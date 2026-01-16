Фінляндія надає Україні 31-й пакет військової допомоги на 98 млн євро
Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 31-го пакета оборонної допомоги загальною вартістю близько 98 мільйонів євро. Пакет сформували з урахуванням найбільш нагальних потреб української сторони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться на сайті міноборони Фінляндії.
Скільки вартує новий пакет
Сума нового пакета становить приблизно 98 мільйонів євро. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії Фінляндія вже передала Україні оборонні матеріали на суму близько 3,1 мільярда євро.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен зазначив, що цього разу пакет було сформовано у прискореному режимі з урахуванням найбільш критичних поточних потреб України.
Допомога надається згідно з планом на 2026 рік
Водночас програма закупівель оборонної продукції для підтримки України у фінського оборонно-промислового комплексу просувається відповідно до плану на 2026 рік.
"Фінляндія і надалі підтримує Україну оборонними матеріалами, адже це найефективніший спосіб сприяти досягненню справедливого миру", – наголосив міністр оборони.
Як зазначається, з міркувань безпеки та для гарантування безпечної доставки допомоги деталі щодо складу, способу транспортування та графіка постачання не розголошуються.
Наголошується також, що під час формування пакету допомоги врахували як потреби України, так і наявні ресурси Збройних сил Фінляндії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ого яка дурна фантазія у кацапчика.
Я на пляжі ніжусь з дівчатами і пивом,
це для твого відома щоб знав