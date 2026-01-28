Китай постачає Росії обладнання для виробництва гіперзвукових ракет, - The Telegraph

Китай надсилає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, які використовуються для виробництва гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками, зокрема ракети "Орєшнік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування The Telegraph.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання, загальна вартість китайських технологій та обладнання, поставлених до Росії, становить щонайменше 10,3 млрд доларів. Вони використовуються для виробництва сучасних видів озброєння, зокрема гіперзвукових ракет.

Удар по Львову

На початку місяця Росія застосувала ракету "Орєшнік", завдавши удару по Львову. Ракета летіла зі швидкістю близько 8000 миль на годину та вразила ціль менш ніж за 20 хвилин. За даними аналітиків, гіперзвукова балістична ракета може нести до шести боєголовок, здатних уражати різні цілі. У РФ заявляють, що її неможливо перехопити, водночас українські та західні експерти попереджають про загрозу для країн Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай дозволив імпорт першої партії чипів Nvidia для ШІ після схвалення США, ‒ Reuters

Нарощення ракетного виробництва РФ

Ключову роль у нарощуванні російського ракетного виробництва відіграють китайські верстати з числовим програмним управлінням. Українська розвідка, зокрема, виявила карусельний токарний верстат китайського виробництва на Воткінському заводі - головному підприємстві РФ з виготовлення ракет "Орєшнік", "Іскандер-М" та міжконтинентальних "Тополь-М".

Окрім верстатів, Китай постачає Росії мікрочіпи та плати пам’яті на 4,9 млрд доларів, кулькові підшипники для авіації на 130 млн доларів, п’єзоелектричні кристали для радарів і систем радіоелектронної боротьби на 97 млн доларів, а також телескопічні приціли й вимірювальні прилади. Усі ці компоненти входять до переліку товарів, заборонених до експорту в РФ західними країнами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща стала головним імпортером китайських деталей для дронів. Частину отримує Україна, – ЗМІ

Обхід санкцій

The Telegraph зазначає, що Китай не приєднався до санкцій проти Росії, що дозволяє Москві обходити обмеження через прямі та непрямі поставки, зокрема через треті країни. Наголошується, що без доступу до китайських технологій Росії було б вкрай складно підтримувати темпи війни та виробництво сучасного озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай має вплив на Росію та може сприяти завершенню війни в Україні, - прем’єр Фінляндії Орпо