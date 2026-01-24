Трамп пригрозив Канаді 100% митами, якщо вона укладе торговельну угоду з Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити 100-відсоткові митні тарифи на всі канадські імпортні товари у разі укладення Канадою торговельної угоди з Китаєм, звинувативши Пекін у прагненні використати країну як транзитний хаб для експорту до США.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо губернатор Карні розраховує зробити Канаду "транзитним хабом" для експорту китайських товарів до США, він серйозно помиляється. Китай розчавить Канаду й повністю її поглине, зруйнувавши бізнес, суспільні основи та звичний спосіб життя. У разі укладення Канадою угоди з Китаєм Сполучені Штати негайно запровадять 100-відсоткові тарифи на всі канадські товари й продукцію", — написав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп після виступу прем’єра Карні в Давосі заявив, що Канада "існує завдяки США"

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп відкликав надіслане запрошення прем'єр-міністру Канади Марку Карні до своєї "Ради миру".

Топ коментарі
А чому Трамп за зв'язки росії з Китаєм, росії не погрожує?
Це інше?
24.01.2026 18:17 Відповісти
"Губернатор Карни", с другом из москвы Трамп так не разговаривает.
24.01.2026 18:17 Відповісти
вам не здаеться що зараз Трамп більш схожий на Гітлера?
24.01.2026 18:40 Відповісти
І на нафту теж?
24.01.2026 18:15 Відповісти
🤯 Майже 200 000 000 жителів США під загрозою масштабної снігової бурі, яку Трамп назвав «історичною» - щонайменше 18 штатів оголосили надзвичайний стан. Скасовано понад 8300 авіарейсів.

Зараз снігова буря рухається у бік Вашингтона та Нью-Йорка і охопить більшу частину країни.

Федеральні агентства з надзвичайних ситуацій готують ресурси до шторму, включаючи попереднє розміщення продовольчих припасів та обладнання.
24.01.2026 18:17 Відповісти
Це натяк ??
24.01.2026 20:12 Відповісти
Хоч Трамп і гандон, але зараз він каже слушні речі. Китай потрібно відлучати від цивілізаційної цицьки. Хай повертаються на рис з горобцями. Бо їх вигодували інвестиціями а вони вирішили захопити світ. І що саме огидно, вкупі з самими одіозними країнами світу.
24.01.2026 18:17 Відповісти
Поздно уже такое делать. Они поднялись хорошо. Есть и нюанс. Вояки они слабые в реале всегда были. Длительную войну не потянут. Там жратвы в сутки надо в среднем умножьте каждого на 500гр еды! Воевать долго не смогут. Обречены работать навсегда.
24.01.2026 18:27 Відповісти
Не пізно. Потрібно відновити промисловість Америки і Європи і почати будувати ті самі двигуни, судна, автівки чи побутову техніку. Це дасть і роботу людям, як мінімум східній Європі, а може й Україні, чому б ні. І одномоментно поставить на паузу економічні показники самого Китаю. Хай повертаються до виготовлення парасольок та рисових капелюхів.
24.01.2026 18:34 Відповісти
🤣
24.01.2026 19:04 Відповісти
В ЕС и США профсоюзы такие, что нам и не снилось. А в Китае дешёвая рабсила, туда всю сборку и сплавили западные корпорации итд. А так если всё делать у себя, зарплата от 5000 евро в месяц платить надо. Себестоимость и первая прибавочная стоимость в 3 раза скакнёт вверх. Если грубо БМВ будет купить 140 тыс евро! Не реально.
25.01.2026 18:07 Відповісти
Но КНДР они отстояли.
24.01.2026 19:34 Відповісти
Совдепия отстояла, помогли Ким Эр сену тогда. Народ наш в три смены дубасил после войны и 6-дневка до 1970г, а туда пёрли всё и оружие по дешёвке! Что не отнять у комуняк, так умение закладывать мины позднего действия, но много лет вперёд, Куба, Никарагуа, Эфиопия и в Сомали в 60 г лезли, Индию кормили индустриально, Вьетнам, Камбоджу, Ясира Арафата вооружали итд. Я на сухогрузах не работал, пасфлот ЧМП, но видел в ту эпоху много, 1974-83гг куда перли труд народа и страны той. Советские работяги на пенсии жили максимум до 65лет, в 60 выходя. А кто по вредности в 50 и 55 лет, так вообще до 60 лет. Бухло конечно тоже работало и медицина для идиотов от семашко-куяшко!
25.01.2026 18:18 Відповісти
Казати "слушні речі" і робити "слушні речґ" - це не одне і те ж. Трамп висловлюється зв правильні дії, але сам діє так, щр все робиться навпааи. Кчрні таки не губернатор американського штату, а прем'єр-міністр незалежної країни, який присягав не Трампу, а народу Канади, тому має дбати про канадців, а не про бариші для родини і друзів Трампа.
24.01.2026 18:32 Відповісти
В ********* світі шашні з Китаєм це як колись з Гітлером. Не сумніваюсь що і угоди з фашистською Німеччиною були комусь вигідними.
24.01.2026 18:37 Відповісти
трамп на тебе напав?
24.01.2026 18:51 Відповісти
А Ви вревнені, що Трамп не є союзником кчцарів, тиснути на Зєлєнского стосовно капітуляції?
24.01.2026 19:42 Відповісти
я не впевнений. а ви впевнені? докази є? давайте.
24.01.2026 20:06 Відповісти
А я бачу, як це робиться за фактом Я не маю вірити своїм очам? У мене лишк одне питання - Трама це робить, як ка^апський союзник, чи як ідіот?
24.01.2026 20:50 Відповісти
за яким фактом? що це за факти?
напиши їх.

не можна просто казати, що це факт - значить так це і є.
бо тоді ти марсіанин, і я це бачу по факту. а по якому факту - не скажу, бо це і так видно.
24.01.2026 21:04 Відповісти
Тобто Трамп на Зєлєнского не тисне стосовно виходу ЗСУ з Донбасу. Я правильно розумію?
24.01.2026 22:57 Відповісти
На нас він поки не напав,а от Гренландії конкретно погрожує
24.01.2026 19:59 Відповісти
погрози словами це точно злочин?
24.01.2026 20:07 Відповісти
Звичайно. В КК України якщо мова йде про погрози фізичною розправою, такі дії можуть бути кваліфіковані за статтею 173 КУпАП (дрібне ***********). Обтяжуючими обставинами за статтею 129 ККУ являються: вчинення організованою групою осіб; наявність мотивів національної, расової, релігійної нетерпимості. Це у нас ще м'яко. І такі статті є у карному праві всіх країн світу. І у багатьох - значно жорсткіші.
24.01.2026 20:54 Відповісти
Всі північні і східні штати США користаються канадською електрикою, бо вона дешева.

От вони раді будуть, коли їм ціна на електрику стрибне вдвічі
24.01.2026 18:17 Відповісти
Дадуть кепку Мага, хай пишаються Потужною Великою егейн..
24.01.2026 20:14 Відповісти
Звідки така потужна інформація? Chatgpt пише, що імпортується менше 1% від загального споживання.
25.01.2026 04:50 Відповісти
чат джипіті пише те, що від нього хоче запитувач.

а ось реалії

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ontario-myta-***************-kanada/33344518.html У понеділок премʼєр-міністр Онтаріо оголосив про надбавку до експортної ціни на електроенергію для 1,5 мільйона американських домогосподарств і підприємств в Міннесоті, Мічигані і Нью-Йорку, яким канадська провінція постачає електроенергію.
25.01.2026 19:41 Відповісти
це майже рік тому
25.01.2026 20:30 Відповісти
згоден повністю.
24.01.2026 18:18 Відповісти
поетому поглинути і розчавити Канаду должин Трамп !
24.01.2026 18:24 Відповісти
Ето друґоє!
24.01.2026 18:27 Відповісти
а що для нас краще, китайці чи трамп?
24.01.2026 18:29 Відповісти
китайці - це нація, а Трамп - це недозловлений пацієнт прихлікарні.

Це як вибирати між харків'янами на прикладі Чікатіло і Муссоліні
24.01.2026 18:35 Відповісти
така зараз ситуація. хто для тебе краще?
24.01.2026 18:37 Відповісти
я не в Канаді живу.

З моєї точки зору для канадців безсумнівно краще американці, ніж китайці.

Але Трапм - це не американці.

Це як спитати у єврея, хто йому краще - німці чи Хамас, або хто краще - палестинці чи Гітлер.
24.01.2026 18:44 Відповісти
яка різниця де ти живеш. ти не можеш визначити хто для тебе краще?
24.01.2026 18:47 Відповісти
так ти постав коректне питання.

Трамп не дорівнює американцям.

Я вже написав, що американці краще китайців.

А Трамп гірше китайців.

Хамас гірше німців, а Гітлер гірше палестинців.
24.01.2026 18:51 Відповісти
Канаді найважче.

У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
24.01.2026 18:20 Відповісти
Hезрозуміло, який вплив можуть мати ці нові тарифи у 100%, якщо та коли їх введуть. Канадські товари, що відповідають умовам Угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA), були звільнені від інших мит Трампа. Цю угоду Трамп уклав під час свого першого перебування при владі, і цього року вона підлягатиме перегляду.

Стрімкі секторальні тарифи Трампа на автомобілі, сталь, алюміній, лісоматеріали та енергетику - деякі з ключових експортних товарів країни до США - завдали Канаді особливо серйозного удару. У жовтні рівень безробіття в Канаді досяг найвищого показника за дев'ять років.

Це також шкодить економіці США через канадські бойкоти. За даними Statistics Canada, у період до кінця вересня цього року канадські поїздки до США сухопутним шляхом знизилися на 31%. Експорт американських спиртних напоїв до Канади впав на 85% у другому кварталі, за даними Distilled Spirits Council of the United States.
24.01.2026 18:30 Відповісти
Очікується, що Верховний суд винесе рішення в найближчі тижні щодо того, чи може Трамп використовувати надзвичайні повноваження, надані Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб запроваджувати тарифи.

Судді скептично ставляться до використання цієї закону адміністрацією Трампа, оскільки він не містить жодних згадок про тарифи.
24.01.2026 18:32 Відповісти
«Канада живе завдяки Сполученим Штатам», - сказав Трамп у середу під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
«Запам'ятайте це, Марку, наступного разу, коли робитимете свої заяви».

Карні відповів у четвер, що «Канада не живе завдяки Сполученим Штатам. Канада процвітає, тому що ми канадці».
24.01.2026 18:34 Відповісти
тримайся там, герою. якщо що пиши нам, ми українці вам допоможемо.
24.01.2026 18:36 Відповісти
Це мабуть те саме як би чоловік куколд грозився би відрізати собі яйця якщо коханець переспить з його дружиною
24.01.2026 18:25 Відповісти
Точніше з екс-дружиною.
24.01.2026 19:18 Відповісти
Саме так
24.01.2026 21:54 Відповісти
НЕАДЕКВАТ....просто дурбелик
24.01.2026 18:27 Відповісти
Зробив з Канади губернію
24.01.2026 18:32 Відповісти
Просто Канада сьогодні у спільній співпраці з ЄС ... в усьому- від війни до економіки. А зараз відбуваєтьтся переорієнтація глибшої співпраці Європи саме з тими країнами в котрих захоплює свій вплив під себе Китай. З щого ватікає й поглиблення співпраці з Китаєм.

Колись в епоху самих-самих преших (більше року тому) міжнародних антиєвропейских відрижок команди Трампа й Самого, аналітикй психолог Лариса Волошина, котра пророкувала, що в решті решт Китай вибере співпрацю з Європою , котра проснеться й посміливішає. Й тоді ідеолгія трампістів їзнищити ЄС накриється мідним тазіком співпраці ЄС з Китаєм.
24.01.2026 18:52 Відповісти
Трамп "вигнав" Канаду, котра до Давосу погодилася без внесення бабла все ж увійти в те збіговисько миру ім ТАКОТРАМПА ...Вигнав після яскравого нищівного для ідей MAGAцизму виступу прем"ра Канади в Давосі.

Чим ближче США просувається до проміжних виборів осені, при протистоянні України разом з ЄС "мирним"планам хйлотрампа, тим більше буде загострених реакцій хворого на усю старечу голову нарциса .
24.01.2026 18:42 Відповісти
Доречі , саме про це іншими словами, сказав Келлог обнадіюючи Україну на наступну осінь....
24.01.2026 18:43 Відповісти
погугли ціну японської валюти до євро чи долара, і спитай у гугла, чому ціна японського тугрика така, і чому японці живуть багато, може тоді щось зрозумієш
24.01.2026 18:49 Відповісти
Рівень життя в Японії за останні 5 років суттєво впав, реальні зарплати відносно інфляції і росту цін впали на 30%, на тлі цього минулий уряд був змушений пожати у відставку, а теперішній не знає, що робити з інфляцією і боргом у 250% ВВП, вони не можуть підняти % ставку щоб знизити інфляцію, бо інакше не зможуть обслуговувати свої борги...
24.01.2026 18:56 Відповісти
а, ну ок. вони погано живуть.
24.01.2026 19:01 Відповісти
Все відносно, вони не погано живуть, але гірше аніж п'ять років тому, ріст заплат за п'ять років 10-15%, а інфляція 40-45%.
24.01.2026 19:05 Відповісти
Всі фінансисти ржуть з Трампа всіх його мит, називають дебіла TACO (Трамп завжди злякається), він дав задню з митами щодо Китаю та й решту країн, так само щодо мит за Гренландію... цей гандон єдине що досягнув це знецінення долара проти решти валют і космічні ціни на золото і срібло...
24.01.2026 18:49 Відповісти
Трамп нічого не робить без погодження з блекрок, тому щодо фінансистів тут спірне питання. Мита і знецінення доллара, це все через майбутню роботизацію і відпаданні потреби в дешевій робочій силі та товарів з Азіїї. Долар вони знецінюють тому що вартість обслуговування держборгу уже 19% доходів бюджету і з цим щось необхідно робити. Тут реально найкраще для них рішення захоплення ресурсів Гренландії.

Справа не в самому Трампі, якби він діяв в супереч корпораціям то його б давно усунули від влади, імпічмент чи ще якась схема.
24.01.2026 19:10 Відповісти
Коли хтось пише за все і всіх, то далі по тексту гарантовано буде відбірна дичина.
25.01.2026 04:53 Відповісти
Так Китай же твій друзяка ти ж сам це казав шизоїд ти недорозвинутий. Всі твої друзі яких ти запросив в свій клуб ''дебіли міру'' а саме Бульбофюрер, Орбан, X yйло це самі віддані васали Китаю які кожен день їздять до СІ а також всю свою економіку тісно інтегрували з Китаєм.
24.01.2026 19:06 Відповісти
І навіть я більше скажу, сам Тромб знизив мита Китаю і навіть дозволив продавати китайцям найтехнологічніші чіпи які китайці використають в своїх військових цілях. Тобто, ніхто краще не допомагав і не вилизував китайцям сраку як сам Тромб.
24.01.2026 19:09 Відповісти
Ну він знизив мита які сам і наклав ))) А в реальності то Байден ще забрав мита на товари з Китаю одразу при його приході.

Щодо чіпів Nvidia то вони ітак попадали туди через тайвань і компанія нічого не робила з цим, більше того всі прототипи нових чіпів спочатку тестуються в китайців тому що так дешевше напорядок чим тестувати в штатах.
24.01.2026 19:13 Відповісти
Спочатку введе, потім скасуе. ТАКО
24.01.2026 19:16 Відповісти
Трамп заявил что хочет приобрести ухо Ван Гога.
24.01.2026 19:20 Відповісти
Все значно простіше. Імпортні товари в США завдяки митам стають дорожчими і обсяги їх продажу падають. Це змушує імпортерів шукати нові ринки. Коли таких товарів десятки і сотні тисяч найменувань то їх стрімке виробництво в США просто неможливе. Виникне дефіцит і стабільне зростання цін. Вже сьогодні це зростання цін перекладене на споживачів. Памятаємо що в США лише 360 мільйонів населення. Це мізер. Навіть якщо всі вони до одного мільйонери ніхто не з них не зжере три обіди, не спатиме на 5 ліжках одночасно, не випє більше вина ніж влазить в шлунок, не водитиме автопарк з 10 машин і не стане переодягатися в інший одяг кожні 20 хвилин. Потоки товарів почнуть оминати США і це призведе до знецінення долара. Вже сьогодні держави які вважались партнерами США тепер перестають купувати державні облігації США, а за рік Трампа національний борг виріс на 8 трильйонів (до 44!). Америка винна всій планеті і довго насолоджувалась життям в борг. Дякуючи Трампу світ це побачив, усвідомив і ... жахнувся. Дефолт Америки наближається і вже запущені такі процеси які роблять дефолт невідворотним... Прощавай Америка, яку ми колись знали...
24.01.2026 19:28 Відповісти
сподіваюсь, що новий Конгрес розпочне все виправляти... інакше навіщо я запасався доларами?
24.01.2026 20:48 Відповісти
Європа поряд і в ній обмінний курс буде лише збільшуватись на користь євро...
24.01.2026 22:26 Відповісти
Ну, Трамп точно неадекват. Робить все, щоб відштовхнути країни світу від США, а потім погрожує, коли вони укладають торговельні угоди без участі Сполучених штатів. Є великі сумніви, що він успішно склав когнітивний тест.
24.01.2026 20:14 Відповісти
він його ніколи не складав.
25.01.2026 04:02 Відповісти
А когда Трампон Трампакс заключал договор, хорошую сделку по пошлинам с китаем, то это другое?!
24.01.2026 20:24 Відповісти
коли з цього клоуна народ розпочне сміятися, як він того заслуговує?
24.01.2026 20:46 Відповісти
американський народ? Не встигне посміятись, бо залишилось всього три роки.
25.01.2026 04:05 Відповісти
Ой, а шо це ще Канада Тромба не посилала?
24.01.2026 22:19 Відповісти
Абсолютно правельное решение, Канада что хочет присоеденится к оси Зла?
25.01.2026 06:50 Відповісти
 
 