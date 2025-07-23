Шмигаль провів розмову з Лекорню: говорили про підтримку українського ОПК

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову із французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Про це очільник оборонного відомства України повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль та Лекорню обговорили реалізацію домовленостей між президентами України та Франції.

"Нас цікавить, зокрема, виготовлення дронів, боєприпасів та озброєння для захисту неба. Домовились відкрити виробництво дронів в Україні. Подякував Франції за підготовку передачі додаткової зброї. Зазначив, що механізм підтримки французького експорту для України показав себе ефективно", - розповів Шмигаль.

Окрім цього, йшлося про грантову підтримку українського ОПК.

"Розраховуємо на новий грант до 200 млн євро. Вдячні Франції за вагомий внесок у зміцнення обороноспроможності України, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони та Коаліції охочих", - додав міністр оборони.

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