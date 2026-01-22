Правительство уволило шестерых заместителей министра обороны: Федоров анонсировал появление новых членов команды

Кабинет Министров уволил шестерых заместителей министра обороны Украины Михаила Федорова.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Вчера правительство приняло решение об увольнении 5 заместителей министра обороны: Анатолия Клочка, Александра Козенко, Николая Шевцова, Владимира Заверухи и Анны Гвоздяр.



Спасибо каждому за вклад в развитие Министерства обороны, реализованные проекты и выполненные задачи. Часть из них продолжит работать в команде Министерства обороны в других направлениях в качестве советников или руководителей проектных офисов", - говорится в сообщении.

Новые назначения

Министр анонсировал появление новых членов команды Минобороны в ближайшие недели. Они будут отвечать за важные направления деятельности.

"Это шаг к обновлению министерства, чтобы выполнить задачу Президента — построить систему, способную остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике.



Мы уже сформировали ключевые этапы достижения целей. Первый — перестройка менеджмента, и это важный шаг к изменению системы. Человеческий капитал и технологии должны работать максимально эффективно — только так мы можем остановить Россию.



Мы открыты для новых людей, которые имеют видение, успешные проекты, способны эффективно воплощать в жизнь асимметричные инновационные технологические идеи", — добавил он.

Постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук заявил, что правительство также уволило заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолия Куцевола.

Его сразу назначили заместителем министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.

