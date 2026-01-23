Трамп отозвал приглашение Канады в свой "Совет мира"
Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение премьер-министру Канады Марку Карни в свой "Совет мира".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Что известно?
"Уважаемый премьер-министр Карни! Пожалуйста, считайте это письмо официальным уведомлением о том, что Совет мира отзывает свое приглашение о присоединении Канады к самому престижному Совету лидеров, который когда-либо собирался. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В Канаде впервые за более чем сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай возможного военного вторжения Соединенных Штатов Америки.
- Ранее сообщалось, что Канада не исключает своего вступления в "Совет мира", предложенный Дональдом Трампом, но считает неприемлемым требование о взносе в 1 млрд долларов.
- Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Марка Карни после его речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе и заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.
