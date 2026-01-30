Трамп застеріг Велику Британію та Канаду від угод з Китаєм: Це дуже небезпечно для них

Президент США Дональд Трамп застеріг Велику Британію та Канаду від укладення нових ділових угод із Китаєм. За його словами, для них це "дуже небезпечно", і "ще небезпечніше" для Канади вести бізнес з Китаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Подробиці

"Для них (Великої Британії. - Ред.) дуже небезпечно це робити. Ще небезпечніше для Канади вести бізнес з Китаєм.

У Канади справи йдуть погано. У них справи йдуть дуже погано, і не можна розглядати Китай як рішення", - сказав Трамп.

Критика президента США прозвучала за кілька годин після зустрічі Стармера з главою КНР Сі Цзіньпіном і досягнення прогресу в забезпеченні ширшого доступу британських компаній на китайські ринки.

У п'ятницю в Пекіні Стармер повідомив бізнес-лідерам, що мав "дуже теплі" зустрічі з Сі Цзіньпіном, які забезпечили очікуваний "рівень взаємодії".

Що передувало?

Топ коментарі
Король тарифів обісрався, знищив відносини з союзниками, зараз залишилося лише погрожувати їм.
30.01.2026 08:46 Відповісти
Торгові війни - ти ж почав чмурити Європу от вони і рванули до Китаю - 20% світової економіки
30.01.2026 08:39 Відповісти
Бо тільки Трамп може укладати угоди в цьому світі
30.01.2026 08:37 Відповісти
30.01.2026 08:37 Відповісти
Світі? ВСЕСВІТІ!
30.01.2026 11:50 Відповісти
Допрацювася Чубчик, вже свої через бедро кидають?
30.01.2026 08:39 Відповісти
То не бедро.
30.01.2026 09:32 Відповісти
От-от !!!
30.01.2026 10:17 Відповісти
30.01.2026 08:39 Відповісти
Рашку застеріг,чи фото з ****** бліже к ..жопє?((
30.01.2026 08:39 Відповісти
Сильна Британія лізе під спідницю бувшої китайської колонії.😸😸.
30.01.2026 08:45 Відповісти
Вона не під спідницею, а ти точно виглядаєш з шіріньки Путлєра.
30.01.2026 09:09 Відповісти
Ну ось і "правда" підїхала, ну коли ви вжаєте китай друзями і норм чуваками то я реально поплив 😸.
30.01.2026 09:56 Відповісти
Все время Британия была колонией. Сперва Китая. Везла а Китай предметы глубокого передела, технологии и предметы роскоши, оттуда импортировали солому (чай) и фарфор дрянного качества. Больше в Китае брать было нечего.
Потом Великобритания взвалила на себя Индию. И стала просто Британией. Пытаясь вытащить Индию из невежества она и надорвалась. Вторая мировая подвела черту под "Великой" Британией
30.01.2026 09:15 Відповісти
доволі цікава ідея для крипто-історичної літератури для ідіотів
30.01.2026 09:22 Відповісти
Дякую.
Файв о клок. 5 часов. Время ********. Британская традиция. Чай с молоком. Так на много вкуснее.
Чай на фарфоре дрянного качества оставлял несмываемый коричневый след. Поэтому его (чай) закрашивали молоком
Чтобы нарушить монополию в Германии стали сами добывать глину и лепить посуду. Богемский фарфор не нужно было обелять молоком.
Еще есть китайские логарифмы 5-го века до нашей эры. Порох и книгопечатание.
30.01.2026 09:36 Відповісти
30.01.2026 09:54 Відповісти
а ще виплавляння чавуна у селах та массовий геноцід горобців
потім голодомор як наслідки

китайці дуже розумні!!!
жги ще!🥳
30.01.2026 09:56 Відповісти
Тобто товарісч хотів донести публіці, що скабімо Європа, чи той же Китиай - колонія кацапії, оскільки продають туди високотехнологічні товари - дорого, а взамін беруть жижу (нафту), випари (газ), і алмази ( каміння) - дешево.
30.01.2026 09:38 Відповісти
Так товарісч вже визнав свою помилку. Він сподівався що потрапив на аналітичний сайт, але з'ясувалося що це сайт коротких речівок. Пропозиція "бачили очі що купували" перебільшує.
Метрополия всегда обогащается на колониях. За бусы получая реальные ништяки. На то она и метрополия сосать соки.
Есть цифры и данные торговли британских компаний в Индии. Британия больше вкладывала. Строились города. С абсолютного ноля были проложены жел. дороги. Правый руль в Индии это от развития автодорог. Оттуда тянули опиум (и то не домой а в Китай), хлопок и краску индиго.
Весь навар 3 чемодана бриллиантов и томик камасутры. Чтобы не загнуться раньше времени была придумана новая денежная единица - гинея. Тот же фунт, но имеющий хождение только в колонии.
Но для общества сайта это скучно и не интересно.
30.01.2026 12:12 Відповісти
Не хвилюйиеся так!. Ми марсизм - лєнінізм вчили у школах і у вузах. Тому і ці теоріх теж читали. І так, велика кацапія - то єдина най-най-найвеличніша (насправді - ні!) Куди там тим британцям до китайсько-індійських і особливо кацапських зарплат і пенсій! 😁
30.01.2026 12:35 Відповісти
30.01.2026 08:46 Відповісти
Європейці висадилися в Америку в том числі і Велика Британія , мова англійська , прадід Трампа з Німетчини. Чому він почав колотити своїх спадкоємців а прихилився до автократів садюг і всього хлама який тільки є .
30.01.2026 08:51 Відповісти
Напевно предків. Бо пару спадкоємців у нього є, але будемо сподіватися , що вони більше не зможуть розможатися.
30.01.2026 08:57 Відповісти
Європа Америку відкрила вона її і закриє. Європа повинна відмінити північну Америку і перейменувати її в Острів Дураків
30.01.2026 08:58 Відповісти
Не поверите. Эта Америка, о которой идет речь, Европе и на...р не сдалась. Южная, это да. Там золото, серебро. Там земли и люди.
Шторм занёс корабль переселенцев в *****, к Гудзону. Где обитали нищеброды. И только невозможность добраться в обитаемые места заставила осваивать эту бизонью глушь
30.01.2026 09:22 Відповісти
Тобто, Тромб закриває ринки сша для Європи але з Китаєм чи кимось іншим ви теж не торгуйте? Бо що ти вже зробиш рижий обмудок? Обмудок же не мислить логічно що коли обриваєш всі зв'язки то тоді і смикати немає за що щоб шантажувати
30.01.2026 08:54 Відповісти
І що цікаво, що той же Орбан, Бульбофюрер і Х уйло спокійно укладають угоди з Китаєм і їздять в Китай як до себе додому і Тромб їх називає друзями і не вводить жодних мит. А от іншим зась. Бо тоді бачите Тромб не зможе на них давити і від злості він як шизоїдна дитина падає на землю, соває ногами і верещить щоб всі виконували його забаганки
30.01.2026 09:07 Відповісти
Велика Британія - штучне створена держава. Це ісконно американська територія. Час вже з нею розібратись.
30.01.2026 08:57 Відповісти
30.01.2026 09:10 Відповісти
30.01.2026 09:53 Відповісти
как там, Когда закрывается одна дверь к счастью, открывается другая; но мы часто не замечаем её, уставившись взглядом в закрытую дверь
30.01.2026 08:59 Відповісти
Американці, заберіть того слона зі своєї посудної лавки поки все не розтрощив!
30.01.2026 09:09 Відповісти
Трамп правий. Жовтопикі це ті ж кацапи, тільки з діафрагмою f22
30.01.2026 09:11 Відповісти
Обосрался, рыжий Идиот!
30.01.2026 09:12 Відповісти
Пізно застерігає, та й дослухатись до нього зараз будуть все менше і менше...
30.01.2026 09:22 Відповісти
ПІШОВ *****, ІРЖАВИЙ УЙОБОК.
30.01.2026 09:36 Відповісти
Коли ти зі своїми союзниками і партнерами поводишся як свиня , ставишся до них зверхньо і *********** від себе , вони починають шукати собі інших союзників .. Такий закон природи .
Так до речі - сталося і з кацапами .
30.01.2026 09:41 Відповісти
Поки що не союзників ...
Торгових партнерів - точно !
30.01.2026 10:22 Відповісти
У дедушки конкретный старческий маразм.
30.01.2026 09:47 Відповісти
Сі, який би він не був, більш передбачуваний партнер, чим Дональд. От і все. Це бізнес і нічого особистого. А міждержавний бізнес, планується на десятиліття. Ризики, звичайно є. Головне, уникати китайських кредитів, вони як тортик для діабетика
30.01.2026 09:49 Відповісти
А Трамп може скільки завгодно загравати з Путлером, який є злочинець.
30.01.2026 09:50 Відповісти
Це так по європейськи. Весь час обзивати Китай, а в обличчя заисклiво либитися і робити гешефт.
30.01.2026 10:07 Відповісти
"тромб" як і "зе" творить куйню.котра шкодить державі .але винні в цьому хто завгодно тільки не ві...Рід ТОРГАШІВ
30.01.2026 10:20 Відповісти
з ким завгодно
аби не з трампоном
30.01.2026 10:23 Відповісти
так трамп іді *т ...на всю катушку...але тут він правий на всі 100% ...китай воює в Україні , він має свої корисні копалини ,але скуповує золото і все інше з усього світу . Постачаючі всяку х* йню взаєм .Червонодупі гегемоністи , які примусять світ, жити по правилам мао...Нейтралізувати треба такі режими , проблема тільки у тому ,шо трамп закоханний у ху* ла...
30.01.2026 10:30 Відповісти
А як на мене то дуже небезпечно мати якісь серйозні справи зі США. Хто його знає, шо Трампу нашепче в вухо пуйло і з якої ноги дід вранці втане. Правильно роблять, що заключають домовленності з Китаєм. Той виконує зобов'язання перед парнерами, а не залякую їх на свою користь.
30.01.2026 10:32 Відповісти
Не знаю як про канаду, а у Британії дійсно нездорові зв'язки з Китаєм. Тут він правий
30.01.2026 14:47 Відповісти
 
 