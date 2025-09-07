УКР
Каллас: Удар РФ по будівлі Кабміну в Києві свідчить про ескалацію війни

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що російський удар по будівлі уряду в Києві є підтвердженням чіткої тенденції до ескалації війни з боку Росії.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, кожна атака РФ - це свідомий вибір, який доводить небажання Москви досягати миру. "Сьогоднішні удари, зокрема по будівлі уряду в Києві, є частиною чіткої тенденції до ескалації", - наголосила Каллас.

Вона додала, що Європейський Союз продовжить підтримувати оборонну промисловість України та посилювати санкційний тиск на Росію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду про масований обстріл України: Усе, що Росія може запропонувати світові, - це "тонни брехні та тисячі ракет"

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн засудила нічну масовану атаку РФ на Україну: "Кремль знущається з дипломатії і без розбору вбиває людей"

обстріл (30714) Каллас Кая (340)
Нууу це як мінімум Тягне на Супер Пупер Мега Стурбованість
Не менше 😡😡😡
показати весь коментар
07.09.2025 15:04 Відповісти
занепокоєння продовжується.................
показати весь коментар
07.09.2025 15:07 Відповісти
Ну от. В коментарях під попередніми новинами хтось переживав, що нема Каї зі своєю стурбованістю. Аж ось і вона, рідненька...
показати весь коментар
07.09.2025 15:07 Відповісти
Ну оце вже справжня стурбованість!
показати весь коментар
07.09.2025 15:09 Відповісти
Звісно ескалація! Тільки в одностороння, кацапи нас вбивають, а у відповідб стурбованість! Бо ЗЕсволота замість оборони 3.5 року мародерить на війні!
показати весь коментар
07.09.2025 15:24 Відповісти
Та невже, прям таки ескалація, а може все-таки ескалація-ескалація і аж ніяк не менше 🤔🧐😁 Світ, на жаль, на 73%, як показала практика, складається з дебілів, при чому сцикливих, і це число характерне для всіх країн😝😝😝
показати весь коментар
07.09.2025 15:26 Відповісти
Ото не треба про 73. Бо якось не на сповнорозуму виглядаєте.

73 було тілько - якщо ви голосували за зечмо.
показати весь коментар
07.09.2025 15:32 Відповісти
Якби 73% проголосували за твого кумира, України вже не було б. Але більшість українців не дебіли.
показати весь коментар
07.09.2025 15:38 Відповісти
Кабмін...

Поряд з моїм будинком розвалило - НП та п'ятиетажку...це не ескалація???
показати весь коментар
07.09.2025 15:30 Відповісти
це, до дебілки свириденки?
показати весь коментар
07.09.2025 15:43 Відповісти
Скажи це підору кацапу трампу і ***********, які по його наказу валять тільки нпз .
показати весь коментар
07.09.2025 15:39 Відповісти
я!
я, чекав на каллас!
дякую тобі кая!!!
наступний рютте!!!!!!
але, після геніального рудого доні!!!!!
показати весь коментар
07.09.2025 15:41 Відповісти
 
 