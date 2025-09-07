Санду о массированном обстреле Украины: Все, что Россия может предложить миру, - это "тонны лжи и тысячи ракет"
Президент Молдовы Мая Санду осудила очередную массированную атаку России на Украину, которая произошла минувшей ночью.
Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Санду подчеркнула, что все, что сегодня Россия предлагает миру, - это "тонны лжи и тысячи ракет, которые без разбора убивают гражданских лиц".
По ее словам, удар по Киеву унес жизни невинных людей, среди которых был младенец, а также вызвал пожар в здании правительства. Президент подчеркнула, что Молдова твердо стоит на стороне Украины в борьбе против российского террора.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
жанна дарк!
в гарному сенсі!
перетворити малесеньку молдову, з частини бесарабії, що сталін вкрав у румунів на державу, це подвиг на все майбутнє кишинеу.....
навіть, як що вони повернуться до рідної румунї!
Стурбованість та Печальку.
Імпотенти Хренові.
Ви або не зовсім розумна людина, або кацапський провокатор.
Тільки для ботів всі провокатори.