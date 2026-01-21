Французская Renault будет производить разведывательные БПЛА для Украины, - FT
Индустрия дронов
Французский производитель автомобилей Renault вместе с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить беспилотники для Украины.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, Renault будет производить дроны на двух своих заводах. В компании отказались комментировать стоимость контракта или количество дронов, которые будут произведены.
Контракт был заключен после июньского запроса французского правительства к автомобильным и оборонным компаниям о сотрудничестве над производственными линиями беспилотников.
Издание L'Usine Nouvelle пишет, что производство дальнобойных дронов Chorus запустят на заводах в Ле-Мане и Клеоне.
Дроны предназначены для сбора разведывательных данных. Если они будут успешными, то компании получат контракт от Генеральной дирекции по вооружению Франции на 10 лет и стоимостью в один миллиард евро.
Производители
Компании Renault и Turgis Gaillard имеют опыт в сфере обороны. Французский автопроизводитель производил оборонную технику, в частности танки, которые использовались в Первой и Второй мировых войнах.
Turgis Gaillard производит БПЛА AAROK, способный перевозить три тонны груза и летать более 20 часов.
СМИ отмечают, что заказы для производителей оружия в Европе резко выросли из-за увеличения расходов на оборону. В то же время производство автомобилей сталкивается с определенными трудностями в связи с переходом от традиционных двигателей к электромобилям.
