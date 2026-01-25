Українські військові отримали французькі дрони Rodeur 330 дальністю 500 км

Франція передала Україні безпілотники Rodeur 330

Французька компанія EOS Technologie передала Україні кілька безпілотників Rodeur 330, здатних діяти на великій відстані та виконувати бойові завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі France24.

  • За даними виробника, дрон може долати до 500 кілометрів і перебувати в повітрі до п’яти годин. Максимальна швидкість становить близько 120 км/год, а робоча висота — до 5 тисяч метрів.

Нині Україна вже має кілька таких апаратів. Rodeur 330 може використовуватися для розвідки, а також у форматі ударного дрона-камікадзе. У компанії зазначають, що співпраця з Україною дає змогу західним виробникам перевіряти свої рішення у реальних бойових умовах.

Можливості Rodeur 330 та нові поставки

Президент EOS Technologie Жан-Марк Зуліані повідомив, що у червні 2025 року українські військові також отримали новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKA. За його словами, досвід ЗСУ є важливим для подальшого розвитку європейських дронових технологій.

Паралельно Велика Британія вивчає український досвід протидії безпілотникам. Йдеться як про військове застосування, так і про використання таких рішень у цивільній безпеці, зокрема для боротьби з контрабандою до в’язниць.

Франція та Європа розширюють дронову співпрацю з Україною

Днями міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції Аліс Рюфо заявила про намір поглибити співпрацю з Україною у сфері безпілотних систем.

"У сфері дронів — їх застосування, роботизації, використання штучного інтелекту — Україна сьогодні є європейським і світовим прикладом", — наголосила Рюфо.

Вона також додала, що європейські країни планують долучитися до створення майбутньої платформи захисту неба України. Серед можливих елементів розглядаються французькі винищувачі Rafale та системи протиповітряної оборони нового покоління.

"... дає змогу західним виробникам перевіряти свої рішення у реальних бойових умовах."
Добре, що на людях не перевіряють
25.01.2026 18:43 Відповісти
Поки по Україні летять сотні корейських балістичних ракет і мільйони снарядів - потужні європейські партнери передали на полігон декілька дронів щоб перевірити їх функціонал.
25.01.2026 18:52 Відповісти
Да, 3 дрони нам сильно допоможуть, *****🤬
25.01.2026 18:45 Відповісти
И не на свиньях, и не на собаках.
25.01.2026 19:42 Відповісти
Але на кацапах.
25.01.2026 20:07 Відповісти
На свинособаках
25.01.2026 20:48 Відповісти
Добре, що надали хоч яку зброю!
25.01.2026 20:33 Відповісти
кілька штук передали? тепер точно переможемо
25.01.2026 18:45 Відповісти
А зачем передавать много сырых изделий которые все равно придется допиливать на основе полученного боевого опыта. Вот уж не надо дураками считать производителей такой сложной техники как оружие. Даже когда автомат приводят к нормальному бою - никто в мишень очередями не стреляет - отстрелял 3 патрона, посмотрел кучность и внес поправки. Так и тут.
25.01.2026 19:48 Відповісти
По настановам - да, но если стрелок очень опытный то думаю ему уже и с первых трех будет понятно куда уходят пули.
25.01.2026 20:10 Відповісти
і шо тепер робити? обісратись і не жити?
26.01.2026 00:12 Відповісти
Рашисти отримують з північної кореї і ірану балістичні ракети з дальність більше 500км і б/к 500-1000кг а нам видавили аж кілька дронів які летять зі швидкістю аж 120км які рашисти палками зіб'ють
25.01.2026 18:53 Відповісти
Потужно, мля
25.01.2026 18:56 Відповісти
Дрон може долати до 500 кілометрів і перебувати в повітрі до п'яти годин. Максимальна швидкість становить близько 120 км/год, а робоча висота - до 5 тисяч метрів.

Палками не зіб'ють!

Ефективна дальність ураження зенітної установки ЗУ-23-2 (23-мм спарена установка) становить до 2,5 км по дальності та до 2 км по висоті.
25.01.2026 19:07 Відповісти
А ты попади. Если облака, туман или ночь.
25.01.2026 19:50 Відповісти
Бч - 4 кг. Це розвідувальні дрони.
25.01.2026 20:23 Відповісти
Це будуть випробування у бойових умовах
25.01.2026 19:11 Відповісти
Акуєть, дайте два
25.01.2026 19:13 Відповісти
А , що обов'язково язиками талапати ?
25.01.2026 19:27 Відповісти
Було б про що.
25.01.2026 21:25 Відповісти
Хороший тут полигон. Иранцы и корейцы тоже много чего тут испытывают.
25.01.2026 19:33 Відповісти
А повітрянних зміїв не отримали ще, ні?
25.01.2026 20:30 Відповісти
Нині Україна вже має кілька таких апаратів.
Кілька - це не десятки і не сотні, і тим більш не тисячі
25.01.2026 20:57 Відповісти
Кілька....в томатному соусі.
25.01.2026 21:24 Відповісти
 
 