно, чтобы мы выполнили это обязательство", - пояснила высокая представительница ЕС.

Также Каллас призвала открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия поставит Украине 1,5 млн боеприпасов и продолжит обучение пилотов, - Фиала