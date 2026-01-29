Стармер та Сі домовилися про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Британією та Китаєм

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Китаю з офіційним візитом та зустрівся з очільником країни Сі Цзіньпінем.  Стармер відвідав Пекін з метою укласти партнерство щодо інвестицій.

Всеосяжне стратегічне партнерство

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в четвер, 29 січня, закликали до "всеосяжного стратегічного партнерства" з метою поглиблення відносин між двома країнами в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності.

Жоден з них публічно не згадував президента США Дональда Трампа, але виклики, які американський лідер кидає порядку, встановленому після закінчення холодної війни, явно були в їхніх думках.

Я вважаю, спільна робота над такими питаннями, як зміна клімату та глобальна стабільність у складні для світу часи, — це саме те, що ми повинні робити, будуючи ці відносини", — сказав Стармер.

Стармер і Сі зустрілися в Пекіні — дві країни намагаються поліпшити відносини після кількох років напруженості, яка виникла через звинувачення Британії на адресу Китаю у шпигунстві, підтримку Пекіном Росії у війні проти України та придушення свобод у Гонконгу.

Як зазначається, Стармер — перший британський прем’єр-міністр, який відвідав Китай за останні вісім років.

Стармер напередодні поїздки заявляв, що Британія не буде змушена вибирати між США і Китаєм, та пообіцяв "значні можливості" для британських підприємств.

Британський прем’єр наразі надає пріоритет економічним відносинам.

Понад 50 топменеджерів приєдналися до Стармера в поїздці до Пекіна, а також керівники деяких культурних організацій, оскільки він прагне розширити можливості для британських компаній у Китаї.

Порушення світової торгівлі за часів Трампа зробило розширення торгівлі та інвестицій більш нагальним для багатьох урядів. В'єтнам і Європейський Союз підвищили рівень відносин у четвер, 29 січня, через два дні після того, як ЄС та Індія оголосили про укладення великої угоди про вільну торгівлю.

 Очікується, що Китай та Британія підпишуть низку угод.

китай друг китая
29.01.2026 15:14 Відповісти
Якщо постійно залякувати стратегічних партнерів, сусідів та союзників то можна опинитися сам на сам з ворогом і ніхто не допоможе навіть з бюджетом в 1,5 трн $
29.01.2026 15:14 Відповісти
Домовилась котлета з собакою про стратегічне партнерство.
29.01.2026 14:56 Відповісти
Домовилась котлета з собакою про стратегічне партнерство.
29.01.2026 14:56 Відповісти
не довго музика із США ЛУНАЛА.КОТРУ ЛАБАВ 3,14ЗДУН "ТРАМБОН".,,,
29.01.2026 15:00 Відповісти
коли паталогоантом робитиме розтин трупа рудого, то на його лівері великими літерами прочитає: "ти здав Україну та Європу *****"
29.01.2026 15:02 Відповісти
плюс-"ТВОЇ РУКИ В КРОВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,ЯК СПІВУЧАСНИКА ЗЛОЧИНІВ КРОВОПИВЦІ КУЙЛА""
29.01.2026 15:05 Відповісти
Рік тому Лариса Волошина( просто запам"ятала сама для себе , як це збудеться) ,
прокоментувала перші наміри-вийбування Трампа в геополітичному маразмі - не пройде й року як Китай таЄвропа перейдуть до найтісніших міжнародних стосунків та домовленностей зх надійними світовими партнерами - в першу чергу з Китаєм.

Два дні тому -ЄС угода з Індєю, й зараз ось ця...
Скоро первибори Орбана -чекаємо на його медичний діагноз після Фіцо.
29.01.2026 15:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GNcvN1t98D8

Тому запрошую до її вчорашніх психологічно- аналітично-оптимістичних роздумів ...Це справді дуже цікаво .
29.01.2026 15:24 Відповісти
Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales. Про це оголосив уряд Великої Британії. Уряд Великої Британії назвав підписання документу історичним. Згідно з угодою, Британія вироблятиме для України ракети для систем ППО Thales протягом 19 років.
29.01.2026 15:37 Відповісти
у рудого буде черговий психічний вибух
хєрово, може на нас відбитися
29.01.2026 15:00 Відповісти
як зміна клімату
Щось судячи по січню місяцю ніяким глобальним потеплінням і нє пахнєт
29.01.2026 15:00 Відповісти
Пождіть пождіть десь це було вже

Міністерство оборони Росії, зі свого боку, привітало той факт, що "всеохопне стратегічне партнерство між Росією та Китаєм стабільно розвивається".

https://www.unian.ua/world/kitay-hoche-koordinuvati-z-rosiyeyu-vidpovidi-na-suchasni-vikliki-le-monde-13268364.html
29.01.2026 15:00 Відповісти
то есть раша друг Китая, Англий друг Китая. Получается теперь Анлия друг раши? Или это не так работает
29.01.2026 15:04 Відповісти
Стабільність стабільність стабільність- КИТАЙ
Два у ці дні збитих винищувачі рашки надихнули такі СІ ...

Є такий анекдот . Тато ніяк не міг дочекатися доки мама погодиться на ... Він до неї... А вона йому - ну почекай, ще синок не заснув , й так знову та знову ...
Потім він в серцях зіскочив з ліжка й побіг на кухню, дістав з холодильника шампанське й гучно його відкоркувавши ....
А синок мамі - НУ ШО МАМО ДОВЙБУВАЛИСЯ, татко застрелився...
29.01.2026 15:33 Відповісти
До 2022 року Кіссінджер послідовно вважав, що

👉 Україна не має вступати в НАТО,

👉 її роль - буфер / нейтральна держава,

👉 і це, мовляв, стабілізує Європу.

Після повномасштабного вторгнення РФ він публічно визнав, що

👉 концепція нейтральної України провалилася,

👉 Росія сама зруйнувала логіку «буферу»,

👉 і членство України в НАТО є логічним та виправданим результатом.

Саме це він сказав у Давосі в січні 2023 року, у віці 99 років - і це справді було різке відходження від його багаторічної позиції.

Це один із небагатьох випадків, коли Кіссінджер публічно визнав помилку своєї старої геополітичної логіки.
29.01.2026 15:46 Відповісти
хороший Трамп подарок Китаю сделал, можно и сою теперь покупать у него в знак благодарности
29.01.2026 15:07 Відповісти
Как тебе такое, Трампон Трампакс?!
29.01.2026 15:10 Відповісти
Значить в британських військових системах побільшає китайського обладнання з закладками 🤔
29.01.2026 15:43 Відповісти
Тепер і Британія буде допомагати рашці робити Орєшнік ?
29.01.2026 15:51 Відповісти
переверніть свій вираз з "ніг на голову" - Китай допомагатиме Британії розвивати новітні технології у віськовій справі.

ОРЄШНІК "доцільне" розмахування ним лише з ядерним зарядом, а не "балванкай" ...
Китай непорушний у НЕпідтримці ядерного розбурхування міжнародних відносин .
29.01.2026 16:08 Відповісти
Черговий договір Тисячоліття?
29.01.2026 16:11 Відповісти
Старому Донні це не сподобається...🤣
29.01.2026 21:58 Відповісти
 
 