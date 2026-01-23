Трамп отозвал приглашение Канады в свой "Совет мира"

Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение премьер-министру Канады Марку Карни в свой "Совет мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Что известно?

"Уважаемый премьер-министр Карни! Пожалуйста, считайте это письмо официальным уведомлением о том, что Совет мира отзывает свое приглашение о присоединении Канады к самому престижному Совету лидеров, который когда-либо собирался. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Канада может присоединиться к Совету мира Трампа, но не заплатит $1 млрд, - Минфин страны

Читайте: Будущее Гренландии должны решать Гренландия и Дания. Канада готова к защите, - Карни

Что предшествовало?

  • В Канаде впервые за более чем сто лет провели теоретическое моделирование действий на случай возможного военного вторжения Соединенных Штатов Америки.
  • Ранее сообщалось, что Канада не исключает своего вступления в "Совет мира", предложенный Дональдом Трампом, но считает неприемлемым требование о взносе в 1 млрд долларов.
  • Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Марка Карни после его речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе и заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.

Канада Трамп Дональд Карни Марк Совет мира
Топ комментарии
+23
А шо. країна кленового листа хотіла вступити у гівно, пробасте, у трампівську раду миру?
23.01.2026 07:53 Ответить
+14
Згадався анекдот про Лева, Ведмедя, Вовка, та Зайця що не хотів - і його Лев викреслив.
23.01.2026 07:51 Ответить
+14
Куме ви груповим сексом займатись будете ?
А хто буде ?
Я, ви та ваша жінка.
Ні не буду.
Тоді я вас викреслюю.
23.01.2026 08:16 Ответить
не вибачайся ,воно і є гівно
23.01.2026 07:58 Ответить
Ну, я ж людина вихована, інтелігентна врешті решт, та і панянки можуть прочитати.
А по сутві воно так і є як ви кажите, пане.
23.01.2026 08:03 Ответить
Найкращий президент всіх часів засцяв, що Карні регулярно вмочатиме його мордою в лайно, і буде його виставляти дурнем легко та не вимушено, просто "на класі".
23.01.2026 09:16 Ответить
Запросить пухлика натомість
23.01.2026 07:54 Ответить
"Найпрестижніша Рада лідерів" (с) якраз того заслуговує 😂
23.01.2026 09:24 Ответить
Рада лідерів - яка вам і не снилась в страшному сні - Карні! - Трамп
23.01.2026 07:55 Ответить
Трамп мені нагадує Петрика Пяточкіна, у якого в голові бігають слоники а він не може їх порахувать, від того й біситься
23.01.2026 07:57 Ответить
Я вважаю , що він попав під вплив нашого наймогутнішого
За все і всьо собі.
23.01.2026 08:06 Ответить
23.01.2026 07:59 Ответить
Анекдот:
Підходить один до іншого:
- Ви бажаєте брати участь у груповому сексі?
- А хто буде?
- Я, ви і ваша дружина!
- Ні!
- Тоді я вас викреслюю!
23.01.2026 07:59 Ответить
Іпать, яке воно тупориле, .
.....рука-лицЬО(в жовтій помаді)
23.01.2026 07:59 Ответить
Украіні - кірдик, НАТІ - кірдик, сишиа - кірдик, Євроунія - під питанням.....
23.01.2026 08:08 Ответить
По-моєму, ця Рада миру навіть без блекджека... Самі шлюхи...
23.01.2026 08:04 Ответить
У розумінні рудого імбецила це "найпрестижніша рада,яка коли небудь зюиралася". *****,коли вже там ті вибори до Конгреса? Це безумство вже треба якось зупиняти.
23.01.2026 08:08 Ответить
Це ж тільки Рада миру по сектору Газа
А скілько буде інших рад? Цікаве питання.
23.01.2026 08:09 Ответить
Яке горе для Канади.
23.01.2026 08:07 Ответить
І чим та Канада думає відмовляючись від такого? Другого шансу не буде.
" приєднання Канади до найпрестижнішої Ради лідерів, яка коли-небудь збиралася "
23.01.2026 10:02 Ответить
Ага. В Канаді оголосили день скорботи. Діти не пішли до школи. Домогосподарки витирають сльози фартушками. Жах!
23.01.2026 10:06 Ответить
Кінець кінців хтось йому скаже що він ДЕБІЛ?!
23.01.2026 08:25 Ответить
Зеленському за сім років хтось сказав?
23.01.2026 09:19 Ответить
Мабуть постійно нагадують, тому він і біситься.
23.01.2026 09:26 Ответить
Та ніхто не говорить.Просто він сам починає здогадуватись,тому і біситься.
23.01.2026 10:04 Ответить
Канада вже сказала)
23.01.2026 14:33 Ответить
Цікаво, а орбан платив 1млрд. чи розрахувався очком?
23.01.2026 08:27 Ответить
Субвенціями ЄС...
23.01.2026 08:40 Ответить
А звідки у жаби гроші? Хіба що його повелитель, ху#ло болотне підкине трохи...
23.01.2026 09:27 Ответить
Цікаво хто кого переживе - Трамп світ чи світ Трампа.
23.01.2026 08:31 Ответить
США в 50-х роках минулого століття пережила макартизм - "полювання на відьом" або переслідування антиамериканських елементів. І трампізм світ переживе. Як пережив гітлера-сталіна-мао-червоних кхмерів і іншу наволоч.
23.01.2026 10:13 Ответить
Гарне питання,хотілось щоб світ пережив Трампа з його маніакальним нарцисизмом
23.01.2026 08:36 Ответить
В Канаді всі в сльозах. Мабуть...
23.01.2026 08:46 Ответить
Нащадки стародавніх укрів (а наших там чимало!) вже два баяни точно порвали... з горя, звісно 😂
23.01.2026 09:29 Ответить
Воно й@бнуте, - щоб ви зрозуміли....
23.01.2026 09:02 Ответить
********** ***** образилась...
23.01.2026 09:37 Ответить
«Тайный союз меча и орала! Полная тайна организации!» - Остап Бендер.
«- Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы... Мы должны протянуть руку помощи, и мы её протянем... Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня полюбили и в знак своего расположения выдали мне один миллион рублей» - Остап Бендер.
23.01.2026 09:58 Ответить
Замість Канади запрошення отримає ХАМАС...
23.01.2026 10:05 Ответить
Нє, нє, нє. ХАМАС - потім, спочатку Північна Корея.
23.01.2026 10:15 Ответить
найпрестижніша рада! узбекистан, пакистан, монголія, індонезія, косово, угорщина..а згодом білорусь, параша - не дадуть збрехати.
23.01.2026 10:24 Ответить
Як то кажуть, баба з возу - коням легше.
23.01.2026 10:59 Ответить
"Тому, що він ЛПідер!"
23.01.2026 11:15 Ответить
Через рік (а, може через пв-року) коли оця "зРада" зійде на гівно - Карні буде потішатися з цього, як з анекдоту.
23.01.2026 14:07 Ответить
 
 