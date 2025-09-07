РУС
Липавский о массированном обстреле Украины: Путин хочет убить как можно больше украинцев

Ян Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал массированную ночную атаку РФ на Украину, отметив, что кремлевский правитель лишь делает вид желания мира.

Об этом он написал у себя в Х, передает Цензор.НЕТ.

По словам Липавского, на самом деле Путин "хочет убить как можно больше украинцев". "Прошлой ночью он запустил более 800 дронов и ракет, убив мать и ее двухмесячного ребенка. Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает стать на сторону агрессора", - подчеркнул глава чешского МИД.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

обстрел (29379) Липавский Ян (124)
а ви підіймате літаки,західні імпотенти
07.09.2025 13:09 Ответить
07.09.2025 13:09 Ответить
+4
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, як і Президент Португалії, констатують правду!!
07.09.2025 13:11 Ответить
07.09.2025 13:11 Ответить
+3
Це називається- геноцид. Спостерігайте далі,покидьки. Українці ж -це не євреї.
07.09.2025 13:14 Ответить
07.09.2025 13:14 Ответить
а ви підіймате літаки,західні імпотенти
07.09.2025 13:09 Ответить
07.09.2025 13:09 Ответить
І українців повиганяйте з Чехії заодно
07.09.2025 13:13 Ответить
07.09.2025 13:13 Ответить
Імпотентні літаки не піднімаються.
07.09.2025 13:39 Ответить
07.09.2025 13:39 Ответить
Чеський міністр все правильно сказав.І робить Чехія для України багато добрих справ.
Які до нього претензії ??? -хочеш щоб чеська армія прийшла захищати нашу зелено-аферистичну банду ?
07.09.2025 13:42 Ответить
07.09.2025 13:42 Ответить
Захистили хоча б опозицію. А то якщо опозиції не буде, не буде кому і виходити на майдан.
07.09.2025 13:47 Ответить
07.09.2025 13:47 Ответить
На Майдан виходили свідомі патріоти України-тобі зеленому трололо цього не зрозуміти.
07.09.2025 13:59 Ответить
07.09.2025 13:59 Ответить
єдина мета ***** - тотальне знищення України та Українців
горбатого ботоксного ***** тільки могила виправить
07.09.2025 13:09 Ответить
07.09.2025 13:09 Ответить
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, як і Президент Португалії, констатують правду!!
07.09.2025 13:11 Ответить
07.09.2025 13:11 Ответить
Це називається- геноцид. Спостерігайте далі,покидьки. Українці ж -це не євреї.
07.09.2025 13:14 Ответить
07.09.2025 13:14 Ответить
А що вони повинні робити ? Вони здобули національні уряди , провели люстрацію викрили всіх чекістів у всіх гілках влади як і фіни ... Хто українцям винен що у них манкурти при владі з 91 року ? Ніхто окрім українців.
Тож час спокутувати
07.09.2025 13:24 Ответить
07.09.2025 13:24 Ответить
100%-спокутувати - рятувати державу,допоки не пізно.Опираючись на підтримку ,а не докоряючи союзникам за свої пройоби.
07.09.2025 13:46 Ответить
07.09.2025 13:46 Ответить
@ "Ви вчинили всі можливі злочини під сонцем. Там, де опір був найслабшим, ви поводилися найжорстокіше. Ви перші почали все бомбити. В нас не буде перемир'я чи переговорів з вами, жахливою бандою, яка втілює задуми злої волі. Робіть якнайгірше - ми вчинимо якнайкраще".
Ці слова належать британському прем'єру Вінстону Черчиллю. Вони пролунали у липні 1941 року після того, як британці пережили Блітц.
Цей період від вересня 1940 до травня 1941 назвали на честь нацистської стратегії блискавичної війни - **********. Лондону дісталася левова частка німецьких бомб, але ударів зазнали й інші міста.
Масовані бомбардування мали стати прологом до швидкої перемоги нацистів, але стали символом витривалості Британії...

Повний текст допису - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cz0843kz7vjo?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_campaign_type=owned&at_campaign=Social_Flow&at_bbc_team=editorial&at_link_type=web_link&at_format=link&at_medium=social&at_link_origin=BBC_ua&at_link_id=A89B10A0-8BB0-11F0-B9D9-A7A6B05715EF&at_ptr_name=twitter тут.
07.09.2025 13:15 Ответить
07.09.2025 13:15 Ответить
"кремлівський правитель лише вдає бажання миру" - а коли це ху#ло казало, що хоче миру? Пан Ян марить?
07.09.2025 13:15 Ответить
07.09.2025 13:15 Ответить
Трамп постійно каже
07.09.2025 13:22 Ответить
07.09.2025 13:22 Ответить
трамп підробляє секретуткою на добровільних початках??
07.09.2025 13:44 Ответить
07.09.2025 13:44 Ответить
Разом нас багато,всіх не повбивати !
07.09.2025 13:15 Ответить
07.09.2025 13:15 Ответить
кацапів значно більше, ракет та шахєдів у них дохріна
07.09.2025 13:38 Ответить
07.09.2025 13:38 Ответить
Але не до хріна тих, хто хоче здохнути
07.09.2025 13:43 Ответить
07.09.2025 13:43 Ответить
здохнути не хоче ніхто
для цього потрібно елементарне: припинити красти, гундосити без розбору направо-наліво, нормально мобілізуватися, проте… це певно фантастика
07.09.2025 13:45 Ответить
07.09.2025 13:45 Ответить
 
 