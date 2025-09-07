Фон дер Ляйен осудила ночную массированную атаку РФ на Украину: "Кремль издевается над дипломатией и без разбора убивает людей"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила ночную массированную атаку России на Украину, отметив, что она демонстрирует пренебрежение Кремля к дипломатии.

Об этом она написала в Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, удар в ночь на 7 сентября стал одним из самых масштабных: под него попали как жилые здания, так и правительственные учреждения."Кремль в очередной раз издевается над дипломатией, попирает международное право и без разбора убивает людей", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время президент ЕК подчеркнула, что "Европа полностью поддерживает Украину и будет продолжать это делать". "Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию. Убийства должны прекратиться", - резюмировала она.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

