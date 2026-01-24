Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами, если она заключит торговое соглашение с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести 100-процентные таможенные тарифы на все канадские импортные товары в случае заключения Канадой торгового соглашения с Китаем, обвинив Пекин в стремлении использовать страну как транзитный хаб для экспорта в США.
Об этом президент США написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если губернатор Карни рассчитывает сделать Канаду "транзитным хабом" для экспорта китайских товаров в США, он серьезно ошибается. Китай раздавит Канаду и полностью поглотит ее, разрушив бизнес, общественные основы и привычный образ жизни. В случае заключения Канадой соглашения с Китаем Соединенные Штаты немедленно введут 100-процентные тарифы на все канадские товары и продукцию", — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отозвал приглашение премьер-министру Канады Марку Карни в свой "Совет мира".
Зараз снігова буря рухається у бік Вашингтона та Нью-Йорка і охопить більшу частину країни.
Федеральні агентства з надзвичайних ситуацій готують ресурси до шторму, включаючи попереднє розміщення продовольчих припасів та обладнання.
напиши їх.
не можна просто казати, що це факт - значить так це і є.
бо тоді ти марсіанин, і я це бачу по факту. а по якому факту - не скажу, бо це і так видно.
От вони раді будуть, коли їм ціна на електрику стрибне вдвічі
а ось реалії
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ontario-myta-***************-kanada/33344518.html У понеділок премʼєр-міністр Онтаріо оголосив про надбавку до експортної ціни на електроенергію для 1,5 мільйона американських домогосподарств і підприємств в Міннесоті, Мічигані і Нью-Йорку, яким канадська провінція постачає електроенергію.
згоден повністю.
Це як вибирати між харків'янами на прикладі Чікатіло і Муссоліні
З моєї точки зору для канадців безсумнівно краще американці, ніж китайці.
Але Трапм - це не американці.
Це як спитати у єврея, хто йому краще - німці чи Хамас, або хто краще - палестинці чи Гітлер.
Трамп не дорівнює американцям.
Я вже написав, що американці краще китайців.
А Трамп гірше китайців.
Хамас гірше німців, а Гітлер гірше палестинців.
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
Стрімкі секторальні тарифи Трампа на автомобілі, сталь, алюміній, лісоматеріали та енергетику - деякі з ключових експортних товарів країни до США - завдали Канаді особливо серйозного удару. У жовтні рівень безробіття в Канаді досяг найвищого показника за дев'ять років.
Це також шкодить економіці США через канадські бойкоти. За даними Statistics Canada, у період до кінця вересня цього року канадські поїздки до США сухопутним шляхом знизилися на 31%. Експорт американських спиртних напоїв до Канади впав на 85% у другому кварталі, за даними Distilled Spirits Council of the United States.
Судді скептично ставляться до використання цієї закону адміністрацією Трампа, оскільки він не містить жодних згадок про тарифи.
«Запам'ятайте це, Марку, наступного разу, коли робитимете свої заяви».
Карні відповів у четвер, що «Канада не живе завдяки Сполученим Штатам. Канада процвітає, тому що ми канадці».
Колись в епоху самих-самих преших (більше року тому) міжнародних антиєвропейских відрижок команди Трампа й Самого, аналітикй психолог Лариса Волошина, котра пророкувала, що в решті решт Китай вибере співпрацю з Європою , котра проснеться й посміливішає. Й тоді ідеолгія трампістів їзнищити ЄС накриється мідним тазіком співпраці ЄС з Китаєм.
Чим ближче США просувається до проміжних виборів осені, при протистоянні України разом з ЄС "мирним"планам хйлотрампа, тим більше буде загострених реакцій хворого на усю старечу голову нарциса .
Справа не в самому Трампі, якби він діяв в супереч корпораціям то його б давно усунули від влади, імпічмент чи ще якась схема.
Щодо чіпів Nvidia то вони ітак попадали туди через тайвань і компанія нічого не робила з цим, більше того всі прототипи нових чіпів спочатку тестуються в китайців тому що так дешевше напорядок чим тестувати в штатах.