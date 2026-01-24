Франція анонсувала поглиблення співпраці з Україною в сфері безпілотників

Франція допоможе Україні з дронами: Аліс Рюфо оголосила про розширення співпраці

Міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції Аліс Рюфо анонсувала розширення співпраці з Україною у сфері застосування безпілотників.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

Співпраця у сфері БпЛА 

"Насамперед я приїхала сюди після заяви президента Макрона, щоб перейти до практичної реалізації рішень щодо дронів. Сьогодні я зустрілася з представниками Міністерства оборони, адже це правда: у сфері дронів — їх застосування, роботизації, використання штучного інтелекту — Україна сьогодні є європейським і світовим прикладом",- сказала Рюфо.

Крім цього, вона додала, що європейці планують долучитися до побудови майбутньої платформи захисту неба України. Її елементами, зокрема, можуть бути французькі винищувачі Rafale та системи протиповітряної оборони нового покоління.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що французький виробник автомобілів Renault разом з оборонною компанією Turgis Gaillard виготовлятиме безпілотники для України.

https://www.youtube.com/watch?v=eTPtTA9IGXE

з 19-40 цікава информація розробки компанії США Палантір новітньої програми по закриттю неба в Україн, а значить й зміні ходу війни.
24.01.2026 23:40 Відповісти
 
 