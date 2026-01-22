$16 тис. за групу інвалідності: повідомлено про підозру представниці громадської організації на Волині, - Офіс Генпрокурора

Представниці громадської організації повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Встановлено, що за 16 тисяч доларів підозрювана обіцяла оформити громадянину ІІІ групу інвалідності.

Усі формальності – підготовку необхідних медичних документів, зокрема щодо проходження чоловіком стаціонарного лікування, в яких будуть зазначені необхідні для отримання групи інвалідності діагнози, представниця ГО мала вирішити без будь-якої участі клієнта.

Зазначається, що сторони погодили оплату частинами.

Затримання та підозра

Під час одержання 10 тис доларів жінку затримали правоохоронці.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється можлива причетність до незаконних дій посадових осіб медичних установ.