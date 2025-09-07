Санду о массированном обстреле Украины: Все, что Россия может предложить миру, - это "тонны лжи и тысячи ракет"

Президент Молдовы Мая Санду осудила очередную массированную атаку России на Украину, которая произошла минувшей ночью.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Санду подчеркнула, что все, что сегодня Россия предлагает миру, - это "тонны лжи и тысячи ракет, которые без разбора убивают гражданских лиц".

По ее словам, удар по Киеву унес жизни невинных людей, среди которых был младенец, а также вызвал пожар в здании правительства. Президент подчеркнула, что Молдова твердо стоит на стороне Украины в борьбе против российского террора.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

