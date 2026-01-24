Трамп пригрозив Канаді 100% митами, якщо вона укладе торговельну угоду з Китаєм
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити 100-відсоткові митні тарифи на всі канадські імпортні товари у разі укладення Канадою торговельної угоди з Китаєм, звинувативши Пекін у прагненні використати країну як транзитний хаб для експорту до США.
Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо губернатор Карні розраховує зробити Канаду "транзитним хабом" для експорту китайських товарів до США, він серйозно помиляється. Китай розчавить Канаду й повністю її поглине, зруйнувавши бізнес, суспільні основи та звичний спосіб життя. У разі укладення Канадою угоди з Китаєм Сполучені Штати негайно запровадять 100-відсоткові тарифи на всі канадські товари й продукцію", — написав Трамп.
Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп відкликав надіслане запрошення прем'єр-міністру Канади Марку Карні до своєї "Ради миру".
Зараз снігова буря рухається у бік Вашингтона та Нью-Йорка і охопить більшу частину країни.
Федеральні агентства з надзвичайних ситуацій готують ресурси до шторму, включаючи попереднє розміщення продовольчих припасів та обладнання.
От вони раді будуть, коли їм ціна на електрику стрибне вдвічі
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ontario-myta-***************-kanada/33344518.html У понеділок премʼєр-міністр Онтаріо оголосив про надбавку до експортної ціни на електроенергію для 1,5 мільйона американських домогосподарств і підприємств в Міннесоті, Мічигані і Нью-Йорку, яким канадська провінція постачає електроенергію.
Це як вибирати між харків'янами на прикладі Чікатіло і Муссоліні
З моєї точки зору для канадців безсумнівно краще американці, ніж китайці.
Але Трапм - це не американці.
Це як спитати у єврея, хто йому краще - німці чи Хамас, або хто краще - палестинці чи Гітлер.
Трамп не дорівнює американцям.
Я вже написав, що американці краще китайців.
А Трамп гірше китайців.
Хамас гірше німців, а Гітлер гірше палестинців.
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
Стрімкі секторальні тарифи Трампа на автомобілі, сталь, алюміній, лісоматеріали та енергетику - деякі з ключових експортних товарів країни до США - завдали Канаді особливо серйозного удару. У жовтні рівень безробіття в Канаді досяг найвищого показника за дев'ять років.
Це також шкодить економіці США через канадські бойкоти. За даними Statistics Canada, у період до кінця вересня цього року канадські поїздки до США сухопутним шляхом знизилися на 31%. Експорт американських спиртних напоїв до Канади впав на 85% у другому кварталі, за даними Distilled Spirits Council of the United States.
Судді скептично ставляться до використання цієї закону адміністрацією Трампа, оскільки він не містить жодних згадок про тарифи.
«Запам'ятайте це, Марку, наступного разу, коли робитимете свої заяви».
Карні відповів у четвер, що «Канада не живе завдяки Сполученим Штатам. Канада процвітає, тому що ми канадці».
Колись в епоху самих-самих преших (більше року тому) міжнародних антиєвропейских відрижок команди Трампа й Самого, аналітикй психолог Лариса Волошина, котра пророкувала, що в решті решт Китай вибере співпрацю з Європою , котра проснеться й посміливішає. Й тоді ідеолгія трампістів їзнищити ЄС накриється мідним тазіком співпраці ЄС з Китаєм.
Чим ближче США просувається до проміжних виборів осені, при протистоянні України разом з ЄС "мирним"планам хйлотрампа, тим більше буде загострених реакцій хворого на усю старечу голову нарциса .
Справа не в самому Трампі, якби він діяв в супереч корпораціям то його б давно усунули від влади, імпічмент чи ще якась схема.
Щодо чіпів Nvidia то вони ітак попадали туди через тайвань і компанія нічого не робила з цим, більше того всі прототипи нових чіпів спочатку тестуються в китайців тому що так дешевше напорядок чим тестувати в штатах.