4 786 44
Трамп відкликав запрошення Канади до своєї "Ради миру"
Президент США Дональд Трамп відкликав надіслане запрошення прем'єр-міністру Канади Марку Карні до своєї "Ради миру".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Що відомо?
"Шановний прем'єр-міністре Карні! Будь ласка, вважайте цей лист офіційним повідомленням про те, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади до найпрестижнішої Ради лідерів, яка коли-небудь збиралася. Дякуємо за увагу до цього питання!" - йдеться в дописі.
Що передувало?
- У Канаді вперше за понад сто років провели теоретичне моделювання дій на випадок можливого військового вторгнення Сполучених Штатів Америки.
- Раніше повідомлялося, що Канада не виключає свого вступу до "Ради миру", запропонованої Дональдом Трампом, але вважає неприйнятною вимогу щодо внеску в 1 млрд доларів.
- Президент США Дональд Трамп розкритикував прем’єр-міністра Канади Марка Карні після його промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.
Топ коментарі
+23 Старый зольдат
показати весь коментар23.01.2026 07:53 Відповісти Посилання
+14 fresh guacamole
показати весь коментар23.01.2026 07:51 Відповісти Посилання
+14 Maksym Chernomaz
показати весь коментар23.01.2026 08:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А скілько буде інших рад? Цікаве питання.
" приєднання Канади до найпрестижнішої Ради лідерів, яка коли-небудь збиралася "
«- Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы... Мы должны протянуть руку помощи, и мы её протянем... Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня полюбили и в знак своего расположения выдали мне один миллион рублей» - Остап Бендер.
ЛПідер!"