16 тыс. долларов за группу инвалидности: сообщено о подозрении представительнице общественной организации на Волыни, - Офис Генпрокурора

представительница ОО просила деньги за группу инвалидности

Представительнице общественной организации сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Установлено, что за 16 тысяч долларов подозреваемая обещала оформить гражданину III группу инвалидности.

Все формальности – подготовку необходимых медицинских документов, в частности о прохождении мужчиной стационарного лечения, в которых будут указаны необходимые для получения группы инвалидности диагнозы, представительница ОО должна была решить без какого-либо участия клиента.

Отмечается, что стороны согласовали оплату частями.

Задержание и подозрение

Во время получения 10 тыс. долларов женщину задержали правоохранители.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливается возможная причастность к незаконным действиям должностных лиц медицинских учреждений.

Такого навалом навколо.Ніхто не хоче потрапити на фронт.Особливо з тих в кого є гроші
22.01.2026 18:04 Ответить
ви на себе зверніть увагу скільки в прокуратурі України прокурорів -інвалідів...
22.01.2026 18:28 Ответить
16 штук баксів за третю групу? Дорогувато. Та й не зовсім залізобетонна та третя група.
22.01.2026 18:34 Ответить
Та й не зовсім залізобетонна та третя група.
Та ще й до того ж не пожиттєва.Це не просто дорогувато,а прямо марнотратсво.
22.01.2026 18:48 Ответить
Розвод лохів
22.01.2026 18:56 Ответить
За мільйон гривень і вище мародерство, корупцію, розстріл з конфіскацією, іде війна, по законам воєнного часу
22.01.2026 19:28 Ответить
Публічна шибениця, розстріли це для військових.
23.01.2026 00:00 Ответить
В там, десь, колись, 63К євро огого!!!
22.01.2026 21:17 Ответить
 
 