909 20

Близько половини дронів, що сьогодні залетіли в Україну, були ударними "Шахедами", - Ігнат

шахед

Близько половини безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які сьогодні проникли на територію України, становили ударні "Шахеди".

Про це в ефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, решта дронів були імітаторами, які також можуть нести певне корисне навантаження - камери для розвідки або вибухівку вагою до 5 кг, яку здатен нести дрон "Гербера".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ринкевичс та Сіліня про нічну атаку РФ по Україні: "Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру"

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща піднімала авіацію через нічну атаку РФ по Україні

Автор: 

Ігнат Юрій (826) Шахед (1439)
Топ коментарі
+5
Україна знищує склади з шахедами на к@ц@пії, а їх кількість в нічних обстрілах збільшується🤨
Щось тут не сходиться громадяни. Може хтось про щось прибріхує та отримує нагороди?
Видно, що українські дрони, виготовлені представниками від кіноіндустрії не дуже ефективні.
Що робити для покращення ситуації?
Випускайте Безуглу!
Потрібно терміново перевести увагу людей на щось інше.
показати весь коментар
07.09.2025 11:59 Відповісти
+3
А у відповідь буде 3,14здежь зелі у черговому відосику замість адекватної відповіді по русским фашистам!
показати весь коментар
07.09.2025 11:46 Відповісти
+2
Известно ведь где эти шлюхеды делают. И ракеты Фламинго же есть. Так есть или нет?
показати весь коментар
07.09.2025 11:53 Відповісти
і при цьому загинули цивільні, зруйнована інфраструктура, знищений міст через дніпро?
хмммм.......
а, в чому сенс оцих безглуздих повідомлень?
треба чимось бидло марафон тримати на плаву?
показати весь коментар
07.09.2025 11:46 Відповісти
А якщо серйозно подумати? Чим ми окрім відосіків можемо відповісти так масовано? Росія окрім свого набагато більшого від нас промислового потенціалу має ще й реальних друзів як Іран, Північна Корея,Китай які надають їй купу компонентів для складання тих самих дронів. А скоріше вже й не компонентів, а готовий продукт тільки з маркуванням Кацапстану. Вони всі разом воюють проти нас. Ми ж поки що так і не дочекались такої масової допомоги від західної коаліції. Самотужки, нажаль, проти можливостей Китаю, ми нічого не зробим навіть якщо ти і я станемо до станків цілодобово. Так що залишається тільки закликати.
показати весь коментар
07.09.2025 11:57 Відповісти
А якщо серьйозно подумати то багато чого можна зробити якщо розвивати свій ВПК так як треба, а не так як в марафоні брешуть і у відосиках Зеленського і якщо не бути зрадниками і не займатися корупцією і мародерством як у нас прийнято у владі і не виписувати індульгенціїї різним покидькам типа Крупи і Резникова! А також якщо розстрілювати у війсковий час не за спробу перейти кордон хоч і незаконно як в СССР чи у Північній Кореї, а розстрілювати за неякісні міни, міномети і бронежилети, яйца по 17 гривень і т.д , і за співпрацю з ворогом теж.
показати весь коментар
07.09.2025 12:11 Відповісти
Це лозунги. Я не проти розстрілів і корупціонерів, і продажних прокурорів, і ухилянтів від синів міністрів до синів пересічних Микол. Але це тільки відсоток на який може збільшитись наш військовий потенціал. А нам потрібні РАЗИ. Бо ми вже не тільки з Кацапстаном воюємо, по факту.
показати весь коментар
07.09.2025 12:21 Відповісти
Лозунги - це у брехливому політичноцензурованному марафоні і у відосиках зеленського.
показати весь коментар
07.09.2025 12:23 Відповісти
Тоді розкажи з чого починати розвивати ВПК щоб він за рік зміг перевершити суспільний потенціал Кацапстану та її співучасників. Щоб за цей час розробити балістичні та міжконтинентальні ракети з власною ядрьоною начинкою. Інакше ми кацапів не налякаємо. Наша перемога можлива ВИКЛЮЧНО у разі загальних військових зусиль колективного Заходу і нашого потенціалу. Бо в них ВЖЕ є те на що нам потрібні роки розробок. Хто винен, що у нас немає власного це вже інше питання і зараз запізно шукати цапа-відбувайла і чому так відбулося.
показати весь коментар
07.09.2025 12:36 Відповісти
По перше не за рік, по друге я не казав про ядрьону начинку - не манипулюй, а по третє хай ті хто за це відповідає розказують (тільки правду, а не те що в ОПУ їм скажуть розповідати) і не просто розказують, а роблять. Вони ж у нас такі "великі " специ в цьому. Але спочатку пусть розкажуть скільки чого розворовано і хто за це сидить у тюрмі . А то розказують одне, роблять інше, а мають на увазе трете. А взагалі щоб відправити благодатний вогонь масштабно наприклад по Белгороду чи Воронежу чи Курську потрібна тільки політична воля а не далекобійні ракети. І адекватно - вони в будинок з мирними мешканцями в Україні і ми в їх будинок з путиноїдами. Тільки так. По іншому вони не понимають.
показати весь коментар
07.09.2025 12:58 Відповісти
Я расскажу, можно? С набора талантливых студентов, которые выучатся и будут учить будущих инженеров-ракетчиков.
С налаживания выпуска собственных конденсаторов и как перспектива транзисторов КТ315. С нового, старое выбросить, развития энергетики, как базы для цветной металлургии. Черная, уже всё. А первое, с поднятия налогов на финансирование этого всего.
показати весь коментар
07.09.2025 13:25 Відповісти
На жаль, диванно-штурмові війська не підконтрольні чинній владі.
показати весь коментар
07.09.2025 12:30 Відповісти
Чому під керівництвом влади не вимикається освітлення на магістральних вулицях під час тривоги? Це може облегшувати роботу навідника шахедів. Диванно- штурмові війська це розуміють; влада -ні.
показати весь коментар
07.09.2025 12:37 Відповісти
Потому что шахеды летают по GPS а не по визуальному контролю. Потому что про бред, начала войны, с метками в виде стрелочек, которые рисовали попы и регионалы никто не вспоминает
показати весь коментар
07.09.2025 13:28 Відповісти
Ну так, зато їй подконторльні різні зрадники, корупціонери і мародери яких вона сама кришує і очолує починаючи з ОПУ і тих хто розминовував Чонгар і виробляє неякісну зброю і робить відкати на всьому чому тільки можна і закінчуючи Одеським ворсоветом і корумпованими судами . Головне у розслідуванні не вийти на самих себе.
показати весь коментар
07.09.2025 12:39 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2025 11:52 Відповісти
Отже, рф в черговий раз провела масовану комбіновану атаку засобами повітряного ураження по території нашої держави.

Особливістю атаки стало те, що рф не залучала літаки стратегічної авіації та морські носії крилатих ракет.

Можна зробити висновок, що москалі комбінують наявні у них засоби ураження та не використовують одразу увесь спектр наявного озброєння.

Робиться це з метою збереження темпу нанесення масованих ударів, з періодичністю 5-6 днів.

Таким чином, можна припустити, що ворог уже готовий до наступного масованого нальоту по території України, завдяки носіям крилатих ракет, які не були залучені до сьогоднішньої атаки.

✈️✈️ На сьогоднішній день відомо про 7 споряджених бортів стратегічної авіації, Ту-95МС та Ту-160 на аеродромах «Енгельс», «Оленья» та «Українка», а також про 3 споряджені морські носії в пункту базування у Новоросійську. (с)
показати весь коментар
07.09.2025 11:52 Відповісти
Известно ведь где эти шлюхеды делают. И ракеты Фламинго же есть. Так есть или нет?
показати весь коментар
07.09.2025 11:53 Відповісти
Це зветься "масштабувати". Що зелені хенерали та зелені дебіли зробити не можуть, або не хочуть.
показати весь коментар
07.09.2025 11:57 Відповісти
Україна знищує склади з шахедами на к@ц@пії, а їх кількість в нічних обстрілах збільшується🤨
Щось тут не сходиться громадяни. Може хтось про щось прибріхує та отримує нагороди?
Видно, що українські дрони, виготовлені представниками від кіноіндустрії не дуже ефективні.
Що робити для покращення ситуації?
Випускайте Безуглу!
Потрібно терміново перевести увагу людей на щось інше.
показати весь коментар
07.09.2025 11:59 Відповісти
А до нас щовечора залітають крім шахедів потужна психологічна зброя з опи
показати весь коментар
07.09.2025 12:12 Відповісти
Десять "Фламінго" вже потужно мчать по заводу з виробництва шахедів.
показати весь коментар
07.09.2025 12:18 Відповісти
 
 