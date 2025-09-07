Близько половини дронів, що сьогодні залетіли в Україну, були ударними "Шахедами", - Ігнат
Близько половини безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які сьогодні проникли на територію України, становили ударні "Шахеди".
Про це в ефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, решта дронів були імітаторами, які також можуть нести певне корисне навантаження - камери для розвідки або вибухівку вагою до 5 кг, яку здатен нести дрон "Гербера".
Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.
Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.
За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хмммм.......
а, в чому сенс оцих безглуздих повідомлень?
треба чимось бидло марафон тримати на плаву?
С налаживания выпуска собственных конденсаторов и как перспектива транзисторов КТ315. С нового, старое выбросить, развития энергетики, как базы для цветной металлургии. Черная, уже всё. А первое, с поднятия налогов на финансирование этого всего.
Особливістю атаки стало те, що рф не залучала літаки стратегічної авіації та морські носії крилатих ракет.
Можна зробити висновок, що москалі комбінують наявні у них засоби ураження та не використовують одразу увесь спектр наявного озброєння.
Робиться це з метою збереження темпу нанесення масованих ударів, з періодичністю 5-6 днів.
Таким чином, можна припустити, що ворог уже готовий до наступного масованого нальоту по території України, завдяки носіям крилатих ракет, які не були залучені до сьогоднішньої атаки.
✈️✈️ На сьогоднішній день відомо про 7 споряджених бортів стратегічної авіації, Ту-95МС та Ту-160 на аеродромах «Енгельс», «Оленья» та «Українка», а також про 3 споряджені морські носії в пункту базування у Новоросійську. (с)
Щось тут не сходиться громадяни. Може хтось про щось прибріхує та отримує нагороди?
Видно, що українські дрони, виготовлені представниками від кіноіндустрії не дуже ефективні.
Що робити для покращення ситуації?
Випускайте Безуглу!
Потрібно терміново перевести увагу людей на щось інше.