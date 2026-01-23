Разоблачена растрата средств на оборонных закупках на 14,6 миллиона гривен
Бывший руководитель государственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, его сотрудник и директор частной компании подозреваются в растрате средств государственного бюджета на сумму 14,6 миллиона гривен.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора им сообщено о подозрении, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в 2024 году бывший руководитель госпредприятия организовал закупку проволоки по завышенным ценам. Из этого сырья в дальнейшем изготавливались малозаметные препятствия, используемые для обороны государства.
К противоправной деятельности он привлек товароведа предприятия и директора подконтрольного общества.
В частности, товаровед организовывал поставки сырья от реального производителя, однако оформлял документы через подконтрольное ему общество, искусственно завышая стоимость продукции более чем на 20%.
Это привело к нанесению госпредприятию ущерба на сумму более 14,6 миллиона гривен. В настоящее время продолжаются мероприятия по избранию подозреваемым меры пресечения.
