РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9284 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Украины
735 8

Санду о массированном обстреле Украины: Все, что Россия может предложить миру, - это "тонны лжи и тысячи ракет"

Майя Санду: Молдова станет хабом для Украины

Президент Молдовы Мая Санду осудила очередную массированную атаку России на Украину, которая произошла минувшей ночью.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Санду подчеркнула, что все, что сегодня Россия предлагает миру, - это "тонны лжи и тысячи ракет, которые без разбора убивают гражданских лиц".

По ее словам, удар по Киеву унес жизни невинных людей, среди которых был младенец, а также вызвал пожар в здании правительства. Президент подчеркнула, что Молдова твердо стоит на стороне Украины в борьбе против российского террора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен осудила ночную массированную атаку РФ на Украину: "Кремль издевается над дипломатией и без разбора убивает людей"

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Липавский о массированном обстреле Украины: Путин хочет убить как можно больше украинцев

Автор: 

обстрел (29379) Мая Санду (226)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от, хто хто, а санду легендарна жіночка для молдован!
жанна дарк!
в гарному сенсі!
перетворити малесеньку молдову, з частини бесарабії, що сталін вкрав у румунів на державу, це подвиг на все майбутнє кишинеу.....
навіть, як що вони повернуться до рідної румунї!
показать весь комментарий
07.09.2025 14:43 Ответить
А Світ Може лише Запропонувати
Стурбованість та Печальку.
Імпотенти Хренові.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:06 Ответить
Ви помиляєтесь. Якби світ тільки пропонував стурбованість та печальку, а не як зараз зброю, санкції, розвідані, оснащення та фінансово, вже б була "фортеця Львів " та "фортеця Луцк".
Ви або не зовсім розумна людина, або кацапський провокатор.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:14 Ответить
Якщо людина має свою думку то це зовсім нічого не означає.
Тільки для ботів всі провокатори.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:20 Ответить
ну він дав тобі два варіанта, а ти вже сам вибрав
показать весь комментарий
07.09.2025 15:25 Ответить
Ще рашисти пропонують великі - криваві срублі, й деяких політики беруть а потім відпрацьовують..... то "роздивляються що буде "два тиждні" півроку" то пропонують відрізати енергопостачання, то війскову допомогу через свою (Угорщини) теріторію не пропускають, то блокують важливі рішення ЄС.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:10 Ответить
Санду, давай команду на зачистку гнійника!!!
показать весь комментарий
07.09.2025 15:38 Ответить
Скоріше б вже вони по тому недолугому світу прилетіли! Бо він все менш заслуговує на їснування! І без України мені він на ... не потрібен!!!
показать весь комментарий
07.09.2025 15:45 Ответить
 
 