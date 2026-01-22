Уряд звільнив шістьох заступників міністра оборони: Федоров анонсував появу нових членів команди

Кабінет Міністрів звільнив шістьох заступників міністра оборони України Михайла Федорова.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Вчора Уряд ухвалив рішення про звільнення 5 заступників міністра оборони: Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколи Шевцова, Володимира Заверухи та Ганни Гвоздяр.



Дякую кожному за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони в інших напрямах як радники або керівники проєктних офісів", - йдеться в повідомленні.

Нові призначення

Міністр анонсував появу нових членів команди Міноборони найближчими тижнями. Вони відповідатимуть за важливі напрями діяльності.

Також читайте: Німеччина візьме участь в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів, - Федоров

"Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання Президента — побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці.



Ми вже сформували ключові етапи досягнення цілей. Перший — перебудова менеджменту, і це важливий крок до зміни системи. Людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно — тільки так ми можемо зупинити росію.



Ми відкриті до нових людей, які мають візію, успішні проєкти, здатні ефективно втілювати в життя асиметричні інноваційні технологічні ідеї", - додав він.

Постійний представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук заявив, що уряд також звільнив заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолія Куцевола.

Його одразу призначили заступником Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

Дивіться: "Слуга народу" Скороход закликала не вбивати росіян, а закінчити війну і забрати з фронту українських військовослужбовців. ВIДЕО