16 тыс. долларов за группу инвалидности: сообщено о подозрении представительнице общественной организации на Волыни, - Офис Генпрокурора

Представительнице общественной организации сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Установлено, что за 16 тысяч долларов подозреваемая обещала оформить гражданину III группу инвалидности.

Все формальности – подготовку необходимых медицинских документов, в частности о прохождении мужчиной стационарного лечения, в которых будут указаны необходимые для получения группы инвалидности диагнозы, представительница ОО должна была решить без какого-либо участия клиента.

Отмечается, что стороны согласовали оплату частями.

Задержание и подозрение

Во время получения 10 тыс. долларов женщину задержали правоохранители.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливается возможная причастность к незаконным действиям должностных лиц медицинских учреждений.