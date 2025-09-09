ЄС планує надати Україні 2 млн снарядів до жовтня, - Каллас

Євросоюз планує виконати обіцянку щодо надання Україні 2 млн артилерійських снарядів до жовтня.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виконали 80% нашої обіцянки у два мільйони боєприпасів. Ми прагнемо досягти 100% до жовтня", - зазначила вона.

За словами Каллас, Європа вже надала Україна майже 169 млрд євро фінансової підтримки з початку повномасштабної війни у ​​2022 році, що включає понад 63 млрд євро військової підтримки.

"Тільки цього року держави-члени нададуть 25 млрд євро на цю мету, що більше, ніж будь-коли раніше", - додала вона.

Каллас зазначила, що Європа є найбільшим спонсором оборонної промисловості України завдяки прибуткам від заморожених російських активів.

"Активи Росії повинні залишатися замороженими, доки Росія не припинить свою агресію проти України та не компенсує Україні мільярди євро збитків, яких вона завдала і продовжує завдавати. Саме це заявила Європейська Рада. Вкрай важливо, щоб ми виконали це зобов'язання", - пояснила висока представниця ЄС.

Також Каллас закликала відкрити перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС.

