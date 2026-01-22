1 475 8

$16 тис. за групу інвалідності: повідомлено про підозру представниці громадської організації на Волині, - Офіс Генпрокурора

представниця ГО просила гроші за групу інвалідності

Представниці громадської організації повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Встановлено, що за 16 тисяч доларів підозрювана обіцяла оформити громадянину ІІІ групу інвалідності.

Усі формальності – підготовку необхідних медичних документів, зокрема щодо проходження чоловіком стаціонарного лікування, в яких будуть зазначені необхідні для отримання групи інвалідності діагнози, представниця ГО мала вирішити без будь-якої участі клієнта.

Зазначається, що сторони погодили оплату частинами.

Затримання та підозра

Під час одержання 10 тис доларів жінку затримали правоохоронці.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється можлива причетність до незаконних дій посадових осіб медичних установ.

Такого навалом навколо.Ніхто не хоче потрапити на фронт.Особливо з тих в кого є гроші
22.01.2026 18:04 Відповісти
ви на себе зверніть увагу скільки в прокуратурі України прокурорів -інвалідів...
22.01.2026 18:28 Відповісти
16 штук баксів за третю групу? Дорогувато. Та й не зовсім залізобетонна та третя група.
22.01.2026 18:34 Відповісти
Та й не зовсім залізобетонна та третя група.
Та ще й до того ж не пожиттєва.Це не просто дорогувато,а прямо марнотратсво.
22.01.2026 18:48 Відповісти
Розвод лохів
22.01.2026 18:56 Відповісти
За мільйон гривень і вище мародерство, корупцію, розстріл з конфіскацією, іде війна, по законам воєнного часу
22.01.2026 19:28 Відповісти
Публічна шибениця, розстріли це для військових.
23.01.2026 00:00 Відповісти
В там, десь, колись, 63К євро огого!!!
22.01.2026 21:17 Відповісти
 
 