Трамп застеріг Велику Британію та Канаду від угод з Китаєм: Це дуже небезпечно для них
Президент США Дональд Трамп застеріг Велику Британію та Канаду від укладення нових ділових угод із Китаєм. За його словами, для них це "дуже небезпечно", і "ще небезпечніше" для Канади вести бізнес з Китаєм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Подробиці
"Для них (Великої Британії. - Ред.) дуже небезпечно це робити. Ще небезпечніше для Канади вести бізнес з Китаєм.
У Канади справи йдуть погано. У них справи йдуть дуже погано, і не можна розглядати Китай як рішення", - сказав Трамп.
Критика президента США прозвучала за кілька годин після зустрічі Стармера з главою КНР Сі Цзіньпіном і досягнення прогресу в забезпеченні ширшого доступу британських компаній на китайські ринки.
У п'ятницю в Пекіні Стармер повідомив бізнес-лідерам, що мав "дуже теплі" зустрічі з Сі Цзіньпіном, які забезпечили очікуваний "рівень взаємодії".
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив про готовність запровадити 100-відсоткові митні тарифи на всі канадські імпортні товари у разі укладення Канадою торговельної угоди з Китаєм, звинувативши Пекін у прагненні використати країну як транзитний хаб для експорту до США.
- Відомо, що прем'єр Британії Стармер та лідер КНР Сі Цзіньпін домовилися про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Британією та Китаєм
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потом Великобритания взвалила на себя Индию. И стала просто Британией. Пытаясь вытащить Индию из невежества она и надорвалась. Вторая мировая подвела черту под "Великой" Британией
Файв о клок. 5 часов. Время ********. Британская традиция. Чай с молоком. Так на много вкуснее.
Чай на фарфоре дрянного качества оставлял несмываемый коричневый след. Поэтому его (чай) закрашивали молоком
Чтобы нарушить монополию в Германии стали сами добывать глину и лепить посуду. Богемский фарфор не нужно было обелять молоком.
Еще есть китайские логарифмы 5-го века до нашей эры. Порох и книгопечатание.
потім голодомор як наслідки
китайці дуже розумні!!!
жги ще!🥳
Метрополия всегда обогащается на колониях. За бусы получая реальные ништяки. На то она и метрополия сосать соки.
Есть цифры и данные торговли британских компаний в Индии. Британия больше вкладывала. Строились города. С абсолютного ноля были проложены жел. дороги. Правый руль в Индии это от развития автодорог. Оттуда тянули опиум (и то не домой а в Китай), хлопок и краску индиго.
Весь навар 3 чемодана бриллиантов и томик камасутры. Чтобы не загнуться раньше времени была придумана новая денежная единица - гинея. Тот же фунт, но имеющий хождение только в колонии.
Но для общества сайта это скучно и не интересно.
Шторм занёс корабль переселенцев в *****, к Гудзону. Где обитали нищеброды. И только невозможность добраться в обитаемые места заставила осваивать эту бизонью глушь
Так до речі - сталося і з кацапами .
Торгових партнерів - точно !
аби не з трампоном