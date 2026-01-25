Українські військові отримали французькі дрони Rodeur 330 дальністю 500 км

Французька компанія EOS Technologie передала Україні кілька безпілотників Rodeur 330, здатних діяти на великій відстані та виконувати бойові завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі France24.

За даними виробника, дрон може долати до 500 кілометрів і перебувати в повітрі до п’яти годин. Максимальна швидкість становить близько 120 км/год, а робоча висота — до 5 тисяч метрів.

Нині Україна вже має кілька таких апаратів. Rodeur 330 може використовуватися для розвідки, а також у форматі ударного дрона-камікадзе. У компанії зазначають, що співпраця з Україною дає змогу західним виробникам перевіряти свої рішення у реальних бойових умовах.

Можливості Rodeur 330 та нові поставки

Президент EOS Technologie Жан-Марк Зуліані повідомив, що у червні 2025 року українські військові також отримали новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKA. За його словами, досвід ЗСУ є важливим для подальшого розвитку європейських дронових технологій.

Паралельно Велика Британія вивчає український досвід протидії безпілотникам. Йдеться як про військове застосування, так і про використання таких рішень у цивільній безпеці, зокрема для боротьби з контрабандою до в’язниць.

Франція та Європа розширюють дронову співпрацю з Україною

Днями міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції Аліс Рюфо заявила про намір поглибити співпрацю з Україною у сфері безпілотних систем.

"У сфері дронів — їх застосування, роботизації, використання штучного інтелекту — Україна сьогодні є європейським і світовим прикладом", — наголосила Рюфо.

Вона також додала, що європейські країни планують долучитися до створення майбутньої платформи захисту неба України. Серед можливих елементів розглядаються французькі винищувачі Rafale та системи протиповітряної оборони нового покоління.

