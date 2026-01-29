Стармер та Сі домовилися про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Британією та Китаєм
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Китаю з офіційним візитом та зустрівся з очільником країни Сі Цзіньпінем. Стармер відвідав Пекін з метою укласти партнерство щодо інвестицій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AP.
Всеосяжне стратегічне партнерство
Прем’єр Великої Британії Кір Стармер і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в четвер, 29 січня, закликали до "всеосяжного стратегічного партнерства" з метою поглиблення відносин між двома країнами в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності.
Жоден з них публічно не згадував президента США Дональда Трампа, але виклики, які американський лідер кидає порядку, встановленому після закінчення холодної війни, явно були в їхніх думках.
Я вважаю, спільна робота над такими питаннями, як зміна клімату та глобальна стабільність у складні для світу часи, — це саме те, що ми повинні робити, будуючи ці відносини", — сказав Стармер.
Стармер і Сі зустрілися в Пекіні — дві країни намагаються поліпшити відносини після кількох років напруженості, яка виникла через звинувачення Британії на адресу Китаю у шпигунстві, підтримку Пекіном Росії у війні проти України та придушення свобод у Гонконгу.
Як зазначається, Стармер — перший британський прем’єр-міністр, який відвідав Китай за останні вісім років.
Стармер напередодні поїздки заявляв, що Британія не буде змушена вибирати між США і Китаєм, та пообіцяв "значні можливості" для британських підприємств.
Британський прем’єр наразі надає пріоритет економічним відносинам.
Понад 50 топменеджерів приєдналися до Стармера в поїздці до Пекіна, а також керівники деяких культурних організацій, оскільки він прагне розширити можливості для британських компаній у Китаї.
Порушення світової торгівлі за часів Трампа зробило розширення торгівлі та інвестицій більш нагальним для багатьох урядів. В'єтнам і Європейський Союз підвищили рівень відносин у четвер, 29 січня, через два дні після того, як ЄС та Індія оголосили про укладення великої угоди про вільну торгівлю.
Очікується, що Китай та Британія підпишуть низку угод.
прокоментувала перші наміри-вийбування Трампа в геополітичному маразмі - не пройде й року як Китай таЄвропа перейдуть до найтісніших міжнародних стосунків та домовленностей зх надійними світовими партнерами - в першу чергу з Китаєм.
Два дні тому -ЄС угода з Індєю, й зараз ось ця...
Міністерство оборони Росії, зі свого боку, привітало той факт, що "всеохопне стратегічне партнерство між Росією та Китаєм стабільно розвивається".
