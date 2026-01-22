Правительство уволило шестерых заместителей министра обороны: Федоров анонсировал появление новых членов команды

Кабинет Министров уволил шестерых заместителей министра обороны Украины Михаила Федорова.

"Вчера правительство приняло решение об увольнении 5 заместителей министра обороны: Анатолия Клочка, Александра Козенко, Николая Шевцова, Владимира Заверухи и Анны Гвоздяр.

Спасибо каждому за вклад в развитие Министерства обороны, реализованные проекты и выполненные задачи. Часть из них продолжит работать в команде Министерства обороны в других направлениях в качестве советников или руководителей проектных офисов", - говорится в сообщении.

Министр анонсировал появление новых членов команды Минобороны в ближайшие недели. Они будут отвечать за важные направления деятельности.

"Это шаг к обновлению министерства, чтобы выполнить задачу Президента — построить систему, способную остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике.

Мы уже сформировали ключевые этапы достижения целей. Первый — перестройка менеджмента, и это важный шаг к изменению системы. Человеческий капитал и технологии должны работать максимально эффективно — только так мы можем остановить Россию.

Мы открыты для новых людей, которые имеют видение, успешные проекты, способны эффективно воплощать в жизнь асимметричные инновационные технологические идеи", — добавил он.

Постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук заявил, что правительство также уволило заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолия Куцевола.

Его сразу назначили заместителем министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.

Топ комментарии
+21
Ніхто не справиться з обороною країни краще ніж продюсери шоу-бізнесу. Вороги помруть від сміху.
22.01.2026 16:08 Ответить
+14
Зелене міняють на темносалатове.
22.01.2026 15:54 Ответить
+13
Всі звільнені заступники Міністра оборони йдуть заступниками Міністра енергетики...
22.01.2026 16:08 Ответить
"...асиметричні інноваційні технологічні ідеї " - это как, это что на нах..й?
22.01.2026 15:53 Ответить
Це коли кацапський танк ціною 50 млн євро знищується дроном за 5 тис. євро.
22.01.2026 16:00 Ответить
У вас, зегнид , Федоров , мародери -зрадники - Баканов&Наумов , вжє після всіх , скоених злодіянь , на дронах заробляють ( мародерять) і поставляють в МО ( брак)
22.01.2026 17:07 Ответить
Зелене міняють на темносалатове.
22.01.2026 15:54 Ответить
не факт
ще є смарагдове
22.01.2026 15:55 Ответить
але!
середня ланка, сиві палкани совкодрочери, у засалених кітелях з блокнотиками, ну куди не ділися!
вже тридцять+ років, як!
вже чотирнадцять років, як!
вже чотири роки, як!
22.01.2026 16:01 Ответить
Перший - перебудова менеджменту
Менеджмент наше фсьо, як заповів найвеличніший лідор!
Цікаво, перебудовою назвуть зміну прізвищ чи таки принципів?
22.01.2026 16:04 Ответить
Від перестановки місць доданками сума не змінюється.
22.01.2026 16:31 Ответить
нові члени ....а нові сосни будуть?
22.01.2026 16:07 Ответить
там де члени, там і сосни!
22.01.2026 16:09 Ответить
Всі звільнені заступники Міністра оборони йдуть заступниками Міністра енергетики...
22.01.2026 16:08 Ответить
Ніхто не справиться з обороною країни краще ніж продюсери шоу-бізнесу. Вороги помруть від сміху.
22.01.2026 16:08 Ответить
Як в аникдоті.." ой в менеж ще е купа ідей, нажаль часу бракуе "))
22.01.2026 16:20 Ответить
Та вже запізно що міняти. Усім вже все зрозуміло: Україна втратила країну. Усі ці пересування вже запізнілі, ну хіба що злодюги хочуть здриснути з відповідапьност за втрату держави і все звалити на останніх при владі (тобто Федорова)
22.01.2026 16:43 Ответить
Тепер міністерству точно гаплик
22.01.2026 16:52 Ответить
Ну правильно . Надо ведь СВОИХ к коріту посадить .
22.01.2026 17:03 Ответить
Нова партія своїх людей, яким прийшла черга прібарахліцца
22.01.2026 22:34 Ответить
Конвеєр по відгодовуванню зелених свиней набирає обертів.
22.01.2026 17:11 Ответить
Дуже вірно сказано
22.01.2026 22:35 Ответить
Ці падлюки задумали погубити тисячі наших воїнів і відкрити фронт кацапам на Суми, Харків, Чернігів, Дніпро і Запоріжжя... Не плекайте жодних ілюзій на "реХФорми" чи "покращення"
22.01.2026 17:27 Ответить
а потім прийшли вони, зелені, і почяли красти все що бачять і почялись шлагбауми...
22.01.2026 18:54 Ответить
Вже підлогу пошкрябав ліжка переставляти.
22.01.2026 19:32 Ответить
Квартал 95 продовжується Чи всі ідіоти,чи тільки ті ,що при владі. Це параліч міністерства на декалька місяців
22.01.2026 20:17 Ответить
Ну, тепер міністерству енергетики точно гаплик
23.01.2026 03:52 Ответить
в усему звинувачюю бубу, але коли він каже, що капітулйвати не можна?
я за ним.
в нас різні причини,
ми хочемо вільну соборну Україну,
він не хоче зависнути на каштані - а тут співпало...
23.01.2026 04:54 Ответить
Цікаво від перестановки складників сума зміниться? Маємо надію, що коли про розвиток ракетної програми мовчать, то хоча тримають " в уме", бо тільки дронам кацапів не зупинити. Та і снаряди потрібні і міни і так далі.
23.01.2026 09:12 Ответить
гнусавий, труси правильно одягати коричневим назад, жовтим наперед
23.01.2026 10:36 Ответить
 
 