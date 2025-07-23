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Новости ОПК Украины Индустрия дронов
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Шмыгаль провел беседу с Лекорню: говорили о поддержке украинского ОПК

шмыгаль,кабмин

Министр обороны Денис Шмыгаль провел разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Об этом глава оборонного ведомства Украины сообщил в телеграмм, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль и Лекорню обсудили реализацию договоренностей между президентами Украины и Франции.

"Нас интересует, в частности, изготовление дронов, боеприпасов и вооружения для защиты неба. Договорились открыть производство дронов в Украине. Поблагодарил Францию за подготовку передачи дополнительного оружия. Отметил, что механизм поддержки французского экспорта для Украины показал себя эффективно", - рассказал Шмыгаль.

Кроме этого, речь шла о грантовой поддержке украинского ОПК.

"Рассчитываем на новый грант до 200 млн евро. Благодарны Франции за весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины, в частности в рамках Контактной группы по вопросам обороны и Коалиции желающих", - добавил министр обороны.

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Франция (3571) ОПК (168) Шмыгаль Денис (2778) Лекорню Себастьян (78)


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23.07.2025 23:13 Ответить
Шмигаль провів розмову з Лекорню.
Нажаль нічого не зрозумів, бо Лекорню розмовляв французькою.
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23.07.2025 23:18 Ответить
 
 