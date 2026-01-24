Трамп пригрозив Канаді 100% митами, якщо вона укладе торговельну угоду з Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити 100-відсоткові митні тарифи на всі канадські імпортні товари у разі укладення Канадою торговельної угоди з Китаєм, звинувативши Пекін у прагненні використати країну як транзитний хаб для експорту до США.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо губернатор Карні розраховує зробити Канаду "транзитним хабом" для експорту китайських товарів до США, він серйозно помиляється. Китай розчавить Канаду й повністю її поглине, зруйнувавши бізнес, суспільні основи та звичний спосіб життя. У разі укладення Канадою угоди з Китаєм Сполучені Штати негайно запровадять 100-відсоткові тарифи на всі канадські товари й продукцію", — написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп відкликав надіслане запрошення прем'єр-міністру Канади Марку Карні до своєї "Ради миру".