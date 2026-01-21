Французька Renault виготовлятиме розвідувальні БпЛА для України, - FT

Французький виробник автомобілів Renault разом з оборонною компанією Turgis Gaillard виготовлятиме безпілотники для України.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, Renault виготовлятиме дрони на двох своїх заводах. У компанії відмовилися коментувати вартість контракту або кількість дронів, які будуть вироблені.

Контракт було укладено після червневого запиту французького уряду до автомобільних та оборонних компаній щодо співпраці над виробничими лініями безпілотників.

Дивіться: Ракета російської ППО рознесла багатоповерхівку в Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

Видання L'Usine Nouvelle пише, що виробництво далекобійних дронів Chorus запустять на заводах у Ле-Мані та Клеоні.

Дрони призначені для збору розвідувальних даних. Якщо вони будуть успішними, то компанії отримають контракт від Генеральної дирекції з озброєння Франції на 10 років і вартістю в один мільярд євро.

Також читайте: У Франції відреагували на погрози Трампа щодо мит: "Неприйнятні та неефективні"

Виробники

Компанії Renault та Turgis Gaillard мають досвід у сфері оборони. Французький автовиробник виробляв оборонну техніку, зокрема танки, що використовувалися у Першій та Другій світових війнах.

Turgis Gaillard виготовляє БпЛА AAROK, що здатен перевозити три тонни вантажу і летіти понад 20 годин.

ЗМІ зазначають, що замовлення для виробників зброї у Європі різко зросли через збільшення витрат на оборону. Водночас виготовлення автомобілів має певні труднощі з переходом від традиційних двигунів до електромобілів.

Дивіться: Бійці 1020-го полку збили 17 ворожих дронів перехоплювачами "STING". ВIДЕО

Коли це буде? Хтось хитрожопий планує що в Україні війна буде продовжуватися ще довго...
21.01.2026 09:25 Відповісти
А "нехитрожопий" що планує? Що війна "завтра" закінчиться? Уже "планували" таке... Не раз... Краще розраховувать на "довгограючий" процес, ніж на - "завтра - кінець війни!". Тим більше, що тут питання такого типу обговорюється, яке має "довгограючу" перспективу - з масовим використанням різноманітних БПЛА, ВЖЕ міняється сама КОНЦЕПЦІЯ ******** війни. Тому переозброєння армії та перенавчання особового складу - це лише питання часу...
21.01.2026 09:48 Відповісти
Люто плюсую
21.01.2026 10:29 Відповісти
Переозброєна армія потрібна живим. Хитрожопі бачать себе серед живих, живих за рахунок тих хто загине.
21.01.2026 16:41 Відповісти
чим дужче озброєне та навчене військо, тим менше у ворога бажань рипатися
21.01.2026 10:09 Відповісти
А що ти плануєш?
21.01.2026 10:30 Відповісти
Не треба виробляти у Франції! Дайте гроші зеленському-штільману-міндічу-шлеперу-поцу і вони намалюють на папері Фламінго за 00000000000 євро!
21.01.2026 10:04 Відповісти
