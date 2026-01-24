Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами, если она заключит торговое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести 100-процентные таможенные тарифы на все канадские импортные товары в случае заключения Канадой торгового соглашения с Китаем, обвинив Пекин в стремлении использовать страну как транзитный хаб для экспорта в США.

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если губернатор Карни рассчитывает сделать Канаду "транзитным хабом" для экспорта китайских товаров в США, он серьезно ошибается. Китай раздавит Канаду и полностью поглотит ее, разрушив бизнес, общественные основы и привычный образ жизни. В случае заключения Канадой соглашения с Китаем Соединенные Штаты немедленно введут 100-процентные тарифы на все канадские товары и продукцию", — написал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп после выступления премьера Карни в Давосе заявил, что Канада "существует благодаря США"

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отозвал приглашение премьер-министру Канады Марку Карни в свой "Совет мира".