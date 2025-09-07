УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9383 відвідувача онлайн
Новини Обстріли України
800 18

Фон дер Ляєн засудила нічну масовану атаку РФ на Україну: "Кремль знущається з дипломатії і без розбору вбиває людей"

Урсула фон дер Ляєн на Ukraine Recovery Conference 2024

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила нічну масовану атаку Росії на Україну, зазначивши, що вона демонструє зневагу Кремля до дипломатії.

Про це вона написала в Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, удар у ніч на 7 вересня став одним з наймасштабніших: під нього потрапили як житлові будівлі, так і урядові установи. "Кремль вкотре знущається з дипломатії, зневажає міжнародне право і без розбору вбиває людей", - підкреслила фон дер Ляєн.

Водночас президентка ЄК наголосила, що "Європа повністю підтримує Україну і продовжуватиме це робити". "Ми зміцнюємо збройні сили України, створюємо надійні гарантії безпеки і посилюємо санкції, щоб посилити тиск на Росію. Вбивства мають припинитися", - резюмувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна про масовану атаку по Україні: "Антирекорди російського терору вимагають рішучої відповіді - нових санкцій"

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліпавський про масований обстріл України: Путін хоче вбити якомога більше українців

Автор: 

обстріл (30714) фон дер Ляєн Урсула (872)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
І отак можна говорити ще років з 10 , 20... Тю фігня яка. Головне голосно та гарно кашлянути щось у мікрофона.
показати весь коментар
07.09.2025 13:22 Відповісти
+7
я чекаю на каллас.
чи вона вже була?
і обов'язково рютте.
але рютте хитросракий! він почекає, що скаже геніальний доні.
показати весь коментар
07.09.2025 13:28 Відповісти
+4
***** завжди клав та срав на усю Західну дипломатію
а вам, пані фон Дер Ляєн, сподобалося за паперовими картами літати?
показати весь коментар
07.09.2025 13:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А озабочЄННость буде?
показати весь коментар
07.09.2025 13:17 Відповісти
Пані Фон дер Ляєн ще не бачила https://youtu.be/m2dNGDEjEAM?t=387 ******** рускій балет.
показати весь коментар
07.09.2025 13:50 Відповісти
Думаю її витончена натура цього не витримає...
показати весь коментар
07.09.2025 14:03 Відповісти
***** завжди клав та срав на усю Західну дипломатію
а вам, пані фон Дер Ляєн, сподобалося за паперовими картами літати?
показати весь коментар
07.09.2025 13:18 Відповісти
Їй похрін на всі карти. І не факт, що це насправді було.
показати весь коментар
07.09.2025 13:28 Відповісти
Все уже написали что это был фейк.
показати весь коментар
07.09.2025 13:39 Відповісти
І отак можна говорити ще років з 10 , 20... Тю фігня яка. Головне голосно та гарно кашлянути щось у мікрофона.
показати весь коментар
07.09.2025 13:22 Відповісти
Ще одне з потужними засудженнями. Краще б вже б заткнулись. Дістали.
показати весь коментар
07.09.2025 13:26 Відповісти
я чекаю на каллас.
чи вона вже була?
і обов'язково рютте.
але рютте хитросракий! він почекає, що скаже геніальний доні.
показати весь коментар
07.09.2025 13:28 Відповісти
рудий донні прокинеться, зіграє у гольф цілий день, а потім заліпить, що його друг ***** з усіх сил прагне миру та припинення війни
показати весь коментар
07.09.2025 13:29 Відповісти
Не завжди. Якщо програє і не в настрої, то інколи може, навіть, сказати, що не дуже задоволений другом-куйлом. Але сподівається, що більше такого не повториться.
показати весь коментар
07.09.2025 15:18 Відповісти
Потрібні тисячі ракет і сотні літаків, а не балаканина.
показати весь коментар
07.09.2025 13:32 Відповісти
тоді війна піде не по плану,а єс,сша,бритам та вузькооким це не потрібно....все повинно бути як є зараз
показати весь коментар
07.09.2025 13:41 Відповісти
"Без розбору вбиває людей".А що,розбираючись,можна вбивати?
показати весь коментар
07.09.2025 13:41 Відповісти
И шо?
показати весь коментар
07.09.2025 13:54 Відповісти
Усрула залізна дикообразка.
показати весь коментар
07.09.2025 14:06 Відповісти
Заяви про "безрозбірні атаки" вже після кожної атаки по Києву(до речі чому тільки після нього?).
Вони вже перетворились по суті у вечірні відосики.
показати весь коментар
07.09.2025 14:08 Відповісти
Хто буде тим українським залізним дикобразом якого Захід збирається створювати, якщо до моменту створення через надцять років тут вже нікого не буде. Бо кацапи ,,вбивають без розбору,, поки ви створюєте коаліції ,,балакучих,,
показати весь коментар
07.09.2025 14:52 Відповісти
 
 