Цахкна о массированной атаке по Украине: "Антирекорды российского террора требуют решительного ответа - новых санкций"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к "решительному ответу" на массированную ночную атаку России на Украину.

Об этом он написал в Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, за одну ночь РФ выпустила по Украине более 800 дронов и ракет. В результате атаки погибли мирные жители, пострадали города, повреждено здание правительства Украины.

"Эти "антирекорды" российского террора требуют решительного ответа: новых, жестких санкций в отношении России и более активной поддержки Украины", - подчеркнул Цахкна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около половины дронов, которые сегодня залетели в Украину, были ударными "Шахедами", - Игнат

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ринкевичс и Силиня о ночной атаке РФ по Украине: "Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира"