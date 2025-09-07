РУС
Цахкна о массированной атаке по Украине: "Антирекорды российского террора требуют решительного ответа - новых санкций"

Маргус, Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к "решительному ответу" на массированную ночную атаку России на Украину.

Об этом он написал в Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, за одну ночь РФ выпустила по Украине более 800 дронов и ракет. В результате атаки погибли мирные жители, пострадали города, повреждено здание правительства Украины.

"Эти "антирекорды" российского террора требуют решительного ответа: новых, жестких санкций в отношении России и более активной поддержки Украины", - подчеркнул Цахкна.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Санкції затверджуються на бумазі.З цих санкцій,договорів можна гору Еверест в натуральну величину виходити.
07.09.2025 12:38 Ответить
Щас буде дуже рішуча відповідь, потужний пердь у воду з бризками (ну і під шумок заборонять купувати у параши гвозді) дурка крокує цим світом
07.09.2025 12:42 Ответить
Кожен поспішає сказати правильні слова, щоб зняти з себе відповідальність за відсутність дій.
07.09.2025 12:44 Ответить
"Ці "антирекорди" російського терору вимагають рішучої відповіді: нових, жорстких санкцій"

Так, наші предки щось неправильно робили в 39 - 45 -му. Цілою коаліцією воювали з Гітлером, поклали купу людей. Половина Європи воювала. США відкрили другий фронт. Навіщо все те було? Виявляється, достатньо було всього лиш рішуче ввести санкції і Гітлер сам би приповз благати пощади...
07.09.2025 13:14 Ответить
І це ми чуємо вже 4-й рік….
07.09.2025 13:40 Ответить
 
 