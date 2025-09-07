Каллас: Удар РФ по будівлі Кабміну в Києві свідчить про ескалацію війни
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що російський удар по будівлі уряду в Києві є підтвердженням чіткої тенденції до ескалації війни з боку Росії.
Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, кожна атака РФ - це свідомий вибір, який доводить небажання Москви досягати миру. "Сьогоднішні удари, зокрема по будівлі уряду в Києві, є частиною чіткої тенденції до ескалації", - наголосила Каллас.
Вона додала, що Європейський Союз продовжить підтримувати оборонну промисловість України та посилювати санкційний тиск на Росію.
Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.
Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.
За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не менше 😡😡😡
73 було тілько - якщо ви голосували за зечмо.
Поряд з моїм будинком розвалило - НП та п'ятиетажку...це не ескалація???
я, чекав на каллас!
дякую тобі кая!!!
наступний рютте!!!!!!
але, після геніального рудого доні!!!!!