Викрито розтрату коштів на оборонних закупівлях на 14,6 мільйона гривень

Колишній керівник державного підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України, його працівник та директор приватної компанії підозрюються у розтраті коштів державного бюджету на суму 14,6 мільйона гривень.

За процесуального керівництва Офіс Генерального прокурора їм повідомлено про підозру, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у 2024 році колишній керівник держпідприємства організував закупівлю дроту за завищеними цінами. З цієї сировини у подальшому виготовлялися малопомітні перешкоди, що використовуються для оборони держави.

До протиправної діяльності він залучив товарознавця підприємства та директора підконтрольного товариства.

Зокрема, товарознавець організовував постачання сировини від реального виробника, однак оформлював документи через підконтрольне йому товариство штучно завищуючи вартість продукції більш ніж на 20%.

Це призвело до завдання держпідприємству збитків на суму понад 14,6 мільйона гривень. Наразі тривають заходи щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Також читайте: $16 тис. за групу інвалідності: повідомлено про підозру представниці громадської організації на Волині, - Офіс Генпрокурора