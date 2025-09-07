Около половины дронов, которые сегодня залетели в Украину, были ударными "Шахедами", - Игнат

Около половины беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сегодня проникли на территорию Украины, составляли ударные "Шахеды".

Об этом в эфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, остальные дроны были имитаторами, которые также могут нести определенную полезную нагрузку - камеры для разведки или взрывчатку весом до 5 кг, которую способен нести дрон "Гербера".

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

