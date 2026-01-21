Французская Renault будет производить разведывательные БПЛА для Украины, - FT

Французский производитель автомобилей Renault вместе с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить беспилотники для Украины.

Что известно

Так, Renault будет производить дроны на двух своих заводах. В компании отказались комментировать стоимость контракта или количество дронов, которые будут произведены.

Контракт был заключен после июньского запроса французского правительства к автомобильным и оборонным компаниям о сотрудничестве над производственными линиями беспилотников.

Издание L'Usine Nouvelle пишет, что производство дальнобойных дронов Chorus запустят на заводах в Ле-Мане и Клеоне.

Дроны предназначены для сбора разведывательных данных. Если они будут успешными, то компании получат контракт от Генеральной дирекции по вооружению Франции на 10 лет и стоимостью в один миллиард евро.

Компании Renault и Turgis Gaillard имеют опыт в сфере обороны. Французский автопроизводитель производил оборонную технику, в частности танки, которые использовались в Первой и Второй мировых войнах.

Turgis Gaillard производит БПЛА AAROK, способный перевозить три тонны груза и летать более 20 часов.

СМИ отмечают, что заказы для производителей оружия в Европе резко выросли из-за увеличения расходов на оборону. В то же время производство автомобилей сталкивается с определенными трудностями в связи с переходом от традиционных двигателей к электромобилям.

Коли це буде? Хтось хитрожопий планує що в Україні війна буде продовжуватися ще довго...
21.01.2026 09:25 Ответить
А "нехитрожопий" що планує? Що війна "завтра" закінчиться? Уже "планували" таке... Не раз... Краще розраховувать на "довгограючий" процес, ніж на - "завтра - кінець війни!". Тим більше, що тут питання такого типу обговорюється, яке має "довгограючу" перспективу - з масовим використанням різноманітних БПЛА, ВЖЕ міняється сама КОНЦЕПЦІЯ ******** війни. Тому переозброєння армії та перенавчання особового складу - це лише питання часу...
21.01.2026 09:48 Ответить
Люто плюсую
21.01.2026 10:29 Ответить
Переозброєна армія потрібна живим. Хитрожопі бачать себе серед живих, живих за рахунок тих хто загине.
21.01.2026 16:41 Ответить
чим дужче озброєне та навчене військо, тим менше у ворога бажань рипатися
21.01.2026 10:09 Ответить
А що ти плануєш?
21.01.2026 10:30 Ответить
Не треба виробляти у Франції! Дайте гроші зеленському-штільману-міндічу-шлеперу-поцу і вони намалюють на папері Фламінго за 00000000000 євро!
21.01.2026 10:04 Ответить
21.01.2026 10:24 Ответить
 
 