Федоров обговорив із тимчасовою повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та співпрацю у сфері дронів
Індустрія дронів
Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Сторони обговорили, зокрема, співпрацю у сфері ППО та дронів.
Про це очільник оборонного відомства повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Механізм PURL
Під час зустрічі Федоров подякував США за всебічну підтримку України — військову й дипломатичну — та готовність поглиблювати співпрацю. Окремо він відзначив важливість ініціативи PURL, яка забезпечує Сили оборони критично важливим озброєнням.
"Розповів про роботу з партнерами над продовженням PURL і ще одного американського механізму — JUMPSTART, який забезпечує довготривале постачання критичного озброєння виробництва США", - написав Федоров.
Постачання ППО
Міністр наголосив, що для захисту неба важливо якнайшвидше мати чіткий прогноз постачання ракет ППО на цей рік і вибудувати надійні поставки на роки вперед.
Сторони обговорили організацію спільної аналітики застосування ключових американських систем — Patriot, HIMARS та інших, базуючись на даних з поля бою. Як зазначив Федоров, це дасть змогу спільно розвивати ці системи та робити їх ще більш ефективними.
"Ще один пріоритет — артилерійські снаряди з лазерним наведенням, які суттєво підвищують точність і глибину ураження. Розраховуємо на підтримку США в цьому питанні", - наголосив міністр.
Співпраця у сфері дронів
Крім цього, сторони окремо зосередилися на реалізації масштабної угоди Drone Deal.
"Працюємо над тим, щоб американці могли напряму тестувати українські дрони — без зайвої бюрократії", - додав глава Міноборони.
