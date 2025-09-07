Около половины дронов, которые сегодня залетели в Украину, были ударными "Шахедами", - Игнат
Около половины беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сегодня проникли на территорию Украины, составляли ударные "Шахеды".
Об этом в эфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, остальные дроны были имитаторами, которые также могут нести определенную полезную нагрузку - камеры для разведки или взрывчатку весом до 5 кг, которую способен нести дрон "Гербера".
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хмммм.......
а, в чому сенс оцих безглуздих повідомлень?
треба чимось бидло марафон тримати на плаву?
С налаживания выпуска собственных конденсаторов и как перспектива транзисторов КТ315. С нового, старое выбросить, развития энергетики, как базы для цветной металлургии. Черная, уже всё. А первое, с поднятия налогов на финансирование этого всего.
Особливістю атаки стало те, що рф не залучала літаки стратегічної авіації та морські носії крилатих ракет.
Можна зробити висновок, що москалі комбінують наявні у них засоби ураження та не використовують одразу увесь спектр наявного озброєння.
Робиться це з метою збереження темпу нанесення масованих ударів, з періодичністю 5-6 днів.
Таким чином, можна припустити, що ворог уже готовий до наступного масованого нальоту по території України, завдяки носіям крилатих ракет, які не були залучені до сьогоднішньої атаки.
✈️✈️ На сьогоднішній день відомо про 7 споряджених бортів стратегічної авіації, Ту-95МС та Ту-160 на аеродромах «Енгельс», «Оленья» та «Українка», а також про 3 споряджені морські носії в пункту базування у Новоросійську. (с)
Щось тут не сходиться громадяни. Може хтось про щось прибріхує та отримує нагороди?
Видно, що українські дрони, виготовлені представниками від кіноіндустрії не дуже ефективні.
Що робити для покращення ситуації?
Випускайте Безуглу!
Потрібно терміново перевести увагу людей на щось інше.