Финляндия предоставляет Украине 31-й пакет военной помощи на 98 млн евро

Финляндия приняла решение о предоставлении Украине 31-го пакета оборонной помощи общей стоимостью около 98 миллионов евро. Пакет сформирован с учетом наиболее насущных потребностей украинской стороны.

обэтом говорится на сайте Минобороны Финляндии.

Сколько стоит новый пакет

Сумма нового пакета составляет примерно 98 миллионов евро. В целом с начала полномасштабной агрессии России Финляндия уже передала Украине оборонные материалы на сумму около 3,1 миллиарда евро.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что на этот раз пакет был сформирован в ускоренном режиме с учетом наиболее критических текущих потребностей Украины.

Помощь предоставляется в соответствии с планом на 2026 год

В то же время программа закупок оборонной продукции для поддержки Украины у финского оборонно-промышленного комплекса продвигается в соответствии с планом на 2026 год.

"Финляндия и в дальнейшем поддерживает Украину оборонными материалами, ведь это самый эффективный способ способствовать достижению справедливого мира", – подчеркнул министр обороны.

Как отмечается, из соображений безопасности и для обеспечения безопасной доставки помощи детали о составе, способе транспортировки и графике поставок не разглашаются.

Отмечается также, что при формировании пакета помощи были учтены как потребности Украины, так и имеющиеся ресурсы Вооруженных сил Финляндии.