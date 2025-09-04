Чехия поставит Украине 1,5 млн боеприпасов и продолжит обучение пилотов, - Фиала

Чехия передаст Украине не менее 1,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов и продолжит обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.cz.

По его словам, поставки боеприпасов состоятся до конца года, аналогично прошлогодним объемам, а в следующем году Чехия планирует превысить эту цифру.

"Мы также продолжаем обучать украинских солдат и пилотов на симуляторах F-16", - отметил Фиала.

Кроме того, в следующем году расходы на оборону страны достигнут 2,35% ВВП, а правительство одобрило закупку танков Leopard 2A8 и современных истребителей.

