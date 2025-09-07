Санду про масований обстріл України: Усе, що Росія може запропонувати світові, - це "тонни брехні та тисячі ракет"

УКР
Президентка Молдови Мая Санду засудила чергову масовану атаку Росії на Україну, що сталася минулої ночі.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санду наголосила, що все, що сьогодні Росія пропонує світові, - це "тонни брехні та тисячі ракет, які без розбору вбивають цивільних осіб".

За її словами, удар по Києву забрав життя невинних людей, серед яких було немовля, а також спричинив пожежу в будівлі уряду. Президентка підкреслила, що Молдова твердо стоїть на боці України у боротьбі проти російського терору.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

