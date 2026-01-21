Французька Renault виготовлятиме розвідувальні БпЛА для України, - FT

Французький виробник автомобілів Renault разом з оборонною компанією Turgis Gaillard виготовлятиме безпілотники для України.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, Renault виготовлятиме дрони на двох своїх заводах. У компанії відмовилися коментувати вартість контракту або кількість дронів, які будуть вироблені.

Контракт було укладено після червневого запиту французького уряду до автомобільних та оборонних компаній щодо співпраці над виробничими лініями безпілотників.

Видання L'Usine Nouvelle пише, що виробництво далекобійних дронів Chorus запустять на заводах у Ле-Мані та Клеоні.

Дрони призначені для збору розвідувальних даних. Якщо вони будуть успішними, то компанії отримають контракт від Генеральної дирекції з озброєння Франції на 10 років і вартістю в один мільярд євро.

Виробники

Компанії Renault та Turgis Gaillard мають досвід у сфері оборони. Французький автовиробник виробляв оборонну техніку, зокрема танки, що використовувалися у Першій та Другій світових війнах.

Turgis Gaillard виготовляє БпЛА AAROK, що здатен перевозити три тонни вантажу і летіти понад 20 годин.

ЗМІ зазначають, що замовлення для виробників зброї у Європі різко зросли через збільшення витрат на оборону. Водночас виготовлення автомобілів має певні труднощі з переходом від традиційних двигунів до електромобілів.

