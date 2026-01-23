Федоров обсудил с временным поверенным в делах США Дэвис применение систем Patriot и сотрудничество в сфере дронов

Министр обороны Михаил Федоров провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис. Стороны обсудили, в частности, сотрудничество в сфере ПВО и дронов.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в телеграме.

Механизм PURL

Во время встречи Федоров поблагодарил США за всестороннюю поддержку Украины — военную и дипломатическую — и готовность углублять сотрудничество. Отдельно он отметил важность инициативы PURL, которая обеспечивает Силы обороны критически важным вооружением.

"Рассказал о работе с партнерами над продолжением PURL и еще одного американского механизма — JUMPSTART, который обеспечивает долгосрочные поставки критического вооружения производства США", — написал Федоров.

Поставки ПВО

Министр подчеркнул, что для защиты неба важно как можно быстрее иметь четкий прогноз поставок ракет ПВО на этот год и выстроить надежные поставки на годы вперед.

Стороны обсудили организацию совместной аналитики применения ключевых американских систем — Patriot, HIMARS и других, основываясь на данных с поля боя. Как отметил Федоров, это позволит совместно развивать эти системы и делать их еще более эффективными.

"Еще один приоритет — артиллерийские снаряды с лазерным наведением, которые существенно повышают точность и глубину поражения. Рассчитываем на поддержку США в этом вопросе", — подчеркнул министр.

Сотрудничество в сфере дронов

Кроме этого, стороны отдельно сосредоточились на реализации масштабного соглашения Drone Deal.

"Работаем над тем, чтобы американцы могли напрямую тестировать украинские дроны — без лишней бюрократии", — добавил глава Минобороны.

