Федоров обговорив із тимчасовою повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та співпрацю у сфері дронів

Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Сторони обговорили, зокрема, співпрацю у сфері ППО та дронів.

Про це очільник оборонного відомства повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Механізм PURL

Під час зустрічі Федоров подякував США за всебічну підтримку України — військову й дипломатичну — та готовність поглиблювати співпрацю. Окремо він відзначив важливість ініціативи PURL, яка забезпечує Сили оборони критично важливим озброєнням.

"Розповів про роботу з партнерами над продовженням PURL і ще одного американського механізму — JUMPSTART, який забезпечує довготривале постачання критичного озброєння виробництва США", - написав Федоров.

Дивіться також: Міноборони запускає проєкт Mission Control, що об’єднає всі дронові операції в єдину цифрову систему, - Федоров. ВIДЕО

Постачання ППО

Міністр наголосив, що для захисту неба важливо якнайшвидше мати чіткий прогноз постачання ракет ППО на цей рік і вибудувати надійні поставки на роки вперед.

Сторони обговорили організацію спільної аналітики застосування ключових американських систем — Patriot, HIMARS та інших, базуючись на даних з поля бою. Як зазначив Федоров, це дасть змогу спільно розвивати ці системи та робити їх ще більш ефективними.

"Ще один пріоритет — артилерійські снаряди з лазерним наведенням, які суттєво підвищують точність і глибину ураження. Розраховуємо на підтримку США в цьому питанні", - наголосив міністр.

Читайте також: Французька Renault виготовлятиме розвідувальні БпЛА для України, - FT

Співпраця у сфері дронів

Крім цього, сторони окремо зосередилися на реалізації масштабної угоди Drone Deal.

"Працюємо над тим, щоб американці могли напряму тестувати українські дрони — без зайвої бюрократії", - додав глава Міноборони.

Читайте також: Стерненко став радником Міноборони щодо використання БпЛА на фронті