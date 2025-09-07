РУС
Около половины дронов, которые сегодня залетели в Украину, были ударными "Шахедами", - Игнат

шахед

Около половины беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сегодня проникли на территорию Украины, составляли ударные "Шахеды".

Об этом в эфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, остальные дроны были имитаторами, которые также могут нести определенную полезную нагрузку - камеры для разведки или взрывчатку весом до 5 кг, которую способен нести дрон "Гербера".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ринкевичс и Силиня о ночной атаке РФ по Украине: "Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира"

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки РФ по Украине

Автор: 

Игнат Юрий (630) Шахед (1438)
Топ комментарии
+7
Україна знищує склади з шахедами на к@ц@пії, а їх кількість в нічних обстрілах збільшується🤨
Щось тут не сходиться громадяни. Може хтось про щось прибріхує та отримує нагороди?
Видно, що українські дрони, виготовлені представниками від кіноіндустрії не дуже ефективні.
Що робити для покращення ситуації?
Випускайте Безуглу!
Потрібно терміново перевести увагу людей на щось інше.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:59 Ответить
+4
А у відповідь буде 3,14здежь зелі у черговому відосику замість адекватної відповіді по русским фашистам!
показать весь комментарий
07.09.2025 11:46 Ответить
+2
Известно ведь где эти шлюхеды делают. И ракеты Фламинго же есть. Так есть или нет?
показать весь комментарий
07.09.2025 11:53 Ответить
і при цьому загинули цивільні, зруйнована інфраструктура, знищений міст через дніпро?
хмммм.......
а, в чому сенс оцих безглуздих повідомлень?
треба чимось бидло марафон тримати на плаву?
показать весь комментарий
07.09.2025 11:46 Ответить
А у відповідь буде 3,14здежь зелі у черговому відосику замість адекватної відповіді по русским фашистам!
показать весь комментарий
07.09.2025 11:46 Ответить
А якщо серйозно подумати? Чим ми окрім відосіків можемо відповісти так масовано? Росія окрім свого набагато більшого від нас промислового потенціалу має ще й реальних друзів як Іран, Північна Корея,Китай які надають їй купу компонентів для складання тих самих дронів. А скоріше вже й не компонентів, а готовий продукт тільки з маркуванням Кацапстану. Вони всі разом воюють проти нас. Ми ж поки що так і не дочекались такої масової допомоги від західної коаліції. Самотужки, нажаль, проти можливостей Китаю, ми нічого не зробим навіть якщо ти і я станемо до станків цілодобово. Так що залишається тільки закликати.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:57 Ответить
А якщо серьйозно подумати то багато чого можна зробити якщо розвивати свій ВПК так як треба, а не так як в марафоні брешуть і у відосиках Зеленського і якщо не бути зрадниками і не займатися корупцією і мародерством як у нас прийнято у владі і не виписувати індульгенціїї різним покидькам типа Крупи і Резникова! А також якщо розстрілювати у війсковий час не за спробу перейти кордон хоч і незаконно як в СССР чи у Північній Кореї, а розстрілювати за неякісні міни, міномети і бронежилети, яйца по 17 гривень і т.д , і за співпрацю з ворогом теж.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:11 Ответить
Це лозунги. Я не проти розстрілів і корупціонерів, і продажних прокурорів, і ухилянтів від синів міністрів до синів пересічних Микол. Але це тільки відсоток на який може збільшитись наш військовий потенціал. А нам потрібні РАЗИ. Бо ми вже не тільки з Кацапстаном воюємо, по факту.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:21 Ответить
Лозунги - це у брехливому політичноцензурованному марафоні і у відосиках зеленського.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:23 Ответить
Тоді розкажи з чого починати розвивати ВПК щоб він за рік зміг перевершити суспільний потенціал Кацапстану та її співучасників. Щоб за цей час розробити балістичні та міжконтинентальні ракети з власною ядрьоною начинкою. Інакше ми кацапів не налякаємо. Наша перемога можлива ВИКЛЮЧНО у разі загальних військових зусиль колективного Заходу і нашого потенціалу. Бо в них ВЖЕ є те на що нам потрібні роки розробок. Хто винен, що у нас немає власного це вже інше питання і зараз запізно шукати цапа-відбувайла і чому так відбулося.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:36 Ответить
По перше не за рік, по друге я не казав про ядрьону начинку - не манипулюй, а по третє хай ті хто за це відповідає розказують (тільки правду, а не те що в ОПУ їм скажуть розповідати) і не просто розказують, а роблять. Вони ж у нас такі "великі " специ в цьому. Але спочатку пусть розкажуть скільки чого розворовано і хто за це сидить у тюрмі . А то розказують одне, роблять інше, а мають на увазе трете. А взагалі щоб відправити благодатний вогонь масштабно наприклад по Белгороду чи Воронежу чи Курську потрібна тільки політична воля а не далекобійні ракети. І адекватно - вони в будинок з мирними мешканцями в Україні і ми в їх будинок з путиноїдами. Тільки так. По іншому вони не понимають.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:58 Ответить
Я расскажу, можно? С набора талантливых студентов, которые выучатся и будут учить будущих инженеров-ракетчиков.
С налаживания выпуска собственных конденсаторов и как перспектива транзисторов КТ315. С нового, старое выбросить, развития энергетики, как базы для цветной металлургии. Черная, уже всё. А первое, с поднятия налогов на финансирование этого всего.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:25 Ответить
На жаль, диванно-штурмові війська не підконтрольні чинній владі.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:30 Ответить
Чому під керівництвом влади не вимикається освітлення на магістральних вулицях під час тривоги? Це може облегшувати роботу навідника шахедів. Диванно- штурмові війська це розуміють; влада -ні.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:37 Ответить
Потому что шахеды летают по GPS а не по визуальному контролю. Потому что про бред, начала войны, с метками в виде стрелочек, которые рисовали попы и регионалы никто не вспоминает
показать весь комментарий
07.09.2025 13:28 Ответить
Ну так, зато їй подконторльні різні зрадники, корупціонери і мародери яких вона сама кришує і очолує починаючи з ОПУ і тих хто розминовував Чонгар і виробляє неякісну зброю і робить відкати на всьому чому тільки можна і закінчуючи Одеським ворсоветом і корумпованими судами . Головне у розслідуванні не вийти на самих себе.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:39 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 11:52 Ответить
Отже, рф в черговий раз провела масовану комбіновану атаку засобами повітряного ураження по території нашої держави.

Особливістю атаки стало те, що рф не залучала літаки стратегічної авіації та морські носії крилатих ракет.

Можна зробити висновок, що москалі комбінують наявні у них засоби ураження та не використовують одразу увесь спектр наявного озброєння.

Робиться це з метою збереження темпу нанесення масованих ударів, з періодичністю 5-6 днів.

Таким чином, можна припустити, що ворог уже готовий до наступного масованого нальоту по території України, завдяки носіям крилатих ракет, які не були залучені до сьогоднішньої атаки.

✈️✈️ На сьогоднішній день відомо про 7 споряджених бортів стратегічної авіації, Ту-95МС та Ту-160 на аеродромах «Енгельс», «Оленья» та «Українка», а також про 3 споряджені морські носії в пункту базування у Новоросійську. (с)
показать весь комментарий
07.09.2025 11:52 Ответить
Известно ведь где эти шлюхеды делают. И ракеты Фламинго же есть. Так есть или нет?
показать весь комментарий
07.09.2025 11:53 Ответить
Це зветься "масштабувати". Що зелені хенерали та зелені дебіли зробити не можуть, або не хочуть.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:57 Ответить
Україна знищує склади з шахедами на к@ц@пії, а їх кількість в нічних обстрілах збільшується🤨
Щось тут не сходиться громадяни. Може хтось про щось прибріхує та отримує нагороди?
Видно, що українські дрони, виготовлені представниками від кіноіндустрії не дуже ефективні.
Що робити для покращення ситуації?
Випускайте Безуглу!
Потрібно терміново перевести увагу людей на щось інше.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:59 Ответить
А до нас щовечора залітають крім шахедів потужна психологічна зброя з опи
показать весь комментарий
07.09.2025 12:12 Ответить
Десять "Фламінго" вже потужно мчать по заводу з виробництва шахедів.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:18 Ответить
 
 