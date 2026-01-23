Разоблачена растрата средств на оборонных закупках на 14,6 миллиона гривен

Бывший руководитель государственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, его сотрудник и директор частной компании подозреваются в растрате средств государственного бюджета на сумму 14,6 миллиона гривен.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора им сообщено о подозрении, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в 2024 году бывший руководитель госпредприятия организовал закупку проволоки по завышенным ценам. Из этого сырья в дальнейшем изготавливались малозаметные препятствия, используемые для обороны государства.

К противоправной деятельности он привлек товароведа предприятия и директора подконтрольного общества.

В частности, товаровед организовывал поставки сырья от реального производителя, однако оформлял документы через подконтрольное ему общество, искусственно завышая стоимость продукции более чем на 20%.

Это привело к нанесению госпредприятию ущерба на сумму более 14,6 миллиона гривен. В настоящее время продолжаются мероприятия по избранию подозреваемым меры пресечения.

Читайте также: $16 тыс. за группу инвалидности: сообщено о подозрении представительнице общественной организации на Волыни, - Офис Генпрокурора

Чергові мерзенні мародери...
23.01.2026 11:30 Ответить
дісталася статистика хоть би один вирок
23.01.2026 11:32 Ответить
Так це тільки краплі в морі..і ще кажуть чого це люди тікають звідти, та тому що туди хто приходить ціленаправлено тільки для того щоб щось вкрасти, замутити, схитрити і ТД, від пального і спорядження, до дронів і тепловізорів...нічого, волонтери ще назбирають а ми продамо..
23.01.2026 11:34 Ответить
А мільярди на "яйцях" ми вже забули?
23.01.2026 11:38 Ответить
Це призвело до завдання держпідприємству збитків на суму понад 14,6 мільйона гривень. Наразі тривають заходи щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Джерело: https://censor.net/ua/n3596883, це обкрадання громадян України, довічне позбавлення волі за такі злочини.
23.01.2026 11:39 Ответить
Країну жеруть зелено-бурі щури. Їх вже стільки, що немає куди ноги ступити, кішать скрізь.
Колись довелось жити в шахтарському містечку. Так там шахтарі розповідали що щурів безліч в забоях, йдуть туди де є що в людей красти і зжерти. А коли стаються завали то обліплюють людей які ховаються в трубі, що повітря нагнітає, аби на горбу людському було тепло і врятуватися, і вуха можна погризти. Гідотні тварини
23.01.2026 12:12 Ответить
Про "золоті яйця" та Баканова з Міндичем вже забули?? Було б доцільно створити щотижневу колонку у ЗМІ по руху резонансних справ ....Але "бабуся впала на Поділлі" перебиває Баканов здав Крим!!
23.01.2026 15:10 Ответить
 
 