ЕС планирует расширить миссию по подготовке украинских военных на территории Украины, - Каллас

Европейский Союз начал работу над изменением мандата своей миссии по тренировке украинских военных, чтобы развернуть ее непосредственно на территории Украины.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Каллас сообщила, что ЕС обсуждает возможность проведения учений украинской армии на ее территории. Она напомнила, что ЕС уже подготовил около 80 тысяч украинских военнослужащих.

"Мы являемся крупнейшим провайдером подготовки украинских вооруженных сил. Самая сильная гарантия безопасности - это сильная украинская армия", - подчеркнула главный дипломат ЕС.

