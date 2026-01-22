Стерненко став радником Міноборони щодо використання БпЛА на фронті
Індустрія дронів
Новопризначений міністр оборони Михайло Федоров заявив, що волонтер та активіст Сергій Стерненко став його радником з питань підвищення використання безпілотників на фронті.
Про це Федоров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Завдання Стерненка
Глава Міноборони нагадав, що нещодавно Стерненко мав розмову з президентом Володимиром Зеленський, тож тепер вони "поглиблюють співпрацю для виконання поставлених завдань".
"Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів.
Є кілька треків, над якими Міністерству оборони потрібно працювати вже зараз. Перший — базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати — військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз", - наголосив Федоров.
Аналітика та підвищення результативності
- За наявними даними, близько 50 із 400 дронових підрозділів забезпечують майже 70% усіх уражень ворога. Завдання Міноборони — допомогти решті підрозділів швидко наростити спроможності.
- Для цього планують посилити навчання, аналіз бойових операцій та обмін практичним досвідом між підрозділами. Усі рішення ухвалюватимуться з урахуванням реальних даних із фронту та відгуків військових.
Спільне бачення
"Маємо спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів. Упевнений, що разом нам вдасться втілити все задумане, допомогти кожному екіпажу зростати та вийти на новий рівень", - додав Федоров.
Стерненко також прокоментував призначення в Міноборони.
"Моє бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо нашої оборони практично повністю збігається з баченням міністра, тож готовий допомогти реалізувати його стратегію.
Російські окупанти мають знищуватися у промислових масштабах. Для цього створимо нові можливості для нашого війська, зокрема дронових підрозділів. Будемо руйнувати перепони та сприяти масштабуванню найкращого досвіду для зміцнення Сил оборони – в інтересах українського солдата та країни", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За інформацією експертів, такі активи під час війни сім'я Стерненка має за рахунок розкрадання волонтерських коштів, які пересічні українці перераховують як допомогу армії.
Наступного дня, 26 листопада на місцевому сайті "Одесские ведомости" з'являється замітка про те, що активіст "збирав дань" з наркоточок і "громив" їхніх конкурентів. Сайт посилався на неназваних оперативників, які вели справу і нібито вже 3 роки мали "залізні докази" на Стерненка.-----------------
Судячи з документів, оприлюднених Стерненком, справу стосовно нього відкривав слідчий Василь Куралов. Він же, згідно із судовим реєстром, займався розслідуванням по наркоторговцях. Але чомусь про "куратора" дізнався лише з Інтернету.
У публічних матеріалах справи від 2014 - і до кінця 2017 років жодного разу не згадувалось, що наркоторговці домовлялись із кимось про "прикриття".