Чехия поставит Украине 1,5 млн боеприпасов и продолжит обучение пилотов, - Фиала
Чехия передаст Украине не менее 1,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов и продолжит обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.cz.
По его словам, поставки боеприпасов состоятся до конца года, аналогично прошлогодним объемам, а в следующем году Чехия планирует превысить эту цифру.
"Мы также продолжаем обучать украинских солдат и пилотов на симуляторах F-16", - отметил Фиала.
Кроме того, в следующем году расходы на оборону страны достигнут 2,35% ВВП, а правительство одобрило закупку танков Leopard 2A8 и современных истребителей.
