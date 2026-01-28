Китай постачає Росії обладнання для виробництва гіперзвукових ракет, - The Telegraph

Китай надсилає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, які використовуються для виробництва гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками, зокрема ракети "Орєшнік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування The Telegraph.

За даними видання, загальна вартість китайських технологій та обладнання, поставлених до Росії, становить щонайменше 10,3 млрд доларів. Вони використовуються для виробництва сучасних видів озброєння, зокрема гіперзвукових ракет.

Удар по Львову

На початку місяця Росія застосувала ракету "Орєшнік", завдавши удару по Львову. Ракета летіла зі швидкістю близько 8000 миль на годину та вразила ціль менш ніж за 20 хвилин. За даними аналітиків, гіперзвукова балістична ракета може нести до шести боєголовок, здатних уражати різні цілі. У РФ заявляють, що її неможливо перехопити, водночас українські та західні експерти попереджають про загрозу для країн Європи.

Нарощення ракетного виробництва РФ

Ключову роль у нарощуванні російського ракетного виробництва відіграють китайські верстати з числовим програмним управлінням. Українська розвідка, зокрема, виявила карусельний токарний верстат китайського виробництва на Воткінському заводі - головному підприємстві РФ з виготовлення ракет "Орєшнік", "Іскандер-М" та міжконтинентальних "Тополь-М".

Окрім верстатів, Китай постачає Росії мікрочіпи та плати пам’яті на 4,9 млрд доларів, кулькові підшипники для авіації на 130 млн доларів, п’єзоелектричні кристали для радарів і систем радіоелектронної боротьби на 97 млн доларів, а також телескопічні приціли й вимірювальні прилади. Усі ці компоненти входять до переліку товарів, заборонених до експорту в РФ західними країнами.

Обхід санкцій

The Telegraph зазначає, що Китай не приєднався до санкцій проти Росії, що дозволяє Москві обходити обмеження через прямі та непрямі поставки, зокрема через треті країни. Наголошується, що без доступу до китайських технологій Росії було б вкрай складно підтримувати темпи війни та виробництво сучасного озброєння.

Значить в наступному році буде крах китайської економіки.
28.01.2026 12:44 Відповісти
а рашка в цьому повинна рухнуть.
28.01.2026 12:47 Відповісти
Теж в наступному. Наступний рік буде вирішальним.
28.01.2026 12:47 Відповісти
🤣🤣🤣 а пуйло загнеться від раку🤣🤣
28.01.2026 13:18 Відповісти
І заборонено комуністичну партію! Думаю, до середини весни.
28.01.2026 12:51 Відповісти
Це ж саме робили і деяку країни Світу та їх бізнеси і з наданням допомоги гітлєру, а потім пішли КОНЦТАБОРАХ та ГАЗОВІ КАМЕРИ, як і у сраліна з ГУЛАГОМ!! А КОМІНТЕРН, його теж підтримував….
28.01.2026 13:09 Відповісти
подейкують, шо прям зараз у китайчегів відбувається спроба військового держперевороту. інтернет вирублено і відомостей дуже мало, але https://x.com/liumin1988/status/2016264180643598542 шось пролазить.
28.01.2026 13:12 Відповісти
Вже Сі втік..🤣🤣🤣громадянська війна
28.01.2026 13:26 Відповісти
Сі вже давно лежить в холодильнику, а керує його двійник.
28.01.2026 13:36 Відповісти
І ще є 2 трійника
28.01.2026 13:39 Відповісти
Дай то Бог 🙏🙏🙏🙏🙂❤️❤️❤️
28.01.2026 13:49 Відповісти
Тибет скоро проголосить незалежність, власник Сяомі робить змову з метою повалити комуняків і дружити з Україною.
28.01.2026 14:05 Відповісти
смішно як вас, кацапських ботів, пердолить лише від однієї думки шо китаї шось може навернутися.
а тим не менш в чінкостані таки шось відбувається: не кожен же день керівництво ноак заарештовують.
28.01.2026 14:53 Відповісти
Кацапські боти - вони повсюди, спокушають чисту душу патріота.
28.01.2026 15:00 Відповісти
що це за диво-станки такі? з однієї сторони завантажуєш металобрухт, а з іншої орєшнік з'являється.

а може це звичайні чпу станки нормальної якості? нє?
28.01.2026 12:49 Відповісти
Все гарне, як завжди, буде у наступному році або ні...Чекаємо.
28.01.2026 12:51 Відповісти
****** з китайцями, розв'язав криваву війну проти Мирної України, яку він веде уже 11 років, ведучи пустопорожні теревені про видумані ним «першопричини» для дурників, проплачених у штучно створених ним же партейках у країнах ЄС і НАТО!!
28.01.2026 13:13 Відповісти
Досить постійно скаржитися. Краще поставте Україні обладнання для виробництва ракет.
28.01.2026 12:53 Відповісти
вже 4 роки будують ракети, а виходять лише Міндічі
28.01.2026 13:09 Відповісти
##ори в твоїй "кнр"!!
28.01.2026 13:48 Відповісти
Китай постачає запчастини,
Індія купує літаки,кораблі та зрк ,
ЄС купує нафту,газ та добрива,
США уран,платіну та деревину.

І це нікого не повинно дивувати. Інтереси інтереси і ще раз інтереси
28.01.2026 13:00 Відповісти
Китай теж хоче миру, де сі і вся його шайка разом з отарою наближених путєна мріють мити ноги в крові всіх підряд. Але наврядчі так станеться. Старі пердуни отримають мир в чістилищі. Скоро.
28.01.2026 13:01 Відповісти
І шо? Теж мені новина. Оно у нас друзяки президента двушечки на Москву поставляли і ничого, бодри та весели, у Ізраілю.
28.01.2026 13:03 Відповісти
Китай і Україні запчастини для дронів постачає.
28.01.2026 13:20 Відповісти
Але ерефії постачає обладнання для дронів та ракет.
28.01.2026 13:37 Відповісти
Може тому, що вона здатна їх робити, на відміну від України?
28.01.2026 13:54 Відповісти
Дивує те що за допомогою Ірана паРаша практично рішила питання ударних дронів,які кошмарять нас і навіть сусідні країни:Молдова,Румунія,Польща.Вся Європа,Україна,частково США не можуть протипоставити цим "Шахедам" та "Гераням."КНДР поставляла і поставляє балістику.Так ось,Європа і США не можуть надати те що могло б допомогти Україні завдавати удари в глибину.Ганьба! Чи може у нас такі прохачі?."Стукайте і відкриють,просіть і дадуть вам"
28.01.2026 13:28 Відповісти
Європа є найбільший покупець пуйловського газу та нафти
28.01.2026 13:29 Відповісти
Ніт! Саме "кнр" та Індусія
28.01.2026 13:47 Відповісти
Представте що буде коли з Сосії знімуть санкції після підписання ''мірної угоди''. Тоді вже в відкриту Сосіє будуть завалювати різноманітною зброєю. Україну ж навпаки посадять в клітку щоб не ''правацировала''
28.01.2026 13:42 Відповісти
І так ясно що краснопузі ************ війну
28.01.2026 13:45 Відповісти
В китаї зараз наче військовий переворот, невідомо чим закінчиться.
28.01.2026 15:02 Відповісти
То що китайози ублюдочні покидьки, я ніколи не мала сумніву
28.01.2026 15:45 Відповісти
 
 