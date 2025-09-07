Ліпавський про масований обстріл України: Путін хоче вбити якомога більше українців

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував масовану нічну атаку РФ на Україну, зазначивши, що кремлівський правитель лише вдає бажання миру.

Про це він написав у себе в Х, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ліпавського, насправді Путін "хоче вбити якомога більше українців". "Минулої ночі він запустив понад 800 дронів і ракет, убивши матір та її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора", - наголосив очільник чеського МЗС.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

