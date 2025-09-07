Каллас: Удар РФ по зданию Кабмина в Киеве свидетельствует об эскалации войны
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что российский удар по зданию правительства в Киеве является подтверждением четкой тенденции к эскалации войны со стороны России.
Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, каждая атака РФ - это сознательный выбор, который доказывает нежелание Москвы достигать мира. "Сегодняшние удары, в частности по зданию правительства в Киеве, являются частью четкой тенденции к эскалации", - подчеркнула Каллас.
Она добавила, что Европейский Союз продолжит поддерживать оборонную промышленность Украины и усиливать санкционное давление на Россию.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
Не менше 😡😡😡
73 було тілько - якщо ви голосували за зечмо.
Поряд з моїм будинком розвалило - НП та п'ятиетажку...це не ескалація???
я, чекав на каллас!
дякую тобі кая!!!
наступний рютте!!!!!!
але, після геніального рудого доні!!!!!