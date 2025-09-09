УКР
ЄС планує надати Україні 2 млн снарядів до жовтня, - Каллас

ЄС виконає обіцянку та надасть 2 млн снарядів Україні до жовтня

Євросоюз планує виконати обіцянку щодо надання Україні 2 млн артилерійських снарядів до жовтня.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виконали 80% нашої обіцянки у два мільйони боєприпасів. Ми прагнемо досягти 100% до жовтня", - зазначила вона.

Також читайте: Каллас: Удар РФ по будівлі Кабміну в Києві свідчить про ескалацію війни

За словами Каллас, Європа вже надала Україна майже 169 млрд євро фінансової підтримки з початку повномасштабної війни у ​​2022 році, що включає понад 63 млрд євро військової підтримки.

"Тільки цього року держави-члени нададуть 25 млрд євро на цю мету, що більше, ніж будь-коли раніше", - додала вона.

Каллас зазначила, що Європа є найбільшим спонсором оборонної промисловості України завдяки прибуткам від заморожених російських активів.

Також дивіться: Дрони 28-ї ОМБр знищили російську піхоту на Донеччині: окупанти ховалися під "плащами-невидимками". ВIДЕО

"Активи Росії повинні залишатися замороженими, доки Росія не припинить свою агресію проти України та не компенсує Україні мільярди євро збитків, яких вона завдала і продовжує завдавати. Саме це заявила Європейська Рада. Вкрай важливо, щоб ми виконали це зобов'язання", - пояснила висока представниця ЄС.

Також Каллас закликала відкрити перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія поставить Україні 1,5 млн боєприпасів і продовжить навчання пілотів, - Фіала

боєприпаси (2354) допомога (8710) Євросоюз (14078) Каллас Кая (343)
2 млн. снарядів - це ДОБРЕ! Але цього МАЛО ! Треба ще на додачу ви забрати до себе в Європу назавжди ЛІДОРА та його ЗЕшмурдяк до їх європейских рахунків та нерухомості , на які вони намародерили за 3,5 роки цієї необов'язкової війни!
09.09.2025 12:23 Відповісти
Дєтка, давай так. На *** мені знати, що ви плануєте, і чому ваші плани завжди зриваються? Доповідай про вже поставлене.
09.09.2025 13:08 Відповісти
 
 