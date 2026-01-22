Стерненко стал советником Минобороны по использованию БПЛА на фронте

Новоназначенный министр обороны Михаил Федоров заявил, что волонтер и активист Сергей Стерненко стал его советником по вопросам повышения использования беспилотников на фронте.

Задачи Стерненко

Глава Минобороны напомнил, что недавно Стерненко беседовал с президентом Владимиром Зеленским, поэтому теперь они "углубляют сотрудничество для выполнения поставленных задач".

"Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений.

Есть несколько треков, над которыми Министерству обороны нужно работать уже сейчас. Первый — базовое обеспечение дроновых подразделений. Поставки также нужно систематизировать — военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас", — подчеркнул Федоров.

Аналитика и повышение результативности

По имеющимся данным, около 50 из 400 дроновых подразделений обеспечивают почти 70% всех поражений врага. Задача Минобороны – помочь остальным подразделениям быстро нарастить возможности.

Для этого планируется усилить обучение, анализ боевых операций и обмен практическим опытом между подразделениями. Все решения будут приниматься с учетом реальных данных с фронта и отзывов военных.

Общее видение

"У нас есть общее видение по повышению эффективности дроновых подразделений. Уверен, что вместе нам удастся воплотить все задуманное, помочь каждому экипажу расти и выйти на новый уровень", - добавил Федоров.

Стерненко также прокомментировал назначения в Минобороны.

"Мое видение развития беспилотных технологий и в целом нашей обороны практически полностью совпадает с видением министра, поэтому я готов помочь реализовать его стратегию.

Российские оккупанты должны уничтожаться в промышленных масштабах. Для этого создадим новые возможности для нашей армии, в частности дроновых подразделений. Будем разрушать преграды и способствовать масштабированию лучшего опыта для укрепления Сил обороны – в интересах украинского солдата и страны", - написал он.

