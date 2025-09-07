Санду про масований обстріл України: Усе, що Росія може запропонувати світові, - це "тонни брехні та тисячі ракет"
Президентка Молдови Мая Санду засудила чергову масовану атаку Росії на Україну, що сталася минулої ночі.
Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Санду наголосила, що все, що сьогодні Росія пропонує світові, - це "тонни брехні та тисячі ракет, які без розбору вбивають цивільних осіб".
За її словами, удар по Києву забрав життя невинних людей, серед яких було немовля, а також спричинив пожежу в будівлі уряду. Президентка підкреслила, що Молдова твердо стоїть на боці України у боротьбі проти російського терору.
Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.
Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.
За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.
жанна дарк!
в гарному сенсі!
перетворити малесеньку молдову, з частини бесарабії, що сталін вкрав у румунів на державу, це подвиг на все майбутнє кишинеу.....
навіть, як що вони повернуться до рідної румунї!
Стурбованість та Печальку.
Імпотенти Хренові.
Ви або не зовсім розумна людина, або кацапський провокатор.
Тільки для ботів всі провокатори.