Шмыгаль и глава Минобороны Финляндии Хяккянен скоординировали потребности в финансировании ОПК и закупках оружия для Украины
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Ценим всестороннюю, в том числе военную поддержку. Скоординировали потребности в финансировании оборонно-промышленного комплекса и закупки оружия для Украины. В этом контексте говорили о начале совместных производств, в частности в рамках инициативы Build with Ukraine", - говорится в сообщении.
Также Шмыгаль поблагодарил Финляндию за солидарность с Украиной.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий07.08.2025 16:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль