Шмигаль і глава Міноборони Фінляндії Хяккянен скоординували потреби у фінансуванні ОПК та закупівлі зброї для України
Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів розмову з міністром оборони Фінляндії Антті Хяккяненом.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Цінуємо всебічну, зокрема військову підтримку. Скоординували потреби у фінансуванні оборонно-промислового комплексу та закупівлі зброї для України. У цьому контексті говорили про започаткування спільних виробництв, зокрема в межах ініціативи Build with Ukraine", - йдеться в повідомленні.
Також Шмигаль подякував Фінляндії за солідарність з Україною.
