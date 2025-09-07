Фон дер Ляєн засудила нічну масовану атаку РФ на Україну: "Кремль знущається з дипломатії і без розбору вбиває людей"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила нічну масовану атаку Росії на Україну, зазначивши, що вона демонструє зневагу Кремля до дипломатії.

Про це вона написала в Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, удар у ніч на 7 вересня став одним з наймасштабніших: під нього потрапили як житлові будівлі, так і урядові установи. "Кремль вкотре знущається з дипломатії, зневажає міжнародне право і без розбору вбиває людей", - підкреслила фон дер Ляєн.

Водночас президентка ЄК наголосила, що "Європа повністю підтримує Україну і продовжуватиме це робити". "Ми зміцнюємо збройні сили України, створюємо надійні гарантії безпеки і посилюємо санкції, щоб посилити тиск на Росію. Вбивства мають припинитися", - резюмувала вона.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

