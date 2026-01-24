Франция анонсировала углубление сотрудничества с Украиной в сфере беспилотников
Индустрия дронов
Министр-делегат при министре Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Рюфо анонсировала расширение сотрудничества с Украиной в сфере применения беспилотников.
Об этом она сказала в интервью "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудничество в сфере БПЛА
"Прежде всего, я приехала сюда после заявления президента Макрона, чтобы перейти к практической реализации решений по дронам. Сегодня я встретилась с представителями Министерства обороны, ведь это правда: в сфере дронов — их применения, роботизации, использования искусственного интеллекта - Украина сегодня является европейским и мировым примером", - сказала Рюфо.
Кроме этого, она добавила, что европейцы планируют присоединиться к построению будущей платформы защиты неба Украины. Ее элементами, в частности, могут быть французские истребители Rafale и системы противовоздушной обороны нового поколения.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что французский производитель автомобилей Renault вместе с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить беспилотники для Украины.
з 19-40 цікава информація розробки компанії США Палантір новітньої програми по закриттю неба в Україн, а значить й зміні ходу війни.