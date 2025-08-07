УКР
Шмигаль і глава Міноборони Фінляндії Хяккянен скоординували потреби у фінансуванні ОПК та закупівлі зброї для України

Шмигаль поговорив з главою Міноборони Фінляндії Хяккяненом

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів розмову з міністром оборони Фінляндії Антті Хяккяненом.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Цінуємо всебічну, зокрема військову підтримку. Скоординували потреби у фінансуванні оборонно-промислового комплексу та закупівлі зброї для України. У цьому контексті говорили про започаткування спільних виробництв, зокрема в межах ініціативи Build with Ukraine", - йдеться в повідомленні.

Також Шмигаль подякував Фінляндії за солідарність з Україною.

