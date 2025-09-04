Чехія поставить Україні 1,5 млн боєприпасів і продовжить навчання пілотів, - Фіала
Чехія передасть Україні щонайменше 1,5 мільйона великокаліберних боєприпасів і продовжить навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16.
Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.cz.
За його словами, поставки боєприпасів відбудуться до кінця року, аналогічно минулорічним обсягам, а в наступному році Чехія планує перевищити цю цифру.
"Ми також продовжуємо навчати українських солдатів та пілотів на симуляторах F-16", - зазначив Фіала.
Крім того, наступного року витрати на оборону країни досягнуть 2,35% ВВП, а уряд схвалив закупівлю танків Leopard 2A8 та сучасних винищувачів.
