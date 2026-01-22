Уряд звільнив шістьох заступників міністра оборони: Федоров анонсував появу нових членів команди
Кабінет Міністрів звільнив шістьох заступників міністра оборони України Михайла Федорова.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вчора Уряд ухвалив рішення про звільнення 5 заступників міністра оборони: Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколи Шевцова, Володимира Заверухи та Ганни Гвоздяр.
Дякую кожному за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони в інших напрямах як радники або керівники проєктних офісів", - йдеться в повідомленні.
Нові призначення
Міністр анонсував появу нових членів команди Міноборони найближчими тижнями. Вони відповідатимуть за важливі напрями діяльності.
"Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання Президента — побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці.
Ми вже сформували ключові етапи досягнення цілей. Перший — перебудова менеджменту, і це важливий крок до зміни системи. Людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно — тільки так ми можемо зупинити росію.
Ми відкриті до нових людей, які мають візію, успішні проєкти, здатні ефективно втілювати в життя асиметричні інноваційні технологічні ідеї", - додав він.
Постійний представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук заявив, що уряд також звільнив заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолія Куцевола.
Його одразу призначили заступником Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.
ще є смарагдове
середня ланка, сиві палкани совкодрочери, у засалених кітелях з блокнотиками, ну куди не ділися!
вже тридцять+ років, як!
вже чотирнадцять років, як!
вже чотири роки, як!
Менеджмент наше фсьо, як заповів найвеличніший лідор!
Цікаво, перебудовою назвуть зміну прізвищ чи таки принципів?
я за ним.
в нас різні причини,
ми хочемо вільну соборну Україну,
він не хоче зависнути на каштані - а тут співпало...