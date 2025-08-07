РУС
Шмыгаль и глава Минобороны Финляндии Хяккянен скоординировали потребности в финансировании ОПК и закупках оружия для Украины

Шмыгаль поговорил с главой Минобороны Финляндии Хяккяненом

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ценим всестороннюю, в том числе военную поддержку. Скоординировали потребности в финансировании оборонно-промышленного комплекса и закупки оружия для Украины. В этом контексте говорили о начале совместных производств, в частности в рамках инициативы Build with Ukraine", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль поблагодарил Финляндию за солидарность с Украиной.

Также читайте: Шмыгаль провел разговор с Лекорню: говорили о поддержке украинского ОПК

