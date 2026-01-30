Трамп застеріг Велику Британію та Канаду від угод з Китаєм: Це дуже небезпечно для них

Президент США Дональд Трамп застеріг Велику Британію та Канаду від укладення нових ділових угод із Китаєм. За його словами, для них це "дуже небезпечно", і "ще небезпечніше" для Канади вести бізнес з Китаєм.

"Для них (Великої Британії. - Ред.) дуже небезпечно це робити. Ще небезпечніше для Канади вести бізнес з Китаєм.

У Канади справи йдуть погано. У них справи йдуть дуже погано, і не можна розглядати Китай як рішення", - сказав Трамп.

Критика президента США прозвучала за кілька годин після зустрічі Стармера з главою КНР Сі Цзіньпіном і досягнення прогресу в забезпеченні ширшого доступу британських компаній на китайські ринки.

У п'ятницю в Пекіні Стармер повідомив бізнес-лідерам, що мав "дуже теплі" зустрічі з Сі Цзіньпіном, які забезпечили очікуваний "рівень взаємодії".

Що передувало?

Раніше Трамп заявив про готовність запровадити 100-відсоткові митні тарифи на всі канадські імпортні товари у разі укладення Канадою торговельної угоди з Китаєм, звинувативши Пекін у прагненні використати країну як транзитний хаб для експорту до США.

Відомо, що прем'єр Британії Стармер та лідер КНР Сі Цзіньпін домовилися про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Британією та Китаєм

