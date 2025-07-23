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Новини ОПК України Індустрія дронів
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Шмигаль провів розмову з Лекорню: говорили про підтримку українського ОПК

шмигаль,кабмін

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову із французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Про це очільник оборонного відомства України повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль та Лекорню обговорили реалізацію домовленостей між президентами України та Франції.

"Нас цікавить, зокрема, виготовлення дронів, боєприпасів та озброєння для захисту неба. Домовились відкрити виробництво дронів в Україні. Подякував Франції за підготовку передачі додаткової зброї. Зазначив, що механізм підтримки французького експорту для України показав себе ефективно", - розповів Шмигаль.

Окрім цього, йшлося про грантову підтримку українського ОПК.

"Розраховуємо на новий грант до 200 млн євро. Вдячні Франції за вагомий внесок у зміцнення обороноспроможності України, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони та Коаліції охочих", - додав міністр оборони.

Читайте також: Виробники дронів-перехоплювачів отримали державні контракти на 3 мільярди гривень, – Шмигаль

Автор: 

Франція (3138) ОПК (244) Шмигаль Денис (4729) Лекорню Себастьєн (85)


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Зеленський не хоче до Ростова. Президент задкує у справі НАБУ і САП
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23.07.2025 23:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qVOM0D-7j4I

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23.07.2025 23:07 Відповісти
Зеленский уже одной ногой в Ростове!
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23.07.2025 23:07 Відповісти
зельона падаль засирає ефір
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23.07.2025 23:11 Відповісти
Деніска, яка підтримка, яка Франція? Біжи до Верховної ради, там ваші кровосісі такого наголосували, що і тобі і Зеле на майдан вистачить
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23.07.2025 23:13 Відповісти
 
 