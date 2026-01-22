УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11450 відвідувачів онлайн
Новини Призначення в Міноборони Індустрія дронів
7 127 118

Стерненко став радником Міноборони щодо використання БпЛА на фронті

Михайло Федоров та Сергій Стерненко

Новопризначений міністр оборони Михайло Федоров заявив, що волонтер та активіст Сергій Стерненко став його радником з питань підвищення використання безпілотників на фронті.

Про це Федоров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Завдання Стерненка

Глава Міноборони нагадав, що нещодавно Стерненко мав розмову з президентом Володимиром Зеленський, тож тепер вони "поглиблюють співпрацю для виконання поставлених завдань".

"Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів.

Є кілька треків, над якими Міністерству оборони потрібно працювати вже зараз. Перший — базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати — військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз", - наголосив Федоров.

Аналітика та підвищення результативності

  • За наявними даними, близько 50 із 400 дронових підрозділів забезпечують майже 70% усіх уражень ворога. Завдання Міноборони — допомогти решті підрозділів швидко наростити спроможності.
  • Для цього планують посилити навчання, аналіз бойових операцій та обмін практичним досвідом між підрозділами. Усі рішення ухвалюватимуться з урахуванням реальних даних із фронту та відгуків військових.

Спільне бачення

"Маємо спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів. Упевнений, що разом нам вдасться втілити все задумане, допомогти кожному екіпажу зростати та вийти на новий рівень", - додав Федоров.

Стерненко також прокоментував призначення в Міноборони.

"Моє бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо нашої оборони практично повністю збігається з баченням міністра, тож готовий допомогти реалізувати його стратегію.

Російські окупанти мають знищуватися у промислових масштабах. Для цього створимо нові можливості для нашого війська, зокрема дронових підрозділів. Будемо руйнувати перепони та сприяти масштабуванню найкращого досвіду для зміцнення Сил оборони – в інтересах українського солдата та країни", - написав він.

Автор: 

Міноборони (7808) Стерненко Сергій (404) Федоров Михайло (1092) дрони (7954)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Притула теж радник чи ще посаду очікує...?
показати весь коментар
22.01.2026 21:35 Відповісти
+26
Після його наїздів на Залужного, не сприймаю цього персонажа.
показати весь коментар
22.01.2026 21:35 Відповісти
+20
То було, коли Сірожа під слідством ходив.
А потім якось так сталося, що справу закрили і Сірожу одразу стало все влаштовувати.
Ну от просто співпадіння таке...
показати весь коментар
22.01.2026 21:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А "липова" кілерша яка зіграла у виставі "замах на стерненка" якусь посаду отримає?
показати весь коментар
23.01.2026 00:46 Відповісти
от гоп стопа до потужного радника по дронам при этом не имея никакого образования и понимания кроме пиара. зеленая потужная команда, разом до перемоги!
показати весь коментар
23.01.2026 00:47 Відповісти
Непокараний вбивця-радник міністра? Театр абсурду у виконанні 95 кварталу.
показати весь коментар
23.01.2026 00:57 Відповісти
а кого він убив?
показати весь коментар
23.01.2026 11:08 Відповісти
советовать - это завсегда, если еще и денег дают государственных феодальных из тумбочки. вот какой завод\производство построить - это уже к "партнерам" и турецкому "рынку". а то мильен дронов улетели вместе с фламингами и вернуться не обещали.
показати весь коментар
23.01.2026 01:04 Відповісти
Стерненко свой парень. Два раза смерти в лицо смотрел. Ненавидит кацапов как хорваты ненавидят сербов! С Серёгой мы Уральские горы свернём и приблизим День Победы!
показати весь коментар
23.01.2026 01:13 Відповісти
В телевизоре смотрел в лицо?
показати весь коментар
23.01.2026 07:15 Відповісти
Но когда его призвали, то начал ныть, что не для того цветочка мамочка ростила.
показати весь коментар
23.01.2026 09:06 Відповісти
Коли читаю "радник Стерненко" - виходить "радник Лєщєнко" .
показати весь коментар
23.01.2026 01:58 Відповісти
Та там всі радники: як не злодії , то кінчені мерзотники !!!
показати весь коментар
23.01.2026 07:01 Відповісти
Все більше і більше серЛєща нагадує.
показати весь коментар
23.01.2026 07:36 Відповісти
Нагадаємо, що за інформацією, що з'явилася у ЗМІ, активіст Сергій Стерненко, який раніше фігурував у справах про незаконний обіг наркотиків, умисні насильницькі та майнові злочини, оформив квартиру в елітному житловому комплексі «Кристал-Парк» у Києві на підставних осіб. Житло розташоване за адресою проспект Берестейський, 42.
За інформацією експертів, такі активи під час війни сім'я Стерненка має за рахунок розкрадання волонтерських коштів, які пересічні українці перераховують як допомогу армії.
показати весь коментар
23.01.2026 08:56 Відповісти
пробито чергове дно
показати весь коментар
23.01.2026 09:26 Відповісти
25 листопада 2017 року Сергія Стерненка арештовують в попередній справі - про масові заворушення і побиття шефа поліції у Літньому театрі.

Наступного дня, 26 листопада на місцевому сайті "Одесские ведомости" з'являється замітка про те, що активіст "збирав дань" з наркоточок і "громив" їхніх конкурентів. Сайт посилався на неназваних оперативників, які вели справу і нібито вже 3 роки мали "залізні докази" на Стерненка.-----------------

Судячи з документів, оприлюднених Стерненком, справу стосовно нього відкривав слідчий Василь Куралов. Він же, згідно із судовим реєстром, займався розслідуванням по наркоторговцях. Але чомусь про "куратора" дізнався лише з Інтернету.

У публічних матеріалах справи від 2014 - і до кінця 2017 років жодного разу не згадувалось, що наркоторговці домовлялись із кимось про "прикриття".
показати весь коментар
23.01.2026 11:00 Відповісти
це повна ДЕГРАДАЦІЯ
показати весь коментар
23.01.2026 09:21 Відповісти
Ну та звісно.. і сонце не так світе, і земля не в ту сторону обертається, та й в загалі все пропало 🙄
показати весь коментар
25.01.2026 22:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 