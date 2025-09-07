Цахкна про масовану атаку по Україні: "Антирекорди російського терору вимагають рішучої відповіді - нових санкцій"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до "рішучої відповіді" на масовану нічну атаку Росії на Україну.

Про це він написав у Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, за одну ніч РФ випустила по Україні понад 800 дронів та ракет. Внаслідок атаки загинули мирні жителі, зазнали уражень міста, пошкоджено будівлю уряду України.

"Ці "антирекорди" російського терору вимагають рішучої відповіді: нових, жорстких санкцій щодо Росії та більш активної підтримки України", - підкреслив Цахкна.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

