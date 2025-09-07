УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9383 відвідувача онлайн
Новини Обстріли України
878 19

Ліпавський про масований обстріл України: Путін хоче вбити якомога більше українців

Ян Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував масовану нічну атаку РФ на Україну, зазначивши, що кремлівський правитель лише вдає бажання миру.

Про це він написав у себе в Х, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ліпавського, насправді Путін "хоче вбити якомога більше українців". "Минулої ночі він запустив понад 800 дронів і ракет, убивши матір та її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора", - наголосив очільник чеського МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько половини дронів, що сьогодні залетіли в Україну, були ударними "Шахедами", - Ігнат

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна про масовану атаку по Україні: "Антирекорди російського терору вимагають рішучої відповіді - нових санкцій"

Автор: 

обстріл (30714) Ліпавський Ян (142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
а ви підіймате літаки,західні імпотенти
показати весь коментар
07.09.2025 13:09 Відповісти
+4
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, як і Президент Португалії, констатують правду!!
показати весь коментар
07.09.2025 13:11 Відповісти
+3
Це називається- геноцид. Спостерігайте далі,покидьки. Українці ж -це не євреї.
показати весь коментар
07.09.2025 13:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ви підіймате літаки,західні імпотенти
показати весь коментар
07.09.2025 13:09 Відповісти
І українців повиганяйте з Чехії заодно
показати весь коментар
07.09.2025 13:13 Відповісти
Імпотентні літаки не піднімаються.
показати весь коментар
07.09.2025 13:39 Відповісти
Чеський міністр все правильно сказав.І робить Чехія для України багато добрих справ.
Які до нього претензії ??? -хочеш щоб чеська армія прийшла захищати нашу зелено-аферистичну банду ?
показати весь коментар
07.09.2025 13:42 Відповісти
Захистили хоча б опозицію. А то якщо опозиції не буде, не буде кому і виходити на майдан.
показати весь коментар
07.09.2025 13:47 Відповісти
На Майдан виходили свідомі патріоти України-тобі зеленому трололо цього не зрозуміти.
показати весь коментар
07.09.2025 13:59 Відповісти
єдина мета ***** - тотальне знищення України та Українців
горбатого ботоксного ***** тільки могила виправить
показати весь коментар
07.09.2025 13:09 Відповісти
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, як і Президент Португалії, констатують правду!!
показати весь коментар
07.09.2025 13:11 Відповісти
Це називається- геноцид. Спостерігайте далі,покидьки. Українці ж -це не євреї.
показати весь коментар
07.09.2025 13:14 Відповісти
А що вони повинні робити ? Вони здобули національні уряди , провели люстрацію викрили всіх чекістів у всіх гілках влади як і фіни ... Хто українцям винен що у них манкурти при владі з 91 року ? Ніхто окрім українців.
Тож час спокутувати
показати весь коментар
07.09.2025 13:24 Відповісти
100%-спокутувати - рятувати державу,допоки не пізно.Опираючись на підтримку ,а не докоряючи союзникам за свої пройоби.
показати весь коментар
07.09.2025 13:46 Відповісти
@ "Ви вчинили всі можливі злочини під сонцем. Там, де опір був найслабшим, ви поводилися найжорстокіше. Ви перші почали все бомбити. В нас не буде перемир'я чи переговорів з вами, жахливою бандою, яка втілює задуми злої волі. Робіть якнайгірше - ми вчинимо якнайкраще".
Ці слова належать британському прем'єру Вінстону Черчиллю. Вони пролунали у липні 1941 року після того, як британці пережили Блітц.
Цей період від вересня 1940 до травня 1941 назвали на честь нацистської стратегії блискавичної війни - **********. Лондону дісталася левова частка німецьких бомб, але ударів зазнали й інші міста.
Масовані бомбардування мали стати прологом до швидкої перемоги нацистів, але стали символом витривалості Британії...

Повний текст допису - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cz0843kz7vjo?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_campaign_type=owned&at_campaign=Social_Flow&at_bbc_team=editorial&at_link_type=web_link&at_format=link&at_medium=social&at_link_origin=BBC_ua&at_link_id=A89B10A0-8BB0-11F0-B9D9-A7A6B05715EF&at_ptr_name=twitter тут.
показати весь коментар
07.09.2025 13:15 Відповісти
"кремлівський правитель лише вдає бажання миру" - а коли це ху#ло казало, що хоче миру? Пан Ян марить?
показати весь коментар
07.09.2025 13:15 Відповісти
Трамп постійно каже
показати весь коментар
07.09.2025 13:22 Відповісти
трамп підробляє секретуткою на добровільних початках??
показати весь коментар
07.09.2025 13:44 Відповісти
Разом нас багато,всіх не повбивати !
показати весь коментар
07.09.2025 13:15 Відповісти
кацапів значно більше, ракет та шахєдів у них дохріна
показати весь коментар
07.09.2025 13:38 Відповісти
Але не до хріна тих, хто хоче здохнути
показати весь коментар
07.09.2025 13:43 Відповісти
здохнути не хоче ніхто
для цього потрібно елементарне: припинити красти, гундосити без розбору направо-наліво, нормально мобілізуватися, проте… це певно фантастика
показати весь коментар
07.09.2025 13:45 Відповісти
 
 