Липавский о массированном обстреле Украины: Путин хочет убить как можно больше украинцев

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал массированную ночную атаку РФ на Украину, отметив, что кремлевский правитель лишь делает вид желания мира.

Об этом он написал у себя в Х, передает Цензор.НЕТ.

По словам Липавского, на самом деле Путин "хочет убить как можно больше украинцев". "Прошлой ночью он запустил более 800 дронов и ракет, убив мать и ее двухмесячного ребенка. Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает стать на сторону агрессора", - подчеркнул глава чешского МИД.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

