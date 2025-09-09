РУС
ЕС планирует предоставить Украине 2 млн снарядов до октября, - Каллас

ЕС выполнит обещание и предоставит 2 млн снарядов Украине до октября

Евросоюз планирует выполнить обещание о предоставлении Украине 2 млн артиллерийских снарядов до октября.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы выполнили 80% нашего обещания в два миллиона боеприпасов. Мы стремимся достичь 100% к октябрю", - отметила она.

По словам Каллас, Европа уже предоставила Украине почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала полномасштабной войны в 2022 году, что включает более 63 млрд евро военной поддержки.

"Только в этом году государства-члены предоставят 25 млрд евро на эту цель, что больше, чем когда-либо прежде", - добавила она.

Каллас отметила, что Европа является крупнейшим спонсором оборонной промышленности Украины благодаря доходам от замороженных российских активов.

"Активы России должны оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует Украине миллиарды евро убытков, которые она нанесла и продолжает наносить. Именно это заявил Европейский Совет. Крайне важно, чтобы мы выполнили это обязательство", - пояснила высокая представительница ЕС.

Также Каллас призвала открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

