Стерненко стал советником Минобороны по использованию БПЛА на фронте

Михаил Федоров и Сергей Стерненко

Новоназначенный министр обороны Михаил Федоров заявил, что волонтер и активист Сергей Стерненко стал его советником по вопросам повышения использования беспилотников на фронте.

Задачи Стерненко

Глава Минобороны напомнил, что недавно Стерненко беседовал с президентом Владимиром Зеленским, поэтому теперь они "углубляют сотрудничество для выполнения поставленных задач".

"Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений.

Есть несколько треков, над которыми Министерству обороны нужно работать уже сейчас. Первый — базовое обеспечение дроновых подразделений. Поставки также нужно систематизировать — военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас", — подчеркнул Федоров.

Аналитика и повышение результативности

  • По имеющимся данным, около 50 из 400 дроновых подразделений обеспечивают почти 70% всех поражений врага. Задача Минобороны – помочь остальным подразделениям быстро нарастить возможности.
  • Для этого планируется усилить обучение, анализ боевых операций и обмен практическим опытом между подразделениями. Все решения будут приниматься с учетом реальных данных с фронта и отзывов военных.

Общее видение

"У нас есть общее видение по повышению эффективности дроновых подразделений. Уверен, что вместе нам удастся воплотить все задуманное, помочь каждому экипажу расти и выйти на новый уровень", - добавил Федоров.

Стерненко также прокомментировал назначения в Минобороны.

"Мое видение развития беспилотных технологий и в целом нашей обороны практически полностью совпадает с видением министра, поэтому я готов помочь реализовать его стратегию.

Российские оккупанты должны уничтожаться в промышленных масштабах. Для этого создадим новые возможности для нашей армии, в частности дроновых подразделений. Будем разрушать преграды и способствовать масштабированию лучшего опыта для укрепления Сил обороны – в интересах украинского солдата и страны", - написал он.

Притула теж радник чи ще посаду очікує...?
22.01.2026 21:35 Ответить
Після його наїздів на Залужного, не сприймаю цього персонажа.
22.01.2026 21:35 Ответить
То було, коли Сірожа під слідством ходив.
А потім якось так сталося, що справу закрили і Сірожу одразу стало все влаштовувати.
Ну от просто співпадіння таке...
22.01.2026 21:43 Ответить
А "липова" кілерша яка зіграла у виставі "замах на стерненка" якусь посаду отримає?
23.01.2026 00:46 Ответить
от гоп стопа до потужного радника по дронам при этом не имея никакого образования и понимания кроме пиара. зеленая потужная команда, разом до перемоги!
23.01.2026 00:47 Ответить
Непокараний вбивця-радник міністра? Театр абсурду у виконанні 95 кварталу.
23.01.2026 00:57 Ответить
а кого він убив?
23.01.2026 11:08 Ответить
советовать - это завсегда, если еще и денег дают государственных феодальных из тумбочки. вот какой завод\производство построить - это уже к "партнерам" и турецкому "рынку". а то мильен дронов улетели вместе с фламингами и вернуться не обещали.
23.01.2026 01:04 Ответить
Стерненко свой парень. Два раза смерти в лицо смотрел. Ненавидит кацапов как хорваты ненавидят сербов! С Серёгой мы Уральские горы свернём и приблизим День Победы!
23.01.2026 01:13 Ответить
В телевизоре смотрел в лицо?
23.01.2026 07:15 Ответить
Но когда его призвали, то начал ныть, что не для того цветочка мамочка ростила.
23.01.2026 09:06 Ответить
Коли читаю "радник Стерненко" - виходить "радник Лєщєнко" .
23.01.2026 01:58 Ответить
Та там всі радники: як не злодії , то кінчені мерзотники !!!
23.01.2026 07:01 Ответить
Все більше і більше серЛєща нагадує.
23.01.2026 07:36 Ответить
Нагадаємо, що за інформацією, що з'явилася у ЗМІ, активіст Сергій Стерненко, який раніше фігурував у справах про незаконний обіг наркотиків, умисні насильницькі та майнові злочини, оформив квартиру в елітному житловому комплексі «Кристал-Парк» у Києві на підставних осіб. Житло розташоване за адресою проспект Берестейський, 42.
За інформацією експертів, такі активи під час війни сім'я Стерненка має за рахунок розкрадання волонтерських коштів, які пересічні українці перераховують як допомогу армії.
23.01.2026 08:56 Ответить
пробито чергове дно
23.01.2026 09:26 Ответить
25 листопада 2017 року Сергія Стерненка арештовують в попередній справі - про масові заворушення і побиття шефа поліції у Літньому театрі.

Наступного дня, 26 листопада на місцевому сайті "Одесские ведомости" з'являється замітка про те, що активіст "збирав дань" з наркоточок і "громив" їхніх конкурентів. Сайт посилався на неназваних оперативників, які вели справу і нібито вже 3 роки мали "залізні докази" на Стерненка.-----------------

Судячи з документів, оприлюднених Стерненком, справу стосовно нього відкривав слідчий Василь Куралов. Він же, згідно із судовим реєстром, займався розслідуванням по наркоторговцях. Але чомусь про "куратора" дізнався лише з Інтернету.

У публічних матеріалах справи від 2014 - і до кінця 2017 років жодного разу не згадувалось, що наркоторговці домовлялись із кимось про "прикриття".
23.01.2026 11:00 Ответить
це повна ДЕГРАДАЦІЯ
23.01.2026 09:21 Ответить
Ну та звісно.. і сонце не так світе, і земля не в ту сторону обертається, та й в загалі все пропало 🙄
25.01.2026 22:00 Ответить
