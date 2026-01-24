Франция анонсировала углубление сотрудничества с Украиной в сфере беспилотников

Индустрия дронов

Франция поможет Украине с дронами: Алис Рюфо объявила о расширении сотрудничества

Министр-делегат при министре Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Рюфо анонсировала расширение сотрудничества с Украиной в сфере применения беспилотников.

Об этом она сказала в интервью "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудничество в сфере БПЛА 

"Прежде всего, я приехала сюда после заявления президента Макрона, чтобы перейти к практической реализации решений по дронам. Сегодня я встретилась с представителями Министерства обороны, ведь это правда: в сфере дронов — их применения, роботизации, использования искусственного интеллекта - Украина сегодня является европейским и мировым примером", - сказала Рюфо.

Кроме этого, она добавила, что европейцы планируют присоединиться к построению будущей платформы защиты неба Украины. Ее элементами, в частности, могут быть французские истребители Rafale и системы противовоздушной обороны нового поколения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что французский производитель автомобилей Renault вместе с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить беспилотники для Украины.

Читайте также: Федоров обсудил с временным поверенным в делах США Дэвис применение систем Patriot и сотрудничество в сфере дронов

https://www.youtube.com/watch?v=eTPtTA9IGXE

з 19-40 цікава информація розробки компанії США Палантір новітньої програми по закриттю неба в Україн, а значить й зміні ходу війни.
24.01.2026 23:40 Ответить
 
 