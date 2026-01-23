Викрито розтрату коштів на оборонних закупівлях на 14,6 мільйона гривень

Колишній керівник державного підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України, його працівник та директор приватної компанії підозрюються у розтраті коштів державного бюджету на суму 14,6 мільйона гривень.

За процесуального керівництва Офіс Генерального прокурора їм повідомлено про підозру, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у 2024 році колишній керівник держпідприємства організував закупівлю дроту за завищеними цінами. З цієї сировини у подальшому виготовлялися малопомітні перешкоди, що використовуються для оборони держави.

До протиправної діяльності він залучив товарознавця підприємства та директора підконтрольного товариства.

Зокрема, товарознавець організовував постачання сировини від реального виробника, однак оформлював документи через підконтрольне йому товариство штучно завищуючи вартість продукції більш ніж на 20%.

Це призвело до завдання держпідприємству збитків на суму понад 14,6 мільйона гривень. Наразі тривають заходи щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Чергові мерзенні мародери...
23.01.2026 11:30 Відповісти
дісталася статистика хоть би один вирок
23.01.2026 11:32 Відповісти
Так це тільки краплі в морі..і ще кажуть чого це люди тікають звідти, та тому що туди хто приходить ціленаправлено тільки для того щоб щось вкрасти, замутити, схитрити і ТД, від пального і спорядження, до дронів і тепловізорів...нічого, волонтери ще назбирають а ми продамо..
23.01.2026 11:34 Відповісти
А мільярди на "яйцях" ми вже забули?
23.01.2026 11:38 Відповісти
це обкрадання громадян України, довічне позбавлення волі за такі злочини.
23.01.2026 11:39 Відповісти
Країну жеруть зелено-бурі щури. Їх вже стільки, що немає куди ноги ступити, кішать скрізь.
Колись довелось жити в шахтарському містечку. Так там шахтарі розповідали що щурів безліч в забоях, йдуть туди де є що в людей красти і зжерти. А коли стаються завали то обліплюють людей які ховаються в трубі, що повітря нагнітає, аби на горбу людському було тепло і врятуватися, і вуха можна погризти. Гідотні тварини
23.01.2026 12:12 Відповісти
Про "золоті яйця" та Баканова з Міндичем вже забули?? Було б доцільно створити щотижневу колонку у ЗМІ по руху резонансних справ ....Але "бабуся впала на Поділлі" перебиває Баканов здав Крим!!
23.01.2026 15:10 Відповісти
 
 