РУС
Фон дер Ляйен осудила ночную массированную атаку РФ на Украину: "Кремль издевается над дипломатией и без разбора убивает людей"

Урсула фон дер Ляйен на Ukraine Recovery Conference 2024

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила ночную массированную атаку России на Украину, отметив, что она демонстрирует пренебрежение Кремля к дипломатии.

Об этом она написала в Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, удар в ночь на 7 сентября стал одним из самых масштабных: под него попали как жилые здания, так и правительственные учреждения."Кремль в очередной раз издевается над дипломатией, попирает международное право и без разбора убивает людей", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время президент ЕК подчеркнула, что "Европа полностью поддерживает Украину и будет продолжать это делать". "Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию. Убийства должны прекратиться", - резюмировала она.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Топ комментарии
+9
І отак можна говорити ще років з 10 , 20... Тю фігня яка. Головне голосно та гарно кашлянути щось у мікрофона.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:22
+7
я чекаю на каллас.
чи вона вже була?
і обов'язково рютте.
але рютте хитросракий! він почекає, що скаже геніальний доні.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:28
+5
***** завжди клав та срав на усю Західну дипломатію
а вам, пані фон Дер Ляєн, сподобалося за паперовими картами літати?
показать весь комментарий
07.09.2025 13:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А озабочЄННость буде?
показать весь комментарий
07.09.2025 13:17
Пані Фон дер Ляєн ще не бачила https://youtu.be/m2dNGDEjEAM?t=387 ******** рускій балет.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:50
Думаю її витончена натура цього не витримає...
показать весь комментарий
07.09.2025 14:03
07.09.2025 13:18 Ответить
Їй похрін на всі карти. І не факт, що це насправді було.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:28
Все уже написали что это был фейк.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:39
І отак можна говорити ще років з 10 , 20... Тю фігня яка. Головне голосно та гарно кашлянути щось у мікрофона.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:22
Ще одне з потужними засудженнями. Краще б вже б заткнулись. Дістали.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:26
07.09.2025 13:28 Ответить
рудий донні прокинеться, зіграє у гольф цілий день, а потім заліпить, що його друг ***** з усіх сил прагне миру та припинення війни
показать весь комментарий
07.09.2025 13:29
Не завжди. Якщо програє і не в настрої, то інколи може, навіть, сказати, що не дуже задоволений другом-куйлом. Але сподівається, що більше такого не повториться.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:18
Потрібні тисячі ракет і сотні літаків, а не балаканина.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:32
тоді війна піде не по плану,а єс,сша,бритам та вузькооким це не потрібно....все повинно бути як є зараз
показать весь комментарий
07.09.2025 13:41
"Без розбору вбиває людей".А що,розбираючись,можна вбивати?
показать весь комментарий
07.09.2025 13:41
И шо?
показать весь комментарий
07.09.2025 13:54
Усрула залізна дикообразка.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:06
Заяви про "безрозбірні атаки" вже після кожної атаки по Києву(до речі чому тільки після нього?).
Вони вже перетворились по суті у вечірні відосики.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:08
Хто буде тим українським залізним дикобразом якого Захід збирається створювати, якщо до моменту створення через надцять років тут вже нікого не буде. Бо кацапи ,,вбивають без розбору,, поки ви створюєте коаліції ,,балакучих,,
показать весь комментарий
07.09.2025 14:52
 
 