Уряд звільнив шістьох заступників міністра оборони: Федоров анонсував появу нових членів команди

Кабінет Міністрів звільнив шістьох заступників міністра оборони України Михайла Федорова.

"Вчора Уряд ухвалив рішення про звільнення 5 заступників міністра оборони: Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколи Шевцова, Володимира Заверухи та Ганни Гвоздяр.

Дякую кожному за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони в інших напрямах як радники або керівники проєктних офісів", - йдеться в повідомленні.

Міністр анонсував появу нових членів команди Міноборони найближчими тижнями. Вони відповідатимуть за важливі напрями діяльності.

"Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання Президента — побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці.

Ми вже сформували ключові етапи досягнення цілей. Перший — перебудова менеджменту, і це важливий крок до зміни системи. Людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно — тільки так ми можемо зупинити росію.

Ми відкриті до нових людей, які мають візію, успішні проєкти, здатні ефективно втілювати в життя асиметричні інноваційні технологічні ідеї", - додав він.

Постійний представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук заявив, що уряд також звільнив заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолія Куцевола.

Його одразу призначили заступником Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

Топ коментарі
+21
Ніхто не справиться з обороною країни краще ніж продюсери шоу-бізнесу. Вороги помруть від сміху.
22.01.2026 16:08 Відповісти
+14
Зелене міняють на темносалатове.
22.01.2026 15:54 Відповісти
+13
Всі звільнені заступники Міністра оборони йдуть заступниками Міністра енергетики...
22.01.2026 16:08 Відповісти
"...асиметричні інноваційні технологічні ідеї " - это как, это что на нах..й?
22.01.2026 15:53 Відповісти
Це коли кацапський танк ціною 50 млн євро знищується дроном за 5 тис. євро.
22.01.2026 16:00 Відповісти
У вас, зегнид , Федоров , мародери -зрадники - Баканов&Наумов , вжє після всіх , скоених злодіянь , на дронах заробляють ( мародерять) і поставляють в МО ( брак)
22.01.2026 17:07 Відповісти
Зелене міняють на темносалатове.
22.01.2026 15:54 Відповісти
не факт
ще є смарагдове
22.01.2026 15:55 Відповісти
але!
середня ланка, сиві палкани совкодрочери, у засалених кітелях з блокнотиками, ну куди не ділися!
вже тридцять+ років, як!
вже чотирнадцять років, як!
вже чотири роки, як!
22.01.2026 16:01 Відповісти
Перший - перебудова менеджменту Джерело: https://censor.net/ua/n3596747
Менеджмент наше фсьо, як заповів найвеличніший лідор!
Цікаво, перебудовою назвуть зміну прізвищ чи таки принципів?
22.01.2026 16:04 Відповісти
Від перестановки місць доданками сума не змінюється.
22.01.2026 16:31 Відповісти
нові члени ....а нові сосни будуть?
22.01.2026 16:07 Відповісти
там де члени, там і сосни!
22.01.2026 16:09 Відповісти
Всі звільнені заступники Міністра оборони йдуть заступниками Міністра енергетики...
22.01.2026 16:08 Відповісти
Ніхто не справиться з обороною країни краще ніж продюсери шоу-бізнесу. Вороги помруть від сміху.
22.01.2026 16:08 Відповісти
Як в аникдоті.." ой в менеж ще е купа ідей, нажаль часу бракуе "))
22.01.2026 16:20 Відповісти
Та вже запізно що міняти. Усім вже все зрозуміло: Україна втратила країну. Усі ці пересування вже запізнілі, ну хіба що злодюги хочуть здриснути з відповідапьност за втрату держави і все звалити на останніх при владі (тобто Федорова)
22.01.2026 16:43 Відповісти
Тепер міністерству точно гаплик
22.01.2026 16:52 Відповісти
Ну правильно . Надо ведь СВОИХ к коріту посадить .
22.01.2026 17:03 Відповісти
Нова партія своїх людей, яким прийшла черга прібарахліцца
22.01.2026 22:34 Відповісти
Конвеєр по відгодовуванню зелених свиней набирає обертів.
22.01.2026 17:11 Відповісти
Дуже вірно сказано
22.01.2026 22:35 Відповісти
Ці падлюки задумали погубити тисячі наших воїнів і відкрити фронт кацапам на Суми, Харків, Чернігів, Дніпро і Запоріжжя... Не плекайте жодних ілюзій на "реХФорми" чи "покращення"
22.01.2026 17:27 Відповісти
а потім прийшли вони, зелені, і почяли красти все що бачять і почялись шлагбауми...
22.01.2026 18:54 Відповісти
Вже підлогу пошкрябав ліжка переставляти.
22.01.2026 19:32 Відповісти
Квартал 95 продовжується Чи всі ідіоти,чи тільки ті ,що при владі. Це параліч міністерства на декалька місяців
22.01.2026 20:17 Відповісти
Ну, тепер міністерству енергетики точно гаплик
23.01.2026 03:52 Відповісти
в усему звинувачюю бубу, але коли він каже, що капітулйвати не можна?
я за ним.
в нас різні причини,
ми хочемо вільну соборну Україну,
він не хоче зависнути на каштані - а тут співпало...
23.01.2026 04:54 Відповісти
Цікаво від перестановки складників сума зміниться? Маємо надію, що коли про розвиток ракетної програми мовчать, то хоча тримають " в уме", бо тільки дронам кацапів не зупинити. Та і снаряди потрібні і міни і так далі.
23.01.2026 09:12 Відповісти
гнусавий, труси правильно одягати коричневим назад, жовтим наперед
23.01.2026 10:36 Відповісти
 
 